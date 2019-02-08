Республиканский позитив. Бесплатные медицина и образование Новороссии

Пока Басурин готовится объявить очередное наступление ВСУ, а Марочко ловит очередное украинское ДРГ, пауки в политической банке Донецка устало грызутся. И вообще все как будто вымерло… Захотелось написать о чем-то позитивном и жизнеутверждающем в Новороссии. Оказалось, что это действительно возможно! Причем в том самом месте, которое обычно принято ругать: в бюджетной сфере.В социальных сетях компетентные люди объяснят: мол, всё в республиках плохо, ничего бесплатного нет, и вообще скоро Земля натолкнется на небесную ось.К примеру, пришлось недавно выдержать целую баталию на тему зарплат у врачей. С уверенностью утверждает человек, что ни учителя, ни врачи в Новороссии более 5-6 тысяч не получают. Клянется, что живет в Макеевке. Долго я думал, откуда такие цифры, а потом сообразил: это же ставка, указанная на ресурсах Министерства труда и социальной политики!Действительно, в вакансиях Минсоцтруда чаще всего указаны минимальные ставки – 5 300 рублей для педагога и, кажется, 6 400 для врача. Вот только это самая что ни на есть голая ставка, которую получает выпускник, пришедший после распределения. На деле, как выяснилось, бюджетники в ЛДНР в зависимости от стажа, квалификации и прочих факторов получают в среднем от 8 до 12 тысяч. Деньги, безусловно, мизерные, но не стоит забывать, что в Новороссии солдат получает «грязными» 15 тысяч. То есть на общем уровне республиканской нищеты это приемлемо и даже привлекательно.Надо заметить, что медицину и образование в республиках чтут. В Донецке или Луганске вряд ли, а вот на периферии вполне можно получить в безвозмездное пользование жилье, благо народа на Украину сбежало много, квартир освободилось предостаточно. Для специалистов есть возможность повышения квалификации; регулярно происходят профессиональные конференции, идет активное общение с российскими специалистами и, спасибо за это России, наши учителя и врачи — частые гости на различных мероприятиях в РФ.Образование бесплатное (вероятно, есть и платное, но это нужно быть совсем уж недееспособным), студентам даже платят крохотные стипендии на уровне прожиточного минимума (около 1,6 тыс. рублей). Обеспечивают бесплатным проживанием в общежитиях, льготным проездом и т. д. Студенты также активно общаются со сверстниками из России, ездят в гости, на мероприятия и олимпиады. Идет работа по аккредитации вузов ЛДНР в России, но пока похвастаться этим достижением может только Донецкий мединститут им. Горького.Средняя школа вообще здорово дружит с Россией. Многие российские школы берут над нашими школами шефство, постоянно происходят какие-то выезды на экскурсии и олимпиады, совместные проекты и т. д. Дети чувствуют себя частью России, тем более что учатся по российской программе и по российским учебникам.Учебники пусть и не новые, но бесплатные. Форма в школах не прижилась – поди, заставь кого-то ее купить! Младшие классы питаются бесплатно, организованы автобусные маршруты для школьников из отдаленных районов. Классы и библиотеки забиты компьютерами и оргтехникой. Аттестаты в РФ котируются безоговорочно – многие поступают в российские вузы.Очень крепко поддерживаются внешкольные занятия: творческие коллективы, спортивные кружки, краеведческие факультативы и т. д. Помогают местные власти, помогает бизнес и, разумеется, очень сильно помогает Россия. Наши дети – постоянные призеры всевозможных конкурсов и мероприятий в РФ.В целом школа в Новороссии бесплатная, патриотически-ориентированная и практически полностью интегрированная с российской системой образования.В том, что в ЛДНР есть бесплатная медицина, пришлось убедиться самому и в Донецке, и на периферии. В больнице есть бесплатные лекарства, наркоз и т. д., и есть то, что не входит в бесплатный список. В этой ситуации больным приходится обращаться к общественным организациям или волонтерам. Если хочется лекарство или наркоз лучше, чем то, что есть в списке, – изволь платить. Купленные препараты используются по ведомости – пациент расписывается, что получил медикамент.В целом стоимость медикаментов значительно ниже, чем в РФ (многие производятся в ЛДНР). В ургентных случаях пациенту без денег никто в помощи не откажет. До войны на Украине часто доводилось сталкиваться с ситуацией, когда поступившим в больницу пациентам просто отказывались помогать до тех пор, пока не убедятся, что есть родственники, которые заплатят. Приходилось с таким сталкиваться лично.В больнице тепло, чисто. Младший персонал приветливый, помогает больным в случае необходимости с гигиеническими процедурами. Зарплата у них низкая – около 4,5 тыс., поэтому ругаться на них – всё равно, что тюленёнка обижать, хотя попадаются и неприятные личности. Питание диетическое, но вполне достаточное. Если попадет одинокий человек, голодным он не останется. В целом остались вполне положительные впечатления, насколько это возможно, когда речь идет о пребывании в больнице.Особо тепло хочу отметить лечение в республиканских стоматологических поликлиниках – в частную идти нет смысла. То же самое, только гораздо дороже. Стоимость лечения в сравнении с РФ копеечная.Вообще, понятно, что есть и проблемы, и отдельные перекосы, и не везде все гладко. В каких-то населенных пунктах лучше – в каких-то хуже, но так всегда бывает. Но в целом впечатления после тесного общения с украинским образованием и медициной очень оптимистичные. Новороссия явно выигрывает в этом отношении.Впрочем, компетентные люди в соцсетях знают лучше. Сирия – слита, Донбасс – слит, полимеры… тоже слиты. Но если лично окажетесь в ЛДНР, полюбопытствуйте, какие у нас школы и библиотеки. А если, не дай бог, захвораете, не бойтесь нашей медицины.