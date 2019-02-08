Плевок в лицо под хруст французской булки

Буквально вот намедни я говорил о проблемах в головах власти. И – нате вам, граждане, новое подтверждение. Одна говорящая голова современности в интервью другой «острой голове», говорит, что, оказывается,Наверное, все уже в курсе, а если нет, то это Дмитрий Киселев, глас нашего «Первого канала», давал интервью некоему Юрию Дудю, это у которого много острых голов.Ой, простите, не совсем правильное фото. Вот правильное:Ну, так-то нам не привыкать, первый раз, что ли, смачно да в лицо? Нет, не первый. И не последний, естественно. Пока во власти все эти господа, иного ничего просто не предвидится.Скоро, я так думаю, начнется новая серия рассказов-эссе на тему того, что мы живем так плохо сегодня потому, что в СССР плохо работали. Да тот же Киселев уже что-то такое вещал тому же Дудю. В историю лезет, на Украине не вышло, зато в России Дмитрий точно на роль этакого Моисея претендует. Все лучше всех знает.Я вообще представляю, как в Китае в голос орут с этих вы…падов. Выпадают китайцы в осадок, если до них это доходит. Особенно в плане того, что они тоже тупиковые. Но эти тупиковые создали на сегодняшний день такую промышленность и экономику, что многие острые локотки грызут.Живя, подчеркну, при управлении Коммунистической партии Китая и по законам социализма.А у нас? О, у нас теперь социальный опыт напрочь положительный, как я понимаю. То есть на все социальные достижения Советского Союза положено раз и навсегда. Все так, и тут почему-то Киселев не врет. Даже удивительно, насколько все точно раскладывается.То, что мы живы только благодаря тому, что задел (и какой!) был создан при СССР, теми самыми «тупиковыми», — это факт, которым можно тыкать в лицо Киселеву каждый день.Мы часто говорим о «достижениях» нашего оборонного комплекса. И «достижения» вроде есть. Вот только факт, что мы даже наладить выпуск того, что начиналось разрабатываться при «тупиковом» Советском Союзе, зачастую не в состоянии.Так что красим по тридцатому кругу Т-72, цепляем на них белорусские прицелы – и вперед! Т-72, он же в таком виде ничуть не хуже «русской» «Арматы». Зато дешевле. И они есть, а «Армату» можно собирать только поштучно и такими партиями, что даже не смех, а оторопь берет.Ладно, молчу. Молчу про наши суперсамолеты Су-57, наши эсминцы, фрегаты и авианосцы с крейсерами, молчу. Сколько можно, в конце-то концов?Всем уже надоел этот «анализ» прорывного социального опыта России. Киселев может сколько угодно у себя на «Первом» витийствовать, рассказывая, как прекрасна жизнь в России сегодня, но вот беда – почему-то народ понимающий все больше оглядывается назад, в тупиковое советское прошлое и упорно не желает идти вперед, в киселевское светлое будущее.Впору объявления давать: «Меняю социальные достижения настоящего на убогий тупик советского прошлого».Сейчас наиболее «продвинутые» скажут: «Вали в Китай». Тоже вариант, как бы.Но я сейчас не об этом, не о Китае даже, хотя о нем надо. Я о прошлом.О том прошлом, в котором пребывают некоторые наши читатели. Это еще более забавная часть, наши обожаемые битые-недобитые белогвардейцы и хрустобулочники. Романтики-имперцы под черно-бело-желтым флажком.Почему-то чем дальше мы идем по пути указанных Киселевым «социальных достижений», тем больше со стороны этой милой компании стонов, плачей, а последнее время и рыков на тему того, какой мощной индустриальной и передовой державой была Россия при Николае Втором, и как весь этот немереный прогресс злобные большевики во главе Лениным, Троцким и (как же без него) Сталиным свели до нуля.Более того, все больше становится модным рассуждать именно о том, как бы мы сейчас роскошно жили, если бы не внезапный поворот в 1917-м.За основу берется 1913-й год, и на примерах достижений этого года строятся просто ненаучно-фантастические повествования, как бы мы роскошно жили сейчас, спустя сто лет.Ну, кстати, кое-кто точно жил бы получше, факт. Основная масса – сказать сложно. Зато можно вполне в духе Киселева пройтись по хрустобулочникам. Тем более что кое-что из реальных фактов я уже публиковал.Взять столь любимую мною авиацию.Я уже писал, и снова повторюсь, что во время Первой мировой, как раз с 1913 по 1917 гг., российского моторостроения не было от слова «совсем». Был один-единственный завод Гнома в Москве, который выпускал 5 моторов отверточной сборки в месяц. Эту цифру даже в статистику не засунуть никак, потому что погрешность выше будет. Ну типа как рейтинг Медведева сегодня.Так что да, был гений Сикорского, был Лебедев, толку было мало. Потому что моторы приходилось покупать по остаточному принципу. То есть то, что продадут.Потому редкие российские аэропланы на фронте могли быть английскими, французскими, немецкими, австро-венгерскими и так далее смотри карту Европы. Брали все, вплоть до картошки. И на этом летали.Что тут говорить, если не самая передовая и напрочь разбитая Германия (на самом деле №2 в мировом рейтинге после Великобритании на то время) произвела 47 352 боевых самолета на момент своего поражения.Передовая вся такая Россия — целых 3 511 самолетов. На 100% оснащенных импортными моторами.Вообще, лучше всего на эту тему сказал очень уважаемый мною военный эксперт, профессор Николаевской военной академии, генерал-лейтенант Николай Николаевич Головин. Личность весьма противоречивая, поскольку всю свою жизнь воевал против ненавистного большевистского режима (до смерти в 1944 году), но в делах военных понимал.В его книге «Авиация в минувшую войну и будущую», вышедшей в 1922 году, есть такое:Между прочим, фактически то же самое наши британские союзники демонстрировали в следующей войне.Ну и, кстати, желающим похрустеть багетом стоит посмотреть на объемы ввозимого в Россию как раз в те годы. И что ввозили.А ввозили много чего. И не только станки и паровозы (хотя и это везли), но и очень такую сложную продукцию, как косы, серпы, плуги, бороны.Не с потолка, но есть такая книга еще одного уважаемого мною историка Игоря Пыхалова, «Великая оболганная война». Так вот, в списке использованных источников там есть подтверждение всех цифр и документов у Похлебкина, Головина, Зеньковича.Так вот, по данным департамента таможенных сборов, в 1913 году в Россию было ввезено сельскохозяйственных машин и орудий на 48,9 млн рублей, в том числе кос на 1,4 млн рублей, серпов на 43,8 тыс рублей, заступов, лопат, вил на 1,1 млн рублей.Тогда миллион рублей (естественно, золотом) — это несколько не то, что сейчас. Питерский публицист Игорь Ерохов пересчитал через потребительскую корзину и цены 1913 и 2016 года, и получил соотношение в среднем 1 : 730.То есть современными деньгами на покрытие потребности в сельском хозяйстве было потрачено 30 млрд рублей… Хотя и в старых миллионах ничего так выглядит.Так что существует множество цифр и фактов, благодаря которым миф о промышленно развитой царской России не то что ставится под сомнение, а вообще тает, как снег под лучами весеннего солнышка.Кстати, о солнышке, то есть царе-батюшке и его присных. Каким душкой был Николай Романов, сегодня мы говорить не станем, но вот есть ниточка, которую протянуть из того времени в наше легко. Это воровство. Да, все то же самое русское казнокрадство.Я не то что соглашусь, у меня других ассоциаций нет, кроме этой. О том, как воровали из бюджета многочисленные царские родичи, написано много, в том числе и мы писали, как не к ночи помянутая Малечка Кшесинская с новыми (после царя) любовниками-содержателями великими князьями Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем Романовыми продвигала русскую артиллерию. Заодно заработав на этом не слабо, на откатах от Шнейдера и компании.А сегодня? Ну и сегодня все вернулось на круги своя. Как у нас воруют, каждый неплохо может быть в курсе. И воруют не то чтобы «особы, приближенные», а всякая мелочь типа сенатора в Совфеде. Так что да, преемственность полнейшая.Ну и, конечно, не смолчу о царевых верноподданных во времена смуты. То есть, по-ихнему, государственного переворота, по-моему – революции. Суть меняется не сильно, если честно.Мерзкая и гнусная газетенка, которой веры быть просто не может, а именно британская «Дейли геральд» (ну, так вообще одна из старейших газет в мире) 30 августа 1920 года опубликовала текст договора, который генерал Врангель от лица «восстановленной России» заключил с французским правительством.И сделала газета это не просто так, не пуская сопли по поводу «России, которую мы потеряли» (стоит напомнить, что король Британии Георг V – двоюродный брат бывшего императора Николая Романова), скорее по поводу прибыли, которую они все равно потеряли. Но – судите сами.В обмен на поддержку Франции Врангель признавал все финансовые обязательства России и её городов по отношению к Франции, вместе с набежавшими по ним процентами.Русские долги конвертировались в новый заём под 6,5% годовых, который следовало погасить в течение 35 лет. Уплата процентов и ежегодного погашения гарантировалась:а) передачей Франции права эксплуатации всех железных дорог европейской России на известный срок (на указанные 35 лет);б) передачей Франции права взимания таможенных и портовых пошлин во всех портах Чёрного и Азовского морей (на 35 лет);в) предоставлением в распоряжение Франции излишка хлеба на Украине и в Кубанской области в течение известного количества лет, причём за исходную точку берётся довоенный экспорт;(Вот тут стоит пояснить. По Ю. Ф. Чистякову («Продовольственный экспорт Российской империи в XIX- начале ХХ вв. и социально-экономическое развитие страны: уроки для современной России»), экспорт зерна Россией в 1910-1913 годах составлял в среднем 11 081,9 тыс. тонн.Соответственно, именно эта цифра считалась бы «излишками», вне зависимости от того, каков бы на самом деле был урожай.Перевожу: сколько бы зерна ни собрали бы в России, Франция претендовала на распоряжение именно таким количеством зерна.То есть продовольственный грабеж сроком на те же 35 лет.)г) предоставлением в распоряжение Франции трёх четвертей добычи нефти и бензина на известный срок, причём в основание кладётся добыча довоенного времени;(То же самое, что и в плане зерна. Но не так фатально, нефть кушать все равно нельзя.)д) передачей четвёртой части добытого угля в Донецком районе в течение известного количества лет.Господа булкохрусты, есть что сказать? Вот и мне нечего. То есть за то, чтобы господин барон залил кровью (ну, он и так залил) половину России, замстил за невинно убиенного царя-батюшку, вся Россия должна была на 35 лет попасть в кабалу к Франции.Не дороговато царь-батюшка обошелся бы?Ладно, а как тут насчет казнокрадства? Того самого, нашего, извечного? А нормально все было запланировано.Согласно все тому же договору, при русских министерствах финансов, торговли и промышленности должны были учреждаться официальные французские финансовые и коммерческие канцелярии, права которых должны быть установлены специальным договором. То есть вы уже поняли, вся торговля и экономика бралась французами под свой контроль.Суверенитет? Нет, не слышали. Главное же — самодержавие спасти. Любой ценой, так сказать.Кстати, о цене. Вот вам еще нюансик.Согласно многочисленным источникам, довоенные российские внешние займы брались под 3-5% годовых. Да, в 1913-м году ставка «вдруг» выросла и составила 4,25%.Но в договоре Врангеля мы видим процентную ставку по невыплаченным кредитам 6,5%, то есть более чем в полтора раза. Не многовато ли?Короче, Врангель не просто подмахнул полную кабалу, а полнейшую. По сути, он гарантировал выплату долга в 18,5 миллиарда золотых рублей. Это, если что, пять с половиной годовых бюджетов Российской империи образца того самого 1913 года.Вот так-то, дорогие мои монархисты, а вы все «царя-батюшку назад на трон»…Хотя для тренировки мозга попробуйте найти пять отличий в том, что творил господин генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель и в том, что творил Борис Николаевич Ельцин. Или, как более современный вариант, Петр Алексеич Порошенко.Нового, в общем-то, ноль. Все старо, как мир столетней давности.К чему все это? А вот к чему. Деньги имеют свойство заканчиваться, не принося результатов. И реформы. Особенно пенсионные. И доверие ко всему. И к реформам, и к правительству.Петр Николаевич Врангель был фигурой неоднозначной. Но был хорошим организатором и солдатом. Это факт. Его эвакуационная операция из Крыма достойна уважения. Его упоротость в делах политических… Ну не мне судить.А вот кем являются все эти Киселевы, думаю, тоже ясно и понятно. Как и те, кто никак не подавится этой самой французской булкой.Эти, так скажем, оплевыватели истории, с ними все ясно и понятно. Ничего толком не построив, зато прекрасно так уничтожив все, что было советского в плане социальной сферы и усиленно работая на полным развалом той же самой космической отрасли, они просто не смогут прожить без плевков назад.Ну как-то надо свою криворуковсть и скудноголовость оправдать?Дмитрий Киселев так радостно верещал на украинских каналах в свое время, так готов был рассказать всему миру, что краше жизни, чем в Украине, нет, теперь, конечно, пригодился. Потому что в России положение если и лучше, то не сильно. Убери запасы полезных ископаемых, и у нас еще хуже станет.Но даже милого красноречия Киселева явно недостаточно, чтобы опереможить все население России. И вот на деле рисуется союз монархистов и современных… Ну не знаю, как их правильно назвать.А действительно, похожи ведь сутью! Как грабили страну дворянчики, проигрывая деревеньки в картишки, как воровали миллионы многочисленные родственнички бедного Ники, то же самое и сегодня.Да, царя вроде нет. Но это дело временное и поправимое. Тут дело не в царе и не в том, как он называется, а в принципе. В принципе повсеместного воровства.И тут, конечно, современный чиновник и монархист рядышком могут встать. Силою грозною. И дуэтом начнут петь, как хорошо было вРоссии позавчера, и как вбудет роскошно завтра.Не уточняя, понятное дело,было и кому будет хорошо. Это нюансы.