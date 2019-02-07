В украинской Конституции закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз
Украинский парламент законодательно утвердил внесение в Конституцию Украины поправок, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз. Закон принят во втором чтении, сообщается на сайте Верховной Рады, передает Вести-Украина.
Закон о внесении поправок в Конституцию Украины принят большинством голосов депутатов Верховной Рады (334 - "за", при необходимых 300).
Законом предусматривается абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Пр этом парламент принимает основной закон Украины, а реализация стратегического курса Киева на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО согласно новой версии Конституции вменяется в обязанности президента и правительства.
Кроме этого, принятый Верховной Радой закон предлагает изъять из украинской Конституции норму, предусматривающую правовые основания для базирования Черноморского флота России в Крыму.
Теперь закон отдадут на подпись Порошенко, который и вносил его в Раду. Закон вступает в силу после опубликования в официальных СМИ Украины.
Закон о внесении поправок в Конституцию Украины принят большинством голосов депутатов Верховной Рады (334 - "за", при необходимых 300).
Законом предусматривается абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Пр этом парламент принимает основной закон Украины, а реализация стратегического курса Киева на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО согласно новой версии Конституции вменяется в обязанности президента и правительства.
Кроме этого, принятый Верховной Радой закон предлагает изъять из украинской Конституции норму, предусматривающую правовые основания для базирования Черноморского флота России в Крыму.
Теперь закон отдадут на подпись Порошенко, который и вносил его в Раду. Закон вступает в силу после опубликования в официальных СМИ Украины.
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