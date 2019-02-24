Лёгкий танк AMX ELC (Франция)
Сразу после окончания Второй мировой войны французские предприятия занялись конструированием новых образцов бронетехники. Вместе с другими машинами армии требовались легкие танки, пригодные для эксплуатации в подразделениях десанта. Несколько предприятий были привлечены к работам в рамках программы ELC. За несколько лет они представили целый ряд интересных бронеобъектов с отличающимися характеристиками и возможностями. Одним из результатов крупной программы стал проект легкого танка AMX ELC.
Поиски решений
Опыт Второй мировой и актуальные угрозы показывали, что армия Франции нуждается в легких боевых бронированных машинах, пригодных для использования в десантных соединениях. Уже в 1946 году была предпринята первая попытка создания такого образца. К концу года проработали проект бронемашины с 75-мм пушкой и массой на уровне 12 т. Этот проект не был воплощен в металле, но его наработки поспособствовали развитию французского танкостроения.
Первый прототип танка ELC от AMX в исходной конфигурации
Следующая программа разработки легкого десантного танка стартовала в 1950 году. Военное ведомство желало получить защищенную машину боевой массой порядка 6-8 т, способную бороться с современными и устаревшими танками. В течение нескольких следующих лет велись работы по поиску оптимальной конструкции такой машины. К работам привлекли два завода, Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux (AMX) и Brunon-Vallette (EVEN). Рассмотрим работы фирмы AMX.
В 1950-54 годах конструкторское бюро AMX вело проработку различных идей и предлагало разнообразные варианты противотанковой бронемашины. Почти сразу было решено строить ее на базе существующего бронетранспортера Hotchkiss CC2, немного изменив его конструкцию. Поиск оптимального комплекса вооружения оказался более сложным и занял несколько лет; на этом этапе инженеры и военные изучили и отвергли несколько интересных идей.
Схема машины
Последовательно предлагались и изучались бронемашины разного рода. К примеру, в марте 1954 года фирма AMX предложила проект с рабочим названием Chenillette 4-120SR. Он предлагал оснастить шасси CC2 двухместной броневой башней с четырьмя безоткатными орудиями калибра 120 мм. В июне того же года появился проект Chenillette 6-105SR. На этот раз на башне поместили шесть 105-мм безоткаток. В основе таких проектов лежали очевидные решения проблем скорострельности и оптимального соотношения характеристик. Специфический комплекс вооружения позволял сделать несколько выстрелов подряд без перезарядки, а кумулятивные снаряды больших калибров обеспечивали поражение современной и перспективной бронетехники.
Впрочем, заказчик не заинтересовался оригинальными предложениями. Бронемашины с безоткатным противотанковым вооружением посчитали слишком сложными и непригодными для решения поставленных задач. Военные отдали предпочтение менее смелому предложению, основанному на классических идеях. В декабре 1954 года появилось принципиальное решение о разработке легкого танка с артиллерийским вооружением. Эта программа получила простейшее название – Engin Léger de Combat («Легкая боевая машина») или сокращенно ELC.
Танк с доработанным орудием
За несколько месяцев до этого, в конце апреля 1954 года в AMX предложили альтернативный вариант легкого танка традиционного облика. К концу года заказчик понял все преимущества такого танка и одобрил продолжение работ. Изначально эта разработка носила довольно длинное рабочее название, описывавшее основные ее особенности. В дальнейшем, после отказа от других предложений, проект танка назвали по именам компании-разработчика и программы – AMX ELC (либо ELC AMX). В некоторых источниках используется другой вариант названия, указывающий калибр орудия, – AMX ELC 90.
AMX ELC
В начале 1955 года AMX представила первый вариант легкого танка ELC. Эта версия проекта предлагала минимальную переработку базового гусеничного шасси, но предусматривала использование оригинальных башни и боевого отделения. Для упрощения конструкции пришлось использовать неоднозначные компоновочные решения, способные затруднять эксплуатацию.
Вид сверху
Шасси для танка имело сварной броневой корпус, собранный из катаных листов толщиной до 20 мм. Это обеспечивало защиту только от пуль и осколков, но резко сокращало массу конструкции. В носовой части корпуса помещалось моторно-трансмиссионное отделение, за которым находилось боевое отделение с полноценной башней. Обводы корпуса танка первой версии напоминали экстерьер транспортера CC2. Был сохранен лоб из нескольких наклонных деталей с решетками радиаторов, за которым находились вертикальные борта и подбашенная коробка малой высоты.
По заказу AMX на фирме FAHM разработали новую сварную башню типа TC 910. Купол башни состоял из нескольких многоугольных панелей неправильных форм и образовывал развитую кормовую нишу. В центре лба башни имелась амбразура с маской, в крыше предусматривалась пара люков со смотровыми приборами. В ходе проектирования и изучения различных предложений конструкция башни и ее внутреннего оснащения несколько раз изменялась.
Окончательная конфигурация танка AMX ELC
В переднем отсеке корпуса находился двигатель производства Hotchkiss мощностью 170 л.с. Там же имелась механическая трансмиссия с выводом мощности на передние ведущие колеса. От CC2 танк AMX ELC «унаследовал» ходовую часть. На бортах осталось по четыре опорных катка с торсионной подвеской. Ведущее колесо находилось спереди, ленивец – сзади. Верхняя ветвь гусеницы лежала на паре роликов.
Основным оружием танка стала 90-мм нарезная пушка D 915. Орудие монтировалось на установке с механизмом вертикальной наводки. За горизонтальное наведение отвечали приводы башни. Изначально пушка не имела дульного тормоза; это устройство добавили по результатам опытных стрельб. Был применен однокамерный тормоз активно-реактивного типа. Боекомплект орудия включал 36 унитарных снарядов. С пушкой спарили пулемет AA-52 калибра 7,62 мм. Зенитный пулемет отсутствовал. Позже на бортах башни TC 910 установили две группы дымовых гранатометов.
Экипаж легкого десантного танка AMX ELC состоял всего из двух человек – водителя и командира, также выполнявших функции наводчика и заряжающего. Водитель находился у правого борта, командир – у левого. Оба члена экипажа помещались в боевом отделении и попадали в него через люки в крыше башни. Такое размещение экипажа упрощало компоновку, но приводило к новым затруднениям. Органы управления закреплялись внутри корпуса, а сам водитель фактически находился внутри башни. Вождение было возможно только при развороте башни вперед: при повороте башни на значительный угол водитель не мог нормально следить за дорогой или взаимодействовать с органами управления. Таким образом, наведение оружия и стрельба на практике были возможны только при остановке.
В конце 1954 года появился улучшенный вариант проекта ELC, предусматривавший перенос силового агрегата в корму и организацию полноценного отделения управления в корпусе. Такой танк был лишен проблем с вождением и стрельбой, но при этом терял желаемую унификацию с Hotchkiss CC2. Вскоре от этого проекта отказались, и развитие получил первый вариант, не лишенный недостатков, но более простой и дешевый.
Компоновка улучшенного танка
Готовый танк имел длину по корпусу всего 3,75 м (менее 5 м с пушкой вперед), ширину 2,25 м и высоту 1,43 м. Масса – 6,7 т. Расчетная максимальная скорость достигала 80 км/ч, запас хода – 500 км. Так должен был преодолевать различные препятствия; его можно было перевозить перспективными военно-транспортными самолетами.
По исходному проекту, использовавшему шасси CC2 и с башню TC 910, в начале 1955 года построили опытный легкий танк. В течение двух лет машина работала на полигонах, демонстрируя свои сильные и слабые черты. Было установлено, что имеющееся шасси не вполне справляется с нагрузками и должно быть усилено. Также посчитали необходимой переделку лобового бронирования, средств наблюдения и некоторых элементов боевого отделения. Вновь возникли претензии к неудобству работы водителя, в том числе к невозможности разворота башни на большие углы на ходу.
AMX ELC Bis
По результатам испытаний проект AMX ELC переделали. Разработка улучшенного проекта под названием ELC Bis стартовала в 1957 году. Из-за значительного объема доработок проектирование заняло немало времени. Обновленный танк мало походил на предшественника, хотя и сохранял отдельные его черты. В частности, существующая башня применялась без значительных изменений конструкции.
Прежде всего, изменилось бронирование. С лобовой части корпуса удалили решетки радиатора, вместо которых появилось сплошное бронирование. Верхняя лобовая деталь была выполнена выгнутой в центре и собиралась из трех литых плит. Решетки для забора воздуха перенесли на надгусеничные полки. Рядом с ними появились ящики для того или иного оснащения. Длина корпуса не изменилась, но на нем теперь крепилось пять пар опорных катков уменьшенного диаметра. На передней и задней парах торсионы дополнялись амортизаторами внешнего расположения.
Вооружение в башне осталось прежним, но его установку улучшили и дополнили новой маской. Модернизировали смотровые приборы на люках экипажа. При этом переработки органов управления не предусматривались. Танк AMX ELC Bis, как и его предшественник, мог двигаться только при развороте башни пушкой вперед.
Вид на борт, можно рассмотреть ходовую часть
В конце пятидесятых годов опытный AMX ELC Bis вышел на полигон. Улучшенная ходовая часть показала свои преимущества. Также была подтверждена правильность доработок боевого отделения. При этом основные тактико-технические и эксплуатационные характеристики остались на прежнем уровне. После проведения испытаний военные должны были принять окончательное решение о судьбе проекта компании AMX и конкурирующих разработок от EVEN.
Конец работ
Перспективные образцы, представленные в ходе программы Engin Léger de Combat, имели как положительные особенности, так и недостатки. Победителем конкурса мог стать любой из новых образцов. Однако французское военное ведомство решило иначе. В 1961 году всю программу ELC объявили бесперспективной и закрыли. Разработанные танки, соответственно, не стали принимать на вооружение и ставить в серию.
Причины такого решения были просты. Все представленные образцы бронетехники показывали неоднозначные результаты. Машины несли мощное вооружение и могли бороться с танками, но получили слишком слабое бронирование. Высокая подвижность компенсировалась ограничениями эксплуатационного характера и т.д. Кроме того, изменились взгляды командования на проблему легкого танка для десантных подразделений.
Один из люков башни со смотровыми приборами
Два построенных танка марки AMX отправили на хранение; позже они попали в музей. Второй прототип с пометкой Bis сейчас входит в экспозицию Musée des Blindés в г. Сомюр. Машина находится в хорошем состоянии и регулярно проходит реставрацию. Судьба первого прототипа AMX ELC достоверно неизвестна. По имеющимся данным, в восьмидесятых годах эта машина простаивала на одной из открытых площадок музея в Сомюре. Возможно, она до сих пор находится там и ожидает своей очереди на реставрацию. Если, конечно, длительное пребывание под открытым небом не сделает восстановление невозможным.
Отказ от программы ELC не позволил французским вооруженным силам получить новый легкий десантируемый танк отечественной разработки. В этой роли пришлось использовать другую технику, как существующие легкие танки собственного и зарубежного производства, так и бронеавтомобили разных типов. Таким образом, закрытие проекта сказалось на развитии десантных войск Франции, но не оказало фатального влияния на них. Впрочем, успешное завершение программы ELC с последующим принятием танка на вооружение тоже не навредило бы армии.
По материалам сайтов:
http://chars-francais.net/
http://tanks-encyclopedia.com/
https://warspot.ru/
https://encyclopedie-des-armes.com/
https://strangernn.livejournal.com/
Поиски решений
Опыт Второй мировой и актуальные угрозы показывали, что армия Франции нуждается в легких боевых бронированных машинах, пригодных для использования в десантных соединениях. Уже в 1946 году была предпринята первая попытка создания такого образца. К концу года проработали проект бронемашины с 75-мм пушкой и массой на уровне 12 т. Этот проект не был воплощен в металле, но его наработки поспособствовали развитию французского танкостроения.
Первый прототип танка ELC от AMX в исходной конфигурации
Следующая программа разработки легкого десантного танка стартовала в 1950 году. Военное ведомство желало получить защищенную машину боевой массой порядка 6-8 т, способную бороться с современными и устаревшими танками. В течение нескольких следующих лет велись работы по поиску оптимальной конструкции такой машины. К работам привлекли два завода, Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux (AMX) и Brunon-Vallette (EVEN). Рассмотрим работы фирмы AMX.
В 1950-54 годах конструкторское бюро AMX вело проработку различных идей и предлагало разнообразные варианты противотанковой бронемашины. Почти сразу было решено строить ее на базе существующего бронетранспортера Hotchkiss CC2, немного изменив его конструкцию. Поиск оптимального комплекса вооружения оказался более сложным и занял несколько лет; на этом этапе инженеры и военные изучили и отвергли несколько интересных идей.
Схема машины
Последовательно предлагались и изучались бронемашины разного рода. К примеру, в марте 1954 года фирма AMX предложила проект с рабочим названием Chenillette 4-120SR. Он предлагал оснастить шасси CC2 двухместной броневой башней с четырьмя безоткатными орудиями калибра 120 мм. В июне того же года появился проект Chenillette 6-105SR. На этот раз на башне поместили шесть 105-мм безоткаток. В основе таких проектов лежали очевидные решения проблем скорострельности и оптимального соотношения характеристик. Специфический комплекс вооружения позволял сделать несколько выстрелов подряд без перезарядки, а кумулятивные снаряды больших калибров обеспечивали поражение современной и перспективной бронетехники.
Впрочем, заказчик не заинтересовался оригинальными предложениями. Бронемашины с безоткатным противотанковым вооружением посчитали слишком сложными и непригодными для решения поставленных задач. Военные отдали предпочтение менее смелому предложению, основанному на классических идеях. В декабре 1954 года появилось принципиальное решение о разработке легкого танка с артиллерийским вооружением. Эта программа получила простейшее название – Engin Léger de Combat («Легкая боевая машина») или сокращенно ELC.
Танк с доработанным орудием
За несколько месяцев до этого, в конце апреля 1954 года в AMX предложили альтернативный вариант легкого танка традиционного облика. К концу года заказчик понял все преимущества такого танка и одобрил продолжение работ. Изначально эта разработка носила довольно длинное рабочее название, описывавшее основные ее особенности. В дальнейшем, после отказа от других предложений, проект танка назвали по именам компании-разработчика и программы – AMX ELC (либо ELC AMX). В некоторых источниках используется другой вариант названия, указывающий калибр орудия, – AMX ELC 90.
AMX ELC
В начале 1955 года AMX представила первый вариант легкого танка ELC. Эта версия проекта предлагала минимальную переработку базового гусеничного шасси, но предусматривала использование оригинальных башни и боевого отделения. Для упрощения конструкции пришлось использовать неоднозначные компоновочные решения, способные затруднять эксплуатацию.
Вид сверху
Шасси для танка имело сварной броневой корпус, собранный из катаных листов толщиной до 20 мм. Это обеспечивало защиту только от пуль и осколков, но резко сокращало массу конструкции. В носовой части корпуса помещалось моторно-трансмиссионное отделение, за которым находилось боевое отделение с полноценной башней. Обводы корпуса танка первой версии напоминали экстерьер транспортера CC2. Был сохранен лоб из нескольких наклонных деталей с решетками радиаторов, за которым находились вертикальные борта и подбашенная коробка малой высоты.
По заказу AMX на фирме FAHM разработали новую сварную башню типа TC 910. Купол башни состоял из нескольких многоугольных панелей неправильных форм и образовывал развитую кормовую нишу. В центре лба башни имелась амбразура с маской, в крыше предусматривалась пара люков со смотровыми приборами. В ходе проектирования и изучения различных предложений конструкция башни и ее внутреннего оснащения несколько раз изменялась.
Окончательная конфигурация танка AMX ELC
В переднем отсеке корпуса находился двигатель производства Hotchkiss мощностью 170 л.с. Там же имелась механическая трансмиссия с выводом мощности на передние ведущие колеса. От CC2 танк AMX ELC «унаследовал» ходовую часть. На бортах осталось по четыре опорных катка с торсионной подвеской. Ведущее колесо находилось спереди, ленивец – сзади. Верхняя ветвь гусеницы лежала на паре роликов.
Основным оружием танка стала 90-мм нарезная пушка D 915. Орудие монтировалось на установке с механизмом вертикальной наводки. За горизонтальное наведение отвечали приводы башни. Изначально пушка не имела дульного тормоза; это устройство добавили по результатам опытных стрельб. Был применен однокамерный тормоз активно-реактивного типа. Боекомплект орудия включал 36 унитарных снарядов. С пушкой спарили пулемет AA-52 калибра 7,62 мм. Зенитный пулемет отсутствовал. Позже на бортах башни TC 910 установили две группы дымовых гранатометов.
Экипаж легкого десантного танка AMX ELC состоял всего из двух человек – водителя и командира, также выполнявших функции наводчика и заряжающего. Водитель находился у правого борта, командир – у левого. Оба члена экипажа помещались в боевом отделении и попадали в него через люки в крыше башни. Такое размещение экипажа упрощало компоновку, но приводило к новым затруднениям. Органы управления закреплялись внутри корпуса, а сам водитель фактически находился внутри башни. Вождение было возможно только при развороте башни вперед: при повороте башни на значительный угол водитель не мог нормально следить за дорогой или взаимодействовать с органами управления. Таким образом, наведение оружия и стрельба на практике были возможны только при остановке.
В конце 1954 года появился улучшенный вариант проекта ELC, предусматривавший перенос силового агрегата в корму и организацию полноценного отделения управления в корпусе. Такой танк был лишен проблем с вождением и стрельбой, но при этом терял желаемую унификацию с Hotchkiss CC2. Вскоре от этого проекта отказались, и развитие получил первый вариант, не лишенный недостатков, но более простой и дешевый.
Компоновка улучшенного танка
Готовый танк имел длину по корпусу всего 3,75 м (менее 5 м с пушкой вперед), ширину 2,25 м и высоту 1,43 м. Масса – 6,7 т. Расчетная максимальная скорость достигала 80 км/ч, запас хода – 500 км. Так должен был преодолевать различные препятствия; его можно было перевозить перспективными военно-транспортными самолетами.
По исходному проекту, использовавшему шасси CC2 и с башню TC 910, в начале 1955 года построили опытный легкий танк. В течение двух лет машина работала на полигонах, демонстрируя свои сильные и слабые черты. Было установлено, что имеющееся шасси не вполне справляется с нагрузками и должно быть усилено. Также посчитали необходимой переделку лобового бронирования, средств наблюдения и некоторых элементов боевого отделения. Вновь возникли претензии к неудобству работы водителя, в том числе к невозможности разворота башни на большие углы на ходу.
AMX ELC Bis
По результатам испытаний проект AMX ELC переделали. Разработка улучшенного проекта под названием ELC Bis стартовала в 1957 году. Из-за значительного объема доработок проектирование заняло немало времени. Обновленный танк мало походил на предшественника, хотя и сохранял отдельные его черты. В частности, существующая башня применялась без значительных изменений конструкции.
Прежде всего, изменилось бронирование. С лобовой части корпуса удалили решетки радиатора, вместо которых появилось сплошное бронирование. Верхняя лобовая деталь была выполнена выгнутой в центре и собиралась из трех литых плит. Решетки для забора воздуха перенесли на надгусеничные полки. Рядом с ними появились ящики для того или иного оснащения. Длина корпуса не изменилась, но на нем теперь крепилось пять пар опорных катков уменьшенного диаметра. На передней и задней парах торсионы дополнялись амортизаторами внешнего расположения.
Вооружение в башне осталось прежним, но его установку улучшили и дополнили новой маской. Модернизировали смотровые приборы на люках экипажа. При этом переработки органов управления не предусматривались. Танк AMX ELC Bis, как и его предшественник, мог двигаться только при развороте башни пушкой вперед.
Вид на борт, можно рассмотреть ходовую часть
В конце пятидесятых годов опытный AMX ELC Bis вышел на полигон. Улучшенная ходовая часть показала свои преимущества. Также была подтверждена правильность доработок боевого отделения. При этом основные тактико-технические и эксплуатационные характеристики остались на прежнем уровне. После проведения испытаний военные должны были принять окончательное решение о судьбе проекта компании AMX и конкурирующих разработок от EVEN.
Конец работ
Перспективные образцы, представленные в ходе программы Engin Léger de Combat, имели как положительные особенности, так и недостатки. Победителем конкурса мог стать любой из новых образцов. Однако французское военное ведомство решило иначе. В 1961 году всю программу ELC объявили бесперспективной и закрыли. Разработанные танки, соответственно, не стали принимать на вооружение и ставить в серию.
Причины такого решения были просты. Все представленные образцы бронетехники показывали неоднозначные результаты. Машины несли мощное вооружение и могли бороться с танками, но получили слишком слабое бронирование. Высокая подвижность компенсировалась ограничениями эксплуатационного характера и т.д. Кроме того, изменились взгляды командования на проблему легкого танка для десантных подразделений.
Один из люков башни со смотровыми приборами
Два построенных танка марки AMX отправили на хранение; позже они попали в музей. Второй прототип с пометкой Bis сейчас входит в экспозицию Musée des Blindés в г. Сомюр. Машина находится в хорошем состоянии и регулярно проходит реставрацию. Судьба первого прототипа AMX ELC достоверно неизвестна. По имеющимся данным, в восьмидесятых годах эта машина простаивала на одной из открытых площадок музея в Сомюре. Возможно, она до сих пор находится там и ожидает своей очереди на реставрацию. Если, конечно, длительное пребывание под открытым небом не сделает восстановление невозможным.
Отказ от программы ELC не позволил французским вооруженным силам получить новый легкий десантируемый танк отечественной разработки. В этой роли пришлось использовать другую технику, как существующие легкие танки собственного и зарубежного производства, так и бронеавтомобили разных типов. Таким образом, закрытие проекта сказалось на развитии десантных войск Франции, но не оказало фатального влияния на них. Впрочем, успешное завершение программы ELC с последующим принятием танка на вооружение тоже не навредило бы армии.
По материалам сайтов:
http://chars-francais.net/
http://tanks-encyclopedia.com/
https://warspot.ru/
https://encyclopedie-des-armes.com/
https://strangernn.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Chars-francais.net, Wikimedia Commons
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