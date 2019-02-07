Воронежский авиазавод модернизируют под выпуск военно-транспортного Ил-112В
ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) объявило тендер на выполнение работ по техперевооружению и реконструкции производств авиазавода для изготовления легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом сообщает ГТРК Воронеж.
Тендер на модернизацию производства под самолет Ил-112В стоимостью 910 млн. рублей включает в себя четыре аукциона на переоснащение ряда производств. В частности, должны быть обновлены металлургическое, заготовительно-штамповочное, производство полимеров и концевых частей крыла для военно-транспортного самолета. Тендер назначен на 4 марта, работы должны быть завершены до августа 2020 года. Работы по модернизации Воронежского авиазавода пройдут в рамках государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Средства на реконструкцию и перевооружение выделяет Объединенная авиастроительная корпорация, в которую входит ВАСО.
Транспортный Ил-112В разрабатывается по контракту Министерства обороны России с 2014 года. Новый самолет должен будет заменить в составе ВКС России устаревшие транспортники Ан-26. Военные планируют приобрести 62 новых самолета. Самолет планируется использовать для перевозки и десантирования легкой техники, грузов и бойцов. Как ожидается, самолет сможет развивать скорость до 550 километров в час и совершать полеты на расстояние до 3,4 тысячи километров.
Ил-112В сможет взлетать с взлетно-посадочных полос длиной не более 900 метров. Пробег Ил-112В при посадке составит около 600 метров.
Тендер на модернизацию производства под самолет Ил-112В стоимостью 910 млн. рублей включает в себя четыре аукциона на переоснащение ряда производств. В частности, должны быть обновлены металлургическое, заготовительно-штамповочное, производство полимеров и концевых частей крыла для военно-транспортного самолета. Тендер назначен на 4 марта, работы должны быть завершены до августа 2020 года. Работы по модернизации Воронежского авиазавода пройдут в рамках государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Средства на реконструкцию и перевооружение выделяет Объединенная авиастроительная корпорация, в которую входит ВАСО.
Транспортный Ил-112В разрабатывается по контракту Министерства обороны России с 2014 года. Новый самолет должен будет заменить в составе ВКС России устаревшие транспортники Ан-26. Военные планируют приобрести 62 новых самолета. Самолет планируется использовать для перевозки и десантирования легкой техники, грузов и бойцов. Как ожидается, самолет сможет развивать скорость до 550 километров в час и совершать полеты на расстояние до 3,4 тысячи километров.
Ил-112В сможет взлетать с взлетно-посадочных полос длиной не более 900 метров. Пробег Ил-112В при посадке составит около 600 метров.
- Использованы фотографии:
- ВАСО
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