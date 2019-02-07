Забытая война: почему замалчивают китайско-вьетнамский конфликт
17 февраля 1979 года после артиллерийской подготовки примерно 200 тыс. китайских военнослужащих пересекли границу и вторглись в северные провинции Вьетнама. Началась «Первая социалистическая война».
Активная фаза боевых действий закончилась 16 марта 1979 года, потери обеих сторон, по разным источникам, составили до 50 000 человек. В следующем десятилетии ещё тысячи погибли в ожесточённых пограничных боях за спорные территории с применением тяжёлого вооружения и бронетехники. В результате сражения у островов Спратли в 1988 году Китай получил контроль над частью этого архипелага.
В 1990 году Ханой и Пекин на фоне ухода Вьетнама из Камбоджи и распада СССР начали переговоры о нормализации, а затем официально восстановили дипломатические отношения. С этого момента Вьетнам и Китай сохраняли полное молчание об этой войне в совместной попытке забыть трагическую главу в отношениях двух стран.
Несмотря на честное признание ошибок Коммунистической партией Китая, культурная революция и её последствия всё ещё остаются очень чувствительным периодом китайской истории. В образовательных программах любая информация о тех временах подаётся крайне ограниченно или полностью отсутствует. Вышедший на экраны в декабре 2017 года фильм «Молодость» собрал 800 миллионов юаней (около 7,5 млрд. рублей) и стал блокбастером из-за 10-ти минутной военной сцены.
- сказал один из зрителей, 23-летний студент университета, в интервью изданию Global Times.
Командование Южного военного округа НОАК опубликовало свой обзор, в котором говорится, что любой фильм, в котором упоминается китайско-вьетнамская война, будет подвергаться строгой цензуре. Позже эта статья была удалена из источника.
Вьетнамские лидеры решили отказаться от исторических обид и сосредоточиться на политическом и экономическом сотрудничестве с КНР. Вьетнам с гордостью вспоминает сражения с японскими, французскими и американскими агрессорами, однако бои с Китаем остаются неизвестными для молодого поколения. В учебнике по истории для средней школы конфликту 1979 года, или Третьей Индокитайской войне, посвящено всего 11 строк.
Напряжённость в Южно-Китайском море и растущая экономическая зависимость страны от КНР привели к росту общественного давления на Коммунистическую партию Вьетнама. Подозрения в слабости властей, череда антикитайских выступлений, внутренние разногласия в руководстве КПВ во взглядах на отношения с Пекином, вынудили ослабить цензуру.
Газета «Нхан дан», официальный орган КПВ, в марте 2015 года назвала 64 солдат, погибших в битве за остров Гак Ма архипелага Труонг Са (Спратли), «мучениками, защищавшими территорию своей страны от китайского вторжения». В следующем, 2016 году, во многих населённых пунктах страны были проведены поминальные службы с участием сотен ветеранов и военнослужащих. К 40-летней годовщине трагических событий 1979 года вьетнамская англоязычная газета VietnamNews опубликовала статью с воспоминаниями о «безжалостных убийствах китайскими солдатами невинных местных жителей».
Можно предположить, что изменение публичной позиции Вьетнама по китайско-вьетнамской истории является средством выразить своё недовольство поведением северного соседа и попыткой взять под контроль националистические настроения вьетнамских граждан, обеспокоенных политическим и экономическим давлением со стороны КНР. Китай же, в свою очередь, продолжает замалчивать историю, в расчёте поддержать имидж перспективного партнёра на фоне растущей военной мощи НОАК.
Активная фаза боевых действий закончилась 16 марта 1979 года, потери обеих сторон, по разным источникам, составили до 50 000 человек. В следующем десятилетии ещё тысячи погибли в ожесточённых пограничных боях за спорные территории с применением тяжёлого вооружения и бронетехники. В результате сражения у островов Спратли в 1988 году Китай получил контроль над частью этого архипелага.
В 1990 году Ханой и Пекин на фоне ухода Вьетнама из Камбоджи и распада СССР начали переговоры о нормализации, а затем официально восстановили дипломатические отношения. С этого момента Вьетнам и Китай сохраняли полное молчание об этой войне в совместной попытке забыть трагическую главу в отношениях двух стран.
Несмотря на честное признание ошибок Коммунистической партией Китая, культурная революция и её последствия всё ещё остаются очень чувствительным периодом китайской истории. В образовательных программах любая информация о тех временах подаётся крайне ограниченно или полностью отсутствует. Вышедший на экраны в декабре 2017 года фильм «Молодость» собрал 800 миллионов юаней (около 7,5 млрд. рублей) и стал блокбастером из-за 10-ти минутной военной сцены.
Я увидел трейлер и решил купить билет, потому что впервые услышал о китайско-вьетнамской войне.
- сказал один из зрителей, 23-летний студент университета, в интервью изданию Global Times.
Командование Южного военного округа НОАК опубликовало свой обзор, в котором говорится, что любой фильм, в котором упоминается китайско-вьетнамская война, будет подвергаться строгой цензуре. Позже эта статья была удалена из источника.
Вьетнамские лидеры решили отказаться от исторических обид и сосредоточиться на политическом и экономическом сотрудничестве с КНР. Вьетнам с гордостью вспоминает сражения с японскими, французскими и американскими агрессорами, однако бои с Китаем остаются неизвестными для молодого поколения. В учебнике по истории для средней школы конфликту 1979 года, или Третьей Индокитайской войне, посвящено всего 11 строк.
Напряжённость в Южно-Китайском море и растущая экономическая зависимость страны от КНР привели к росту общественного давления на Коммунистическую партию Вьетнама. Подозрения в слабости властей, череда антикитайских выступлений, внутренние разногласия в руководстве КПВ во взглядах на отношения с Пекином, вынудили ослабить цензуру.
Газета «Нхан дан», официальный орган КПВ, в марте 2015 года назвала 64 солдат, погибших в битве за остров Гак Ма архипелага Труонг Са (Спратли), «мучениками, защищавшими территорию своей страны от китайского вторжения». В следующем, 2016 году, во многих населённых пунктах страны были проведены поминальные службы с участием сотен ветеранов и военнослужащих. К 40-летней годовщине трагических событий 1979 года вьетнамская англоязычная газета VietnamNews опубликовала статью с воспоминаниями о «безжалостных убийствах китайскими солдатами невинных местных жителей».
Можно предположить, что изменение публичной позиции Вьетнама по китайско-вьетнамской истории является средством выразить своё недовольство поведением северного соседа и попыткой взять под контроль националистические настроения вьетнамских граждан, обеспокоенных политическим и экономическим давлением со стороны КНР. Китай же, в свою очередь, продолжает замалчивать историю, в расчёте поддержать имидж перспективного партнёра на фоне растущей военной мощи НОАК.
- Использованы фотографии:
- http://soha.vn
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