ФРГ и Франция подписали контракт на создание истребителя шестого поколения
НАТО начала разработку самолета сразу шестого поколения. Контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию самолета будущего подписали министры обороны Франции и Германии Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен, сообщает портал Defense News.
Как ранее сообщалось, работы над новым проектом Future Combat Air System (FCAS) начнут европейский концерн Airbus и французский Dassault Aviation. На первом этапе, который займет несколько лет, будет определен облик будущего самолета, обсуждение требований и формирование общих черт перспективной машины. Проектирование начнется не ранее 2025 года. Первый опытный экземпляр планируется получить в середине тридцатых годов, а в серию авиационный комплекс шестого поколения должен пойти к 2040 году. Самолеты проекта FCAS должны будут заменить устаревшие французские истребители четвертого поколения "Рафаль" и немецкие "Еврофайтер Тайфун".
Руководить программой по созданию перспективной авиационной боевой системы Future Combat Air System (FCAS), основой которой станет новый боевой самолет Next Generation Weapon System (NGWS), будет Франция. По заявлению сторон, FCAS станет многоцелевой боевой воздушной системой с использованием искусственного интеллекта, включающую в себя элементы как пилотируемой, так и беспилотной техники, использующей, в том числе, и лазерное оружие.
Как ранее сообщалось, работы над новым проектом Future Combat Air System (FCAS) начнут европейский концерн Airbus и французский Dassault Aviation. На первом этапе, который займет несколько лет, будет определен облик будущего самолета, обсуждение требований и формирование общих черт перспективной машины. Проектирование начнется не ранее 2025 года. Первый опытный экземпляр планируется получить в середине тридцатых годов, а в серию авиационный комплекс шестого поколения должен пойти к 2040 году. Самолеты проекта FCAS должны будут заменить устаревшие французские истребители четвертого поколения "Рафаль" и немецкие "Еврофайтер Тайфун".
Руководить программой по созданию перспективной авиационной боевой системы Future Combat Air System (FCAS), основой которой станет новый боевой самолет Next Generation Weapon System (NGWS), будет Франция. По заявлению сторон, FCAS станет многоцелевой боевой воздушной системой с использованием искусственного интеллекта, включающую в себя элементы как пилотируемой, так и беспилотной техники, использующей, в том числе, и лазерное оружие.
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