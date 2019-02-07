Китайский аналог Су-35 превратят в «невидимку» при помощи краски

J-16

Камуфляжная окраска самолета позволяет сливаться с небом и морем, так что визуально враг сможет обнаружить его только с близкого расстояния, что дает самолёту огромное преимущество в бою.

J-16

Китайская же "копия Су-35" может сопровождать атаку малозаметного истребителя J-20 и зачищать наземные цели своими ракетами и бомбами.

J-20