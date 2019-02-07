Забытая война: почему замалчивают китайско-вьетнамский конфликт

Я увидел трейлер и решил купить билет, потому что впервые услышал о китайско-вьетнамской войне.

17 февраля 1979 года после артиллерийской подготовки примерно 200 тыс. китайских военнослужащих пересекли границу и вторглись в северные провинции Вьетнама. Началась «Первая социалистическая война».Активная фаза боевых действий закончилась 16 марта 1979 года, потери обеих сторон, по разным источникам, составили до 50 000 человек. В следующем десятилетии ещё тысячи погибли в ожесточённых пограничных боях за спорные территории с применением тяжёлого вооружения и бронетехники. В результате сражения у островов Спратли в 1988 году Китай получил контроль над частью этого архипелага.В 1990 году Ханой и Пекин на фоне ухода Вьетнама из Камбоджи и распада СССР начали переговоры о нормализации, а затем официально восстановили дипломатические отношения. С этого момента Вьетнам и Китай сохраняли полное молчание об этой войне в совместной попытке забыть трагическую главу в отношениях двух стран.Несмотря на честное признание ошибок Коммунистической партией Китая, культурная революция и её последствия всё ещё остаются очень чувствительным периодом китайской истории. В образовательных программах любая информация о тех временах подаётся крайне ограниченно или полностью отсутствует. Вышедший на экраны в декабре 2017 года фильм «Молодость» собрал 800 миллионов юаней (около 7,5 млрд. рублей) и стал блокбастером из-за 10-ти минутной военной сцены.- сказал один из зрителей, 23-летний студент университета, в интервью изданиюКомандование Южного военного округа НОАК опубликовало свой обзор, в котором говорится, что любой фильм, в котором упоминается китайско-вьетнамская война, будет подвергаться строгой цензуре. Позже эта статья была удалена из источника.Вьетнамские лидеры решили отказаться от исторических обид и сосредоточиться на политическом и экономическом сотрудничестве с КНР. Вьетнам с гордостью вспоминает сражения с японскими, французскими и американскими агрессорами, однако бои с Китаем остаются неизвестными для молодого поколения. В учебнике по истории для средней школы конфликту 1979 года, или Третьей Индокитайской войне, посвящено всего 11 строк.Напряжённость в Южно-Китайском море и растущая экономическая зависимость страны от КНР привели к росту общественного давления на Коммунистическую партию Вьетнама. Подозрения в слабости властей, череда антикитайских выступлений, внутренние разногласия в руководстве КПВ во взглядах на отношения с Пекином, вынудили ослабить цензуру.Газета «Нхан дан», официальный орган КПВ, в марте 2015 года назвала 64 солдат, погибших в битве за остров Гак Ма архипелага Труонг Са (Спратли), «мучениками, защищавшими территорию своей страны от китайского вторжения». В следующем, 2016 году, во многих населённых пунктах страны были проведены поминальные службы с участием сотен ветеранов и военнослужащих. К 40-летней годовщине трагических событий 1979 года вьетнамская англоязычная газета VietnamNews опубликовала статью с воспоминаниями о «безжалостных убийствах китайскими солдатами невинных местных жителей».Можно предположить, что изменение публичной позиции Вьетнама по китайско-вьетнамской истории является средством выразить своё недовольство поведением северного соседа и попыткой взять под контроль националистические настроения вьетнамских граждан, обеспокоенных политическим и экономическим давлением со стороны КНР. Китай же, в свою очередь, продолжает замалчивать историю, в расчёте поддержать имидж перспективного партнёра на фоне растущей военной мощи НОАК.