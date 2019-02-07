Эксперт назвал способ возвращения Вашингтона к ДРСМД
Чтобы вернуть США к Договору о РСМД, необходимо заставить американцев почувствовать прямую угрозу удара по своей территории, пишет в своей статье для издания ВПК глава Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.
По словам Ивашова, Россия способна нанести серьезный ущерб США ракетами средней дальности, подпадающими под запрет ДРСМД, в частности, с территории Чукотки, откуда расстояние до американской территории составляет всего 80 км.
Он напомнил, что во времена президентства Рональда Рейгана СССР заявил о намерении разместить на своих восточных рубежах комплексы РС-10 «Пионер». Это сразу усилило желание Вашингтона начать договариваться с Москвой.
Другой вариант, предлагаемый Ивашовым, это усиление взаимодействия с Китаем. По его мнению, странам необходимо объединить усилия по обеспечению безопасности, возможно, даже в формате ШОС. В частности, заключить договор о противодействии американской ПРО. И в случае удара по одной из стран, ответ американцы получат от обоих государств.
Эксперт считает, что возможность получения совместного удара отрезвит американские власти, которые очень боятся такого союза.
Он также предлагает активизировать политическую работу со странами, в которых Пентагон наиболее вероятно размести свои ракеты. Имеются в виду страны Европы и Япония.
Кроме, того необходимо рассмотреть вариант нацеливания российских ракет не только на американские военные объекты, но и на объекты Федеральной резервной системы, лежащей в основе лидерства США.
Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил накануне, что альянс хочет сохранить ДРСМД и «усилить контроль над вооружениями». Он призвал укрепить договор и привлечь к участию к нему другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности. Генсек напомнил, что такое вооружение имеют, в том числе Китай, Индия, Пакистан и Иран.
По словам Ивашова, Россия способна нанести серьезный ущерб США ракетами средней дальности, подпадающими под запрет ДРСМД, в частности, с территории Чукотки, откуда расстояние до американской территории составляет всего 80 км.
Он напомнил, что во времена президентства Рональда Рейгана СССР заявил о намерении разместить на своих восточных рубежах комплексы РС-10 «Пионер». Это сразу усилило желание Вашингтона начать договариваться с Москвой.
Другой вариант, предлагаемый Ивашовым, это усиление взаимодействия с Китаем. По его мнению, странам необходимо объединить усилия по обеспечению безопасности, возможно, даже в формате ШОС. В частности, заключить договор о противодействии американской ПРО. И в случае удара по одной из стран, ответ американцы получат от обоих государств.
Эксперт считает, что возможность получения совместного удара отрезвит американские власти, которые очень боятся такого союза.
Он также предлагает активизировать политическую работу со странами, в которых Пентагон наиболее вероятно размести свои ракеты. Имеются в виду страны Европы и Япония.
Кроме, того необходимо рассмотреть вариант нацеливания российских ракет не только на американские военные объекты, но и на объекты Федеральной резервной системы, лежащей в основе лидерства США.
Такой комплексный подход, вполне возможно, подвигнет американцев изменить свою политику,пишет Ивашов.
Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил накануне, что альянс хочет сохранить ДРСМД и «усилить контроль над вооружениями». Он призвал укрепить договор и привлечь к участию к нему другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности. Генсек напомнил, что такое вооружение имеют, в том числе Китай, Индия, Пакистан и Иран.
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