Волкер "порекомендовал" Киеву допустить наблюдателей от России на выборы
Спецпредставитель Госдера Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер призвал украинские власти допустить российских наблюдателей к работе на выборах президента Украины, чтобы "доказать приверженность Киева демократическим нормам". Об этом Волкер написал в Твиттере.
Представитель американского Госдепа призвал допустить российских наблюдателей на выборы президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. По его словам это необходимо, чтобы доказать всему миру, что Украина придерживается "демократических принципов". В противном случае в мире могут поставить выборы под сомнение, добавил он, поэтому пусть присутствуют.
Ранее в ОБСЕ заявляли, что включили в список наблюдателей представителей России, но в Киеве отказались их регистрировать, объясняя это тем, что не могут в числе наблюдателей находиться представители "страны-агрессора, страны-оккупанта".
Позицию о недопуске представителей России на мартовские выборы президента Украины в Киеве озвучили уже давно. Об этом заявлял и глава украинского МИД Климкин и президент Порошенко, а украинский парламент вообще пообещал принять закон, запрещающий присутствие россиян на выборах. Однако в ОБСЕ сразу заявили, что такой шаг Киева будет нарушением международных обязательств. Теперь же, когда свою позицию обозначили и "хозяева" Украины, нынешним властям придется подчиниться и допустить российских наблюдателей на выборы.
Представитель американского Госдепа призвал допустить российских наблюдателей на выборы президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. По его словам это необходимо, чтобы доказать всему миру, что Украина придерживается "демократических принципов". В противном случае в мире могут поставить выборы под сомнение, добавил он, поэтому пусть присутствуют.
Ранее в ОБСЕ заявляли, что включили в список наблюдателей представителей России, но в Киеве отказались их регистрировать, объясняя это тем, что не могут в числе наблюдателей находиться представители "страны-агрессора, страны-оккупанта".
Позицию о недопуске представителей России на мартовские выборы президента Украины в Киеве озвучили уже давно. Об этом заявлял и глава украинского МИД Климкин и президент Порошенко, а украинский парламент вообще пообещал принять закон, запрещающий присутствие россиян на выборах. Однако в ОБСЕ сразу заявили, что такой шаг Киева будет нарушением международных обязательств. Теперь же, когда свою позицию обозначили и "хозяева" Украины, нынешним властям придется подчиниться и допустить российских наблюдателей на выборы.
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