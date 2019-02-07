Японские СМИ: в 50-х СССР уже разрабатывал план передачи Южных Курил
Москва начала разрабатывать план передачи японской стороне южных Курильских островов еще до начала переговоров с Токио о нормализации отношений, утверждает телеканал NHK со ссылкой на секретный документ ЦК КПСС.
Согласно информации, документ датирован 2 июня 1955 года и называется «Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений». План составлен главой МИД Молотовым и одобрен первым секретарем ЦК КПСС Хрущевым. Канал утверждает также, что данный документ находится в его распоряжении.
В нем допускается возможность начала переговоров о передаче островов Шикотана и Хабомаи в случае позитивного развития отношений с Японией. При этом в плане мероприятий подчеркивалось, что передача островов возможна лишь в случае, если их территория в дальнейшем не будет передана третьим странам для размещения военных баз, рассказывает издание.
В июне того же года между сторонами начались переговоры о нормализации отношений. А осенью 1956 года была подписана Совместная декларация, в которой заявлялось о прекращении пребывания двух стран в состоянии войны и восстановлении дипотношений.
Там же было прописано условие передачи островов: Шикотан и Хабомаи должны были перейти под юрисдикцию Японии после заключения мирного договора.
Однако в 1960 году после заключения между Токио и Вашингтоном договора о безопасности, Москва аннулировала пункт о передачи островов, заявив, что они будут переданы только после вывода с территории Японии всех иностранных войск.
Согласно информации, документ датирован 2 июня 1955 года и называется «Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений». План составлен главой МИД Молотовым и одобрен первым секретарем ЦК КПСС Хрущевым. Канал утверждает также, что данный документ находится в его распоряжении.
В нем допускается возможность начала переговоров о передаче островов Шикотана и Хабомаи в случае позитивного развития отношений с Японией. При этом в плане мероприятий подчеркивалось, что передача островов возможна лишь в случае, если их территория в дальнейшем не будет передана третьим странам для размещения военных баз, рассказывает издание.
В июне того же года между сторонами начались переговоры о нормализации отношений. А осенью 1956 года была подписана Совместная декларация, в которой заявлялось о прекращении пребывания двух стран в состоянии войны и восстановлении дипотношений.
Там же было прописано условие передачи островов: Шикотан и Хабомаи должны были перейти под юрисдикцию Японии после заключения мирного договора.
Однако в 1960 году после заключения между Токио и Вашингтоном договора о безопасности, Москва аннулировала пункт о передачи островов, заявив, что они будут переданы только после вывода с территории Японии всех иностранных войск.
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