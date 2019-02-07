Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков освобожден от наказания по статье за экстремизм. Соответствующее постановление вынес Зубово-Полянский суд Мордовии. Об этом сообщила адвокат Квачкова Оксана Михалкина.В Зубово-Полянском суде Мордовии подтвердили эту информацию. Пресс-секретарь суда Татьяна Бадяшкина сообщала, что суд удовлетворил ходатайство адвоката осужденного и вынес постановление об освобождении от наказания Квачкова, поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением. По второй статье обвинения (за организацию мятежа) срок наказания уже истек.В случае, если в течение десяти дней прокуратура не обжалует постановление суда, Владимир Квачков выйдет из колонии № 5 в Мордовии, где отбывает наказание.Напомним, что в 2005 году Квачкова арестовали по обвинению в покушении на главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса, однако в 2008 году его оправдал суд присяжных. В 2010 году Верховный суд России оставил это решение в силе, но уже на следующий день после опубликования этого решения Квачкова арестовали по новому делу о подготовке мятежа. В 2013 году его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, но впоследствии Верховный суд смягчил приговор, снизив срок до восьми лет.В августе 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Владимира Квачкова к году и шести месяцам лишения свободы по части 1 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") из-за записанного видеообращения к другим заключенным. По совокупности наказаний по двум приговорам Квачкову назначили два года с окончанием срока 17 августа 2019 года.