Американский «Морской охотник» совершил автономный поход
Перспективный надводный беспилотный аппарат «Морской охотник», разрабатываемый компанией Leidos Defense Group, совершил полностью автономный переход из Сан-Диего (Калифорния) в Перл-Харбор (Гавайи) и обратно, передает Mil.Press FLOT.
По завершении похода глава компании-разработчика заявил, что достижения его фирмы опережают конкурентов и позволяют «шагнуть от стадии разработки и испытаний к проверке аппарата в условиях, приближенных к боевым».
Планируется, что в течение текущего года «Морской охотник» продолжит выполнение расширенной программы испытаний. Кроме того, Пентагон объявил о скором заключении с Leidos очередного контракта стоимостью $43,5 млн. на разработку «Морского охотника-2». Новое беспилотное судно будет совершенствоваться на основе опыта своего предшественника.
Испытания аппарата длятся с 2016 года. «Морской охотник» предназначен для обнаружения подлодок противника. Его предполагается использовать в единой системе, объединяющей патрульные самолеты P-8A «Посейдон», БЛА MQ-4C «Тритон» и гидроакустические буи. Морской аппарат оснащен новейшими гидролокаторами и датчиками, способными заблаговременно обнаруживать и классифицировать надводные и подводные объекты.
Водоизмещение «охотника» – 145 т, длина – 40 м, скорость – до 27 узлов. Согласно информации разработчика, может выдерживать волнение на море до 7 баллов.
По завершении похода глава компании-разработчика заявил, что достижения его фирмы опережают конкурентов и позволяют «шагнуть от стадии разработки и испытаний к проверке аппарата в условиях, приближенных к боевым».
Планируется, что в течение текущего года «Морской охотник» продолжит выполнение расширенной программы испытаний. Кроме того, Пентагон объявил о скором заключении с Leidos очередного контракта стоимостью $43,5 млн. на разработку «Морского охотника-2». Новое беспилотное судно будет совершенствоваться на основе опыта своего предшественника.
Испытания аппарата длятся с 2016 года. «Морской охотник» предназначен для обнаружения подлодок противника. Его предполагается использовать в единой системе, объединяющей патрульные самолеты P-8A «Посейдон», БЛА MQ-4C «Тритон» и гидроакустические буи. Морской аппарат оснащен новейшими гидролокаторами и датчиками, способными заблаговременно обнаруживать и классифицировать надводные и подводные объекты.
Водоизмещение «охотника» – 145 т, длина – 40 м, скорость – до 27 узлов. Согласно информации разработчика, может выдерживать волнение на море до 7 баллов.
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- Navy Recognition
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