Daily Telegraph: Третий "отравитель" Скрипалей остался в Великобритании
Постепенно затухающая шумиха вокруг покушения "агентов ГРУ" на Скрипалей в Солсбери, начинает снова искусственно "подогреваться". В британских СМИ появилась информация, что третий подозреваемый в покушении не улетел обратно, а остался на территории Великобритании. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
По данным издания, третий подозреваемый в отравлении Скрипалей по имени Сергей Федотов, не улетел в Москву вместе с со своими подельниками Бошировым и Петровым после инцидента, а остался на территории Великобритании. Он прибыл одним рейсом с Александром Петровым и Русланом Боширововым и должен был улететь обратно в Москву тем же рейсом, что и они. Однако, пишет газета, перед отлетом он отменил свою регистрацию и регистрацию багажа на этот рейс и остался в Британии.
В издании не исключают, что "Федотов" - это не настоящая фамилия прилетевшего, а сам он является агентом российского ГРУ. Предполагается, что после отказа от обратного вылета, он сменил документы и до сих пор находится в Великобритании. По мнению газеты, причиной этого стало то, что "Скрипали остались живы и он узнал об этом".
Авторы данного материала сообщают, что "роль Федотова" в покушении на Скрипалей до сих пор не ясна. По одной версии он доставил в Солсбери отравляющее вещество, по другой - был "разведчиком" группы, а по третьей - руководил всей операцией.
Напомним, что 4 марта в английском Солсбери был обнаружен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией с признаками отравления. В произошедшем Лондон обвинил Москву, которая якобы таким образом отомстила Скрипалю "за госизмену". Не смотря на все возражения России, Британия продолжает настаивать на вине России, не предоставляя никаких доказательств, но зато придумывая все новые и новые версии "покушения". Кстати, местонахождение Скрипалей до сих пор не установлено, их самих никто уже давно не видел.
По данным издания, третий подозреваемый в отравлении Скрипалей по имени Сергей Федотов, не улетел в Москву вместе с со своими подельниками Бошировым и Петровым после инцидента, а остался на территории Великобритании. Он прибыл одним рейсом с Александром Петровым и Русланом Боширововым и должен был улететь обратно в Москву тем же рейсом, что и они. Однако, пишет газета, перед отлетом он отменил свою регистрацию и регистрацию багажа на этот рейс и остался в Британии.
В издании не исключают, что "Федотов" - это не настоящая фамилия прилетевшего, а сам он является агентом российского ГРУ. Предполагается, что после отказа от обратного вылета, он сменил документы и до сих пор находится в Великобритании. По мнению газеты, причиной этого стало то, что "Скрипали остались живы и он узнал об этом".
Авторы данного материала сообщают, что "роль Федотова" в покушении на Скрипалей до сих пор не ясна. По одной версии он доставил в Солсбери отравляющее вещество, по другой - был "разведчиком" группы, а по третьей - руководил всей операцией.
Напомним, что 4 марта в английском Солсбери был обнаружен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией с признаками отравления. В произошедшем Лондон обвинил Москву, которая якобы таким образом отомстила Скрипалю "за госизмену". Не смотря на все возражения России, Британия продолжает настаивать на вине России, не предоставляя никаких доказательств, но зато придумывая все новые и новые версии "покушения". Кстати, местонахождение Скрипалей до сих пор не установлено, их самих никто уже давно не видел.
- Использованы фотографии:
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