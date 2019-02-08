Атомные подводные лодки — носители крылатых ракет: реальность и перспективы

Крылатая ракета П-5

Противокорабельная ракета П-700 «Гранит»

Атомная подводная лодка проекта 949А

Предполагаемый облик гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон»

Так в представлении китайцев выглядит атака авианосной ударной группы США баллистическими ракетами DF-21D

Постановка маскирующей завесы надводным кораблём

Надводный корабль, закрытый маскирующей завесой, в видимом и тепловом диапазоне

Спутник активного наблюдения (УС-А) системы МКРЦ «Легенда»

Спутник «Пион-НКС» активной радиолокационной разведки, входящий в систему «Лиана»

Атомная подводная лодка проекта "Хаски", предполагаемый облик

ПЛАРБ типа «Борей»

Зона досягаемости одной ПЛАРК при перехвате конвоев, следующих из США в Европу

Зона досягаемости КР при нанесении ударов по Японии

Тысячи спутников для глобального покрытия планеты сетью Интернет

БПЛА большой продолжительности полета MC-4C Triton

БПЛА большой дальности «Альтаир»

Средневысотный БПЛА «Орион»