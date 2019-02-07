В военных академиях США процветает сексуальное насилие

Наша преданность делу абсолютна. Хотя мы разочарованы тем, что использованная нами стратегия не принесла желаемых результатов, нас это не останавливает.

Мы ведем разговор о гнили, это не просто несколько плохих яблок.

Я думаю, что фигурально некоторые головы должны слететь с плеч. Если вдруг этих курсантов выгонят из академии, а их семьи будут платить за обучение 100 тысяч долларов, возможно, их поведение изменится.

В новом докладе Пентагона отмечается увеличение числа студентов военных академий США, сообщающих о непристойных действиях в их отношении. 747 человек, проходящих обучение, сообщили, что стали жертвами тех или иных инцидентов сексуального характера. Большинство докладов поступило от курсантов наиболее престижного высшего учебного заведения этой сферы – «Вест-Пойнта».Судя по отчету военного ведомства, значительная часть сообщений связана с домогательствами, по крайней мере, 117 студентов сообщили о сексуальном насилии. Это число выше, чем в предыдущем учебном году. Однако чиновники минобороны уверены, что ситуация должна улучшиться в связи с внедрением программ, направленных на пресечение подобных проступков. Тем не менее, в докладе указано, что половина всех студенток и более 15 процентов студентов-мужчин сообщили о том, что они стали жертвами подобных инцидентов.- заявила д-р Элизабет ван Винкль, исполнительный директор Управления по стрессоустойчивости вооруженных сил при секретариате по кадрам и боеготовности.Новая программа включают в себя инициативы, направленные на то, чтобы упростить для жертв отчетность по инцидентам и сформировать культуру «уважения и дисциплины». Департамент планирует привлечь больше технических ресурсов, а также активизировать «помощь на местах». Тем не менее, некоторые политики уже выступили с критикой ответа Управления.- жестко прокомментировала ситуацию конгрессмен Джеки Шпейер, возглавляющая подкомитет Палаты представителей по военным кадрам.Бывшие студенты также утверждают, что минобороны не прилагает достаточных усилий, чтобы обуздать эти инциденты, и в случаях, когда студенты сообщают о сексуальном насилии, руководство часто преследует жертву, а не виновника инцидента. По данным CBS, по меньшей мере дюжина курсантов ВВС заявили, что их командование отомстило им после подачи подобных обращений. Что же касается обвиняемых, то во всех трех академиях лишь четыре человека были осуждены за сексуальное насилие.