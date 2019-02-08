Датский взгляд на Украину

Основное бытующее мнение, распространяемое скандинавскими СМИ о положении дел на Украине, — это либо материалы о войне на востоке страны, либо статьи, посвященные разрыву культурно-деловых связей между Москвой и Киевом. В действительности же, как правило, ситуация на местах имеет мало общего с медийной картинкой одного и того же.При этом нельзя забывать, пишет датское издание, что на Украине грядут президентские выборы, где расклад политических сил не совсем однозначен: действующий глава страны Порошенко соперничает с экс-премьером Тимошенко плюс еще комик Зеленский в роли темной лошадки.Прежде всего датчане считают, что Украина выступает для либералов РФ неким примером для подражания. Упор делается на то, что у бывших братских народов много общего с исторической и культурно-духовной точки зрения. Однако для остальной России современная «незалежная» — скорее жупел, чем светоч во тьме кромешной.Будущее Украины датское СМИ связывает прежде всего со способностью Киева эффективно управлять страной: запустить и поддерживать экономический рост, а также создавать жизнеобеспечивающие органы государственной власти.Помимо этого, Киеву необходимо позаботиться о демографическом положении государства: на данный момент порядка 5 миллионов украинцев уже уехали за границу на заработки, в основном в Россию и Польшу. Если ситуация не изменится к лучшему, то к пятидесятому году этого века население Украины сократится на 20%.Последнее, но не менее существенное: декларативно Киев сколько угодно долго может делать заявления о стремлении Украины влиться в Евросоюз. Правда, без создания реальных проевропейских институтов «незалежной» никогда не попасть в семью стран ЕС.При взгляде со стороны через призму СМИ, отмечают датские журналисты, о ситуации на Украине есть два основных мнения – точки зрения России и Запада. В России рассматривают современную «незалежную» как европейскую нищенку, печальная судьба которой предрешена. А в СМИ РФ её образ карикатурен и никаким примером для подражания, естественно, служить не может.Запад же, наоборот, говорит о том, что он не ожидал такой прыти от украинского либерально-демократического новобранца. Успехи Киева в экономике и в борьбе с коррупцией впечатляют, по мнению западных СМИ, а все проблемы Украины проистекают якобы от «происков Кремля».Но, как говорится, истина всегда где-то посередине и искать её надо в умах и сердцах рядовых украинцев. Так, некоторые жители «незалежной» действительно полагают, что противостояние Москвы и Киева сплотило нацию. Однако почти семьдесят процентов опрошенных местных жителей не считают Россию агрессором.Более того, подавляющее большинство украинцев считает, что истинное положение дел в стране отвратительное. Причем действительно всё очень плохо: многие украинцы склонны думать, что их уровень жизни опустился ниже уровня 2013 года, когда у власти еще находился президент Янукович. В пользу этого говорит и сухая статистика последних соцопросов, по результатам которых примерно семьдесят процентов респондентов считает, что обстановка в стране неуклонно ухудшается. При этом лишь 15% населения «незалежной» придерживается мнения, что все в стране в порядке и идет должным образом.Если сравнивать этот украинский результат с подобными опросами в РФ, то надо заметить, что большая часть жителей РФ поддерживает политический курс российского правительства. Такая же разница между современной ситуацией в России и в «незалежной» наблюдается в экономике стран: ВВП России в пересчете на душу населения выше украинского в три-четыре раза. Несмотря на экономическое давление на Российскую Федерацию со стороны Америки и Европы, экономический разрыв между странами постоянно увеличивается в пользу Москвы.Еще один тревожный независимый показатель, по мнению датского издания «Berlingske», свидетельствует о том, что на Украине не все так радужно, как это зачастую представляют западные медийные ресурсы. По пессимистическим настроям в обществе Украина заняла 138-е место из 156 возможных, тогда как Россия в этом рейтинге счастья ООН почти на сто позиций выше: занимает 59-ю строчку.