Конгресс возобновляет расследование по «делу РФ»
Комитет по разведке нижней палаты Конгресса США возобновляет расследование «российского вмешательства» в американские выборы и предполагаемого сотрудничества Дональда Трампа с Москвой, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы указанного комитета Адама Шиффа (демократ).
По словам Шиффа, комитет, опираясь на значительную работу, проделанную конгрессменами прошлого созыва, «проведет тщательное расследование попыток России и других стран оказать влияние на внутриполитические процессы США во время и после выборов в 2016 году».
Кроме того, законодатели инициируют выявление возможных случаев сотрудничества граждан США и российского правительства с применением финансовых и иных рычагов влияния, которые могут представлять угрозу национальным интересам Соединенных Штатов.
Напомним, этот же комитет в прошлом году завершил аналогичное расследование, не найдя никаких связей Трампа с Россией либо другими государствами, оказавшими влияние на исход президентских выборов.
На тот момент все комитеты нижней палаты контролировались республиканцами, однако после промежуточных выборов в 2018 году большинство там завоевали демократы. Теперь они предпримут попытку разобраться в «российском деле».
Кроме того, расследованием «российского вмешательства» до сих пор занимается команда спецпрокурора США Роберта Мюллера.
В свою очередь Москва категорически отвергает все обвинения в попытках оказать влияние на внутриполитические процессы в США, в том числе на президентские выборы.
По словам Шиффа, комитет, опираясь на значительную работу, проделанную конгрессменами прошлого созыва, «проведет тщательное расследование попыток России и других стран оказать влияние на внутриполитические процессы США во время и после выборов в 2016 году».
Кроме того, законодатели инициируют выявление возможных случаев сотрудничества граждан США и российского правительства с применением финансовых и иных рычагов влияния, которые могут представлять угрозу национальным интересам Соединенных Штатов.
Напомним, этот же комитет в прошлом году завершил аналогичное расследование, не найдя никаких связей Трампа с Россией либо другими государствами, оказавшими влияние на исход президентских выборов.
На тот момент все комитеты нижней палаты контролировались республиканцами, однако после промежуточных выборов в 2018 году большинство там завоевали демократы. Теперь они предпримут попытку разобраться в «российском деле».
Кроме того, расследованием «российского вмешательства» до сих пор занимается команда спецпрокурора США Роберта Мюллера.
В свою очередь Москва категорически отвергает все обвинения в попытках оказать влияние на внутриполитические процессы в США, в том числе на президентские выборы.
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