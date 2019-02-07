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США намерены объявить об освобождении от ИГ всех территорий в Сирии

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Через несколько дней, возможно, на следующей неделе, будет объявлено об освобождении ста процентов территорий, ранее захваченных в Сирии формированиями террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.

США намерены объявить об освобождении от ИГ всех территорий в Сирии



По словам Трампа, 3 недели назад (во время визита в Ирак) он приказал своим генералам очистить от террористов оставшиеся районы. И они пообещали выполнить приказ в течение недели.

Прошло около недели с того момента, как они реально приступили к этому, значит, очень скоро они объявят нам официально, что это 100%,
сказал президент на министерском заседании стран-участниц западной коалиции.

Он отметил, что у боевиков практически больше нет территорий, и силы коалиции продолжают уничтожать остатки формирований.

Напомним, накануне глава Центрального командования США Джозеф Вотел сообщил, что под контролем ИГ осталось лишь 52 кв. км.

Между тем страны коалиции объявили о планах продолжить борьбу с ИГ за пределами Сирии и Ирака. Речь идет об уничтожении террористических ячеек в других странах, а также о борьбе с трансграничными сетями и филиалами ИГ, которые продолжают представлять угрозу западным государствам.

В свою очередь госсекретарь Майк Помпео не исключает перебазирование группировки ИГ в Африку.

Они уже давно пытаются сделать это. И они вновь будут пытаться переехать и обосноваться в Африке, возможно, на севере Ливии,
сказал он.

Задача США в этой ситуации, по словам госсекретаря, заключается в том, чтобы продолжить давление на террористов и максимально уменьшать их финансовые возможности.
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