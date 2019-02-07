ВМС США свернули программу защиты авианосцев от торпедных атак
Американская секретная программа защиты авианосцев от торпед противника свернута в виду ненадежности разработанных систем, установленные на корабли средства защиты будут демонтированы, сообщает Business Insider со ссылкой на доклад управления эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона.
Как пишет издание, разрабатываемая для современных американских авианосцев, засекреченная система противоторпедной защиты оказалась ненадежной. В сентябре 2018 года командование Военно-морских сил США, изучив отчеты об испытании данной системы, приняло решение программу разработки приостановить, а уже установленные системы защиты на пяти авианосцах демонтировать в ходе планового техобслуживания, приведя корабли в первоначальный вид.
В докладе говорится, что за последние пять лет испытаний противоторпедной системы для авианесущих кораблей, удалось добиться некоторого прогресса по поиску и уничтожению торпед, но этого оказалось недостаточно. Система или вообще не могла отразить торпедную атаку, или ее действия "оставляли желать лучшего". На разработку и испытания было потрачено 760 млн. долларов.
Таким образом, пишет издание, потратив гигантские суммы, ВМС США остались без защиты от основного противокорабельного оружия подлодок, в то время, когда Россия и Китай наращивают возможности подводной составляющей своих боевых флотов, вводя в эксплуатацию новые субмарины и торпеды. Вероятные противники США - Иран с Северной Кореей, также имеют субмарины, способные угрожать авианосцам США.
Как пишет издание, разрабатываемая для современных американских авианосцев, засекреченная система противоторпедной защиты оказалась ненадежной. В сентябре 2018 года командование Военно-морских сил США, изучив отчеты об испытании данной системы, приняло решение программу разработки приостановить, а уже установленные системы защиты на пяти авианосцах демонтировать в ходе планового техобслуживания, приведя корабли в первоначальный вид.
В докладе говорится, что за последние пять лет испытаний противоторпедной системы для авианесущих кораблей, удалось добиться некоторого прогресса по поиску и уничтожению торпед, но этого оказалось недостаточно. Система или вообще не могла отразить торпедную атаку, или ее действия "оставляли желать лучшего". На разработку и испытания было потрачено 760 млн. долларов.
Таким образом, пишет издание, потратив гигантские суммы, ВМС США остались без защиты от основного противокорабельного оружия подлодок, в то время, когда Россия и Китай наращивают возможности подводной составляющей своих боевых флотов, вводя в эксплуатацию новые субмарины и торпеды. Вероятные противники США - Иран с Северной Кореей, также имеют субмарины, способные угрожать авианосцам США.
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- US.Navy
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