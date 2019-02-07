Эксперты представили план по стабилизации отношений РФ и НАТО
Эксперты Российского совета по международным делам и Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение (ELN) подготовили доклад, посвященный стабилизации отношений России и НАТО, сообщает Коммерсантъ.
Российский совет возглавляет экс-глава МИД РФ Игорь Иванов, сообщество ELN – экс-постпред Британии при НАТО Адам Томсон.
Авторы отмечают, что отношения РФ и НАТО обречены на многолетнее противостояние, однако существуют способы придать им большую стабильность и снизить «риск непреднамеренной эскалации конфликта». Они предлагают повысить продуманность усилий по сдерживанию и нацеленность сторон на взаимовыгодный диалог.
Среди прочего эксперты предлагают проведение ежеквартальных заседаний Совета РФ-НАТО; обеспечение представительства России в Совете на уровне послов (чтобы сигнализировать о важности взаимоотношений); расширение каналов связи между военными; проведение совместного командно-штабного учения по разрешению опасных инцидентов в воздухе; налаживание диалогов на уровне экспертов и прочее.
По мнению авторов, предложенные мероприятия по совместному управлению рисками не препятствуют сохранению принципиальных позиций (разногласий) сторон, однако способны предотвратить случайные инциденты, как это было в период холодной войны, когда между СССР и США существовало соглашение о мерах по сокращению ядерных рисков и контролю над вооружениями. Более поздним примером является договоренность между РФ и США о разрешении конфликтных ситуаций в Сирии.
Напомним, последняя встреча в рамках Совета Россия-НАТО состоялась 25 января. На ней обсуждалась судьба Договора о РСМД, однако устранить противоречия по этому вопросу сторонам не удалось. Не спас ситуацию и тот факт, что российскую делегацию на заседании возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков.
Российский совет возглавляет экс-глава МИД РФ Игорь Иванов, сообщество ELN – экс-постпред Британии при НАТО Адам Томсон.
Авторы отмечают, что отношения РФ и НАТО обречены на многолетнее противостояние, однако существуют способы придать им большую стабильность и снизить «риск непреднамеренной эскалации конфликта». Они предлагают повысить продуманность усилий по сдерживанию и нацеленность сторон на взаимовыгодный диалог.
Среди прочего эксперты предлагают проведение ежеквартальных заседаний Совета РФ-НАТО; обеспечение представительства России в Совете на уровне послов (чтобы сигнализировать о важности взаимоотношений); расширение каналов связи между военными; проведение совместного командно-штабного учения по разрешению опасных инцидентов в воздухе; налаживание диалогов на уровне экспертов и прочее.
По мнению авторов, предложенные мероприятия по совместному управлению рисками не препятствуют сохранению принципиальных позиций (разногласий) сторон, однако способны предотвратить случайные инциденты, как это было в период холодной войны, когда между СССР и США существовало соглашение о мерах по сокращению ядерных рисков и контролю над вооружениями. Более поздним примером является договоренность между РФ и США о разрешении конфликтных ситуаций в Сирии.
Напомним, последняя встреча в рамках Совета Россия-НАТО состоялась 25 января. На ней обсуждалась судьба Договора о РСМД, однако устранить противоречия по этому вопросу сторонам не удалось. Не спас ситуацию и тот факт, что российскую делегацию на заседании возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков.
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- НАТО, https://www.nato.int
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