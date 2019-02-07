Состоялся предпремьерный показ киноленты "Братство" об афганских событиях

Кино не делают конкретно для «афганцев», кино делают для всех. И на молодёжь фильм рассчитан в том числе. Это фильм о войне. И эта тема у нас всё ещё мало отрефлексирована. В США весь после вьетнамской войны целая культура была. Много говорится о человеческих драмах, трагедиях. О том, что значит для конкретного человека возвращение с войны. У нас этому не уделяется внимание. Но это нужно говорить для всех, в том числе для молодёжи. Сейчас весь тоже есть вялотекущая война, в той же Сирии, на наших границах. И об этом нужно говорить.

Сегодня в московском кинотеатре «Иллюзион» на Котельнической набережной состоялся предпремьерный показ нового фильма Павла Лунгина. Речь идёт о фильме «Братство», который приурочен к тридцатой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Сама премьера фильма состоится 9 мая этого года.Сегодняшний показ носил закрытый характер – не для массового зрителя. В числе приглашённых на предпремьеру – ветераны Афганской войны, включая членов Общероссийской организации «Офицеры России» и конкретно - председателя Президиума общества, Героя России Сергея Липового. Также на предпремьерный показ были приглашены представители журналистского сообщества. Фильм «Братство» посмотрели сразу три бывших директора Федеральной службы безопасности. Один из них – Николай Ковалёв, который является фактически соавтором сценария к этому фильму.«Братство» снималось по реальным воспоминаниям участников конфликта. Сюжет охватывает период, предшествовавший выводу советского контингента из Афганистана. Остросюжетная военная лента рассказывает о плане по отходу через перевал Саланг, который контролировался группировкой полевого командира моджахедов Хошема. В сюжете использован эпизод, в котором в плен к моджахедам попадает советский лётчик.Фильм демонстрирует в том числе и работу военного правила «не бросать своих» на фоне разворачивающихся политических интриг и соображений государственной значимости.предоставила «Военному обозрению» комментарий режиссёра фильма «Братство» Павла Лунгина:Трейлер к фильму: