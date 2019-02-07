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Глава Минздрава: Большинство смертей трудоспособных мужчин вызвано алкоголем

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Министр здравоохранения РФ назвала главную причину смертности россиян-мужчин в трудоспособном возрасте. По мнению Вероники Скворцовой, около 70% смертей мужского населения страны до выхода на пенсию так или иначе связано с употреблением алкогольной продукции.
Скворцова отмечает, что речь идёт не только о так называемых «острых» смертельных исходах, но и о «накопительных» - появление таких болезней как язва желудка, цирроз печени, ранняя гипертония.

Глава Минздрава: Большинство смертей трудоспособных мужчин вызвано алкоголем



Такое заявление федеральный министр сделала в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Скворцова привела статистику мужской смертности (речь о трудоспособном населении) в Российской Федерации. Эта статистика не вселяет оптимизма: 735 смертей на 100 тысяч граждан, что более чем в 3 раза выше показателей по женской смертности в трудоспособном возрасте (230 случаев).

При этом Скворцова отметила, что позитивная динамика всё же есть. Острая смертность от употребления спиртного в России существенно сократилась – в первую очередь в связи со снижением объёмов продаж контрафакта и суррогата.

Нужно также привести статистику страны по объёмам потребления алкоголя. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия покинула пятёрку «лидеров» этого списка. Если ещё 10 лет назад РФ стабильно занимала место в «алкогольной» тройке, то теперь располагается на 6 месте. Первые три места в списке – наши соседи: Беларусь, Литва и Украина.
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