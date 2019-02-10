«Малиновые околышки» в боях с фашистами
Вокруг войск НКВД возник «чёрный миф», рисующий их какими-то упырями, исключительно умеющими лишь стрелять в спину красноармейцам да находиться как можно дальше от передовой. Реальность куда разнообразнее.
В окопах – с 22 июня
Например, практически неизвестен факт обороны Брестской крепости силами НКВД. Известная ещё по советским школьным учебникам надпись: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» оставлена в казарме 132-го отдельного батальона войск НКВД.
Войска НКВД тяжело оборонялись летом – осенью 1941 года. К тому времени они состояли из тринадцати дивизий и пятнадцати бригад общей численностью 65,8 тысяч штыков. В ведении НКВД – 1805 ключевых объекта железнодорожной инфраструктуры западной части СССР. На вооружении войск НКВД — лёгкое стрелковое оружие, артиллерия, танки, авиация, бронепоезда.
Бойцы НКВД обороняли Минск и Ригу, вели арьегардные бои при отходе 37-й армии РККА из Киева.
Отпор гудериановским бронированным клиньям, стремившимся соединиться с группировкой Клейста, дал 10 сентября 1941 года 233-й полк 13-й конвойной дивизии НКВД. Чекисты трое суток сдерживали гитлеровские танки недалеко от города Ромны и на южном берегу реки Сула, тем самым не дав окружить существенное количество подразделений Юго-Западного фронта. Подходы к Ленинграду защищали пять дивизий НКВД.
Отдельного упоминания заслуживают подвиги бойцов НКВД в боях за Сталинград. Так, 10-я стрелковая дивизия войск НКВД обороняла город от стремившихся занять его гитлеровцев до подхода 62-й армии РККА, фактически удержав город на Волге, хотя и ценой страшных потерь: погибло более семи тысяч солдат из семи с половиной, принявших первый бой 23 августа 1942 года. Единственная воинская часть – участница Сталинградской битвы, получившая орден Ленина, — именно 10-я стрелковая дивизия НКВД. Наиболее прославленным её подразделением является 272-й полк, носивший позже почётное наименование «Волжский». Именем автоматчика 272-го полка Алексея Ващенко названа волгоградская улица. Он совершил подвиг 5 сентября 1942 года, когда закрыл телом амбразуру немецкого ДОТа.
В августе 1942 года формируются три стрелковые дивизии НКВД специально для обороны центра Северного Кавказа. В дивизиях преобладают горские народы, но состав вполне интернациональный... Дивизии стали опорой особых оборонительных районов. Ключевым фактором в защите стратегически важной железнодорожной ветки «Ростов – Грозный – Махачкала» стали бронепоезда Народного комиссариата внутренних дел.
Войска НКВД могли покинуть позиции только по личному распоряжению Берии.
Отличное проявили себя войска НКВД в боях за обе столицы, Орёл, Смоленск, на Курской дуге. Приняли они участие и в войне с императорской Японией, от сдерживания агрессора на границе до победы над Квантунской армией.
Оснащались части НКВД по общеармейским стандартам, часто полевая форма, особенно рядовых и сержантов, не отличалась от армейской. Разве что к названию бронепоездов добавлялась аббревиатура НКВД, но это никак не влияло на конструктивные особенности или вооружение. Нормы питания были как у всех на передовой. Вопросы подчинённости и позиции в командной цепочке решались в зависимости от конкретной обстановки.
Специфические задачи выполняли на отлично
Услышав «охрана тыла», можно себе представить мирно курящих, а то и дремлющих на солнышке солдат. Но это не было синекурой. Войска НКВД выявляли и ликвидировали диверсантов, разведчиков и парашютистов; оказавшихся в тылу наступавшей РККА солдат и технику вермахта.
Особая тема – подавление националистического подполья Украины и Прибалтики. Сейчас «лесных братьев» принято изображать патриотами, боровшимися с большевиками. Вот только убивали и грабили они отнюдь не только партийно-советскую верхушку, а вполне мирных жителей, терроризировали горожан и селян. И националисты не были суровыми мужиками с берданками, они получили от гитлеровской Германии вдоволь оружия, включая автоматическое, и патронов. Есть данные про использование «лесными братьями» танков и артиллерии. Так что сила войскам НКВД противостояла грозная. С последними очагами сопротивления удалось справиться лишь к середине пятидесятых годов.
Победное шествие Красной Армии привело к сотням тысяч пленных гитлеровцев, которых было нужно доставить к местам концентрации и содержания, а затем и охранять. Этим занимались конвойные войска НКВД. Перемещение пленных шло пешим порядком, что добавляло сложности для охраны. Настоящей спецоперацией стал проход колонны пленных немцев по улицам Москвы в 1944 году. Риски были огромные, но конвой с задачей справился, как и те, кто планировал и проводил операцию. Организационные усилия остались незамеченными москвичами и теми, кто потом смотрел кадры кинохроники, но это и к лучшему.
Войска НКВД структурно
К началу гитлеровского вторжения, Главное Управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ) реорганизовали с образованием главных управлений по направлениям боевой деятельности – от охраны границ до охраны железнодорожной инфраструктуры, особо важных промышленных объектов, конвойной службы, военного строительства, снабжения.
Происходила реорганизация структуры и в ходе Великой отечественной войны, под возникающие задачи и в применении к меняющейся обстановке.
В частности, РККА входит в Восточную и Западную Европу, и ГКО 29 июля 1944 года приказывает создать военные комендатуры в каждом административном центре и на станциях железной дороги. Комендатуры занимаются не только порядком в войсках но и административными задачами, в частности – обеспечения жизнедеятельности гражданского населения освобождённых земель. Подчинялись военные комендатуры распоряжениям военных советов фронтов.
В составе колонн, маршировавших на Параде Победы, шли и бойцы НКВД.
В окопах – с 22 июня
Например, практически неизвестен факт обороны Брестской крепости силами НКВД. Известная ещё по советским школьным учебникам надпись: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» оставлена в казарме 132-го отдельного батальона войск НКВД.
Войска НКВД тяжело оборонялись летом – осенью 1941 года. К тому времени они состояли из тринадцати дивизий и пятнадцати бригад общей численностью 65,8 тысяч штыков. В ведении НКВД – 1805 ключевых объекта железнодорожной инфраструктуры западной части СССР. На вооружении войск НКВД — лёгкое стрелковое оружие, артиллерия, танки, авиация, бронепоезда.
Бойцы НКВД обороняли Минск и Ригу, вели арьегардные бои при отходе 37-й армии РККА из Киева.
Отпор гудериановским бронированным клиньям, стремившимся соединиться с группировкой Клейста, дал 10 сентября 1941 года 233-й полк 13-й конвойной дивизии НКВД. Чекисты трое суток сдерживали гитлеровские танки недалеко от города Ромны и на южном берегу реки Сула, тем самым не дав окружить существенное количество подразделений Юго-Западного фронта. Подходы к Ленинграду защищали пять дивизий НКВД.
Отдельного упоминания заслуживают подвиги бойцов НКВД в боях за Сталинград. Так, 10-я стрелковая дивизия войск НКВД обороняла город от стремившихся занять его гитлеровцев до подхода 62-й армии РККА, фактически удержав город на Волге, хотя и ценой страшных потерь: погибло более семи тысяч солдат из семи с половиной, принявших первый бой 23 августа 1942 года. Единственная воинская часть – участница Сталинградской битвы, получившая орден Ленина, — именно 10-я стрелковая дивизия НКВД. Наиболее прославленным её подразделением является 272-й полк, носивший позже почётное наименование «Волжский». Именем автоматчика 272-го полка Алексея Ващенко названа волгоградская улица. Он совершил подвиг 5 сентября 1942 года, когда закрыл телом амбразуру немецкого ДОТа.
В августе 1942 года формируются три стрелковые дивизии НКВД специально для обороны центра Северного Кавказа. В дивизиях преобладают горские народы, но состав вполне интернациональный... Дивизии стали опорой особых оборонительных районов. Ключевым фактором в защите стратегически важной железнодорожной ветки «Ростов – Грозный – Махачкала» стали бронепоезда Народного комиссариата внутренних дел.
Войска НКВД могли покинуть позиции только по личному распоряжению Берии.
Отличное проявили себя войска НКВД в боях за обе столицы, Орёл, Смоленск, на Курской дуге. Приняли они участие и в войне с императорской Японией, от сдерживания агрессора на границе до победы над Квантунской армией.
Оснащались части НКВД по общеармейским стандартам, часто полевая форма, особенно рядовых и сержантов, не отличалась от армейской. Разве что к названию бронепоездов добавлялась аббревиатура НКВД, но это никак не влияло на конструктивные особенности или вооружение. Нормы питания были как у всех на передовой. Вопросы подчинённости и позиции в командной цепочке решались в зависимости от конкретной обстановки.
Специфические задачи выполняли на отлично
Услышав «охрана тыла», можно себе представить мирно курящих, а то и дремлющих на солнышке солдат. Но это не было синекурой. Войска НКВД выявляли и ликвидировали диверсантов, разведчиков и парашютистов; оказавшихся в тылу наступавшей РККА солдат и технику вермахта.
Особая тема – подавление националистического подполья Украины и Прибалтики. Сейчас «лесных братьев» принято изображать патриотами, боровшимися с большевиками. Вот только убивали и грабили они отнюдь не только партийно-советскую верхушку, а вполне мирных жителей, терроризировали горожан и селян. И националисты не были суровыми мужиками с берданками, они получили от гитлеровской Германии вдоволь оружия, включая автоматическое, и патронов. Есть данные про использование «лесными братьями» танков и артиллерии. Так что сила войскам НКВД противостояла грозная. С последними очагами сопротивления удалось справиться лишь к середине пятидесятых годов.
Победное шествие Красной Армии привело к сотням тысяч пленных гитлеровцев, которых было нужно доставить к местам концентрации и содержания, а затем и охранять. Этим занимались конвойные войска НКВД. Перемещение пленных шло пешим порядком, что добавляло сложности для охраны. Настоящей спецоперацией стал проход колонны пленных немцев по улицам Москвы в 1944 году. Риски были огромные, но конвой с задачей справился, как и те, кто планировал и проводил операцию. Организационные усилия остались незамеченными москвичами и теми, кто потом смотрел кадры кинохроники, но это и к лучшему.
Войска НКВД структурно
К началу гитлеровского вторжения, Главное Управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ) реорганизовали с образованием главных управлений по направлениям боевой деятельности – от охраны границ до охраны железнодорожной инфраструктуры, особо важных промышленных объектов, конвойной службы, военного строительства, снабжения.
Происходила реорганизация структуры и в ходе Великой отечественной войны, под возникающие задачи и в применении к меняющейся обстановке.
В частности, РККА входит в Восточную и Западную Европу, и ГКО 29 июля 1944 года приказывает создать военные комендатуры в каждом административном центре и на станциях железной дороги. Комендатуры занимаются не только порядком в войсках но и административными задачами, в частности – обеспечения жизнедеятельности гражданского населения освобождённых земель. Подчинялись военные комендатуры распоряжениям военных советов фронтов.
В составе колонн, маршировавших на Параде Победы, шли и бойцы НКВД.
- Автор:
- Константин Барановский
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