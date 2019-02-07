СМИ: Россия провела испытания ракеты неограниченной дальности SSC-X-9 Skyfall
Российское Минобороны провело очередное, тринадцатое испытание крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник", сообщает The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве США.
По данным, опубликованным изданием, последние испытания российской крылатой ракеты со сверхмощной ядерной силовой установкой состоялись 29 января этого года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и были признаны "частично успешными". Термин "частично успешные" был применен к испытаниям по причине продолжения работ по ракете, а не в связи с какой-то неудачей на испытаниях. Издание не располагает какими-либо подробностями проведенных испытаний, однако продолжение испытаний может говорить о том, что ракета будет принята на вооружение не раньше 2020 года.
Издание сообщает, что ракета, получившая обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall ("Падение с неба", русская интерпретация - "Разверзшиеся небеса"), до этого испытывалась в феврале 2018 года и еще ранее в ноябре 2017.
Об испытании российской ракеты написал обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками. В своей статье он предупредил, что в случае принятия данной ракеты на вооружение, Россия получит неоспоримое преимущество над США, поскольку "Буревестник" сможет свободно обходить систему ПРО США и наносить удары по стратегическим объектам.
Мизоками уверен, что ракета с ядерной энергоустановкой, в отличии от обычных межконтинентальных баллистических ракет, может при движении к цели использовать любые пути, недоступные обычным ракетам, а это в свою очередь заставит США тратить огромные деньги на создание дорогостоящих систем ПРО.
О создании "низколетящей малозаметной крылатой ракеты, несущей ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, которая является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", заявил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.
По данным, опубликованным изданием, последние испытания российской крылатой ракеты со сверхмощной ядерной силовой установкой состоялись 29 января этого года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и были признаны "частично успешными". Термин "частично успешные" был применен к испытаниям по причине продолжения работ по ракете, а не в связи с какой-то неудачей на испытаниях. Издание не располагает какими-либо подробностями проведенных испытаний, однако продолжение испытаний может говорить о том, что ракета будет принята на вооружение не раньше 2020 года.
Издание сообщает, что ракета, получившая обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall ("Падение с неба", русская интерпретация - "Разверзшиеся небеса"), до этого испытывалась в феврале 2018 года и еще ранее в ноябре 2017.
Об испытании российской ракеты написал обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками. В своей статье он предупредил, что в случае принятия данной ракеты на вооружение, Россия получит неоспоримое преимущество над США, поскольку "Буревестник" сможет свободно обходить систему ПРО США и наносить удары по стратегическим объектам.
Мизоками уверен, что ракета с ядерной энергоустановкой, в отличии от обычных межконтинентальных баллистических ракет, может при движении к цели использовать любые пути, недоступные обычным ракетам, а это в свою очередь заставит США тратить огромные деньги на создание дорогостоящих систем ПРО.
О создании "низколетящей малозаметной крылатой ракеты, несущей ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, которая является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", заявил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.
- Использованы фотографии:
- https://defendingrussia.ru/
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