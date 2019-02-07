Во Львове похищено американское военное оборудование

Взятая в качестве основы квазиидеология, которая на самом деле является идеологией лишь небольшой части населения, и насаждение необандеризма не могут сплачивать большинство нормальных людей,

С военного склада во Львове неизвестные похитили оборудование, подаренное Соединенными Штатами украинским властям в рамках программы международной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины.Общий ущерб от кражи составил более $165,4 тыс. Среди похищенного 7 тепловизионных прицелов и 8 приборов ночного видения.Следователи считают, что хищение стало возможным из-за халатного отношения заведующего складом к своим обязанностям. В качестве меры пресечения суд выбрал для него арест. В настоящее время следователи и оперативные работники пытаются найти похищенное.Ситуация прокомментировал обозреватель ФАН Юрий Котенок.По его словам, для украинской армии это совершенно нормальная практика, причем не только для нынешнего времени, но и для всего постсоветского периода.отмечает обозреватель.Но в армии служат в основном обычные нормальные люди. А нормальные люди и гражданские, и военные уже давно разочарованы экспериментами властей с сознанием украинцев. Всё это приводит к низвержению идеалов, добавляет он.По мнению Котенка, отсюда и низкая мотивация военнослужащих, воровство и взяточничество. Поэтому с украинских складов регулярно пропадает оружие и боеприпасы, а затем эти же склады неожиданно взрываются и сгорают, уверен журналист.