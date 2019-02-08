8 февраля - День военного топографа
8 февраля (27 января) 1812 года в составе Русской императорской армии появляется новая структура. Это прообраз Военно-топографического управления Генштаба ВС РФ. Тогда структура получила юридический статус Положения для военного топографического дела, будучи созданной на основании высочайшего указа императора Александра I.
Образование топографической службы было связано с новыми военными реалиями. Командование пришло к выводу, что потери личного состава, вооружений и конницы (кавалерии) может быть связано не только с наступательным потенциалом противника или характером собственных оборонительных (наступательных) действий на поле боя, но и с особенностями местности. Используя ландшафтную составляющую для организации засад, для скрытности перемещений отдельных подразделений, а то и соединений, для внезапного удара, можно не просто получить локальное преимущество над противником, но и выиграть в гораздо более весомом плане – стратегическом. Даже сам выбор будущего поля баталии имел всё более растущую значимость. Понятно, что этот факт был знаком военачальникам и до 1812 года, однако ранее изучение местности не было системным и напрямую не подпадало под вопросы документирования тактики и стратегии ведения боевых действий.
Создание топографической службы в Русской армии коренным образом изменило ситуацию. Одна из составляющих формирования новой структуры – формирование портфеля топографических карт, которые обладали двойным назначением. Ведь их можно было использовать не только в военном деле, но и в деле гражданской инженерии – в том числе для строительства дорог, мостов, иных объектов инфраструктуры.
Именно военные топографические карты становились основой для развития железнодорожной отрасли в Российской империи. Также с их помощью рассматривались вопросы градостроительства, организации транспортной логистики. Это было по-настоящему ценным материалом, который сыграл важнейшую роль и с точки зрения экономического развития державы.
Каковы задачи топогеодезического обеспечения сегодня? По большому счёту, несмотря на прошедшие два с лишним века, эти задачи не изменились. Речь по-прежнему идёт о накоплении запасов топографических карт, каталогов геодезических и гравиметрических пунктов, их обновлении. При этом, естественно, изменились средства и методы. Цифровизация шагает по миру, и топографическая служба, что называется, в тренде. Военнослужащие топографических подразделений создают цифровые карты, которые можно оперативно направлять на электронные устройства для получения тем или иным формированием глубокой и качественной информации.
Важна работа и по фотодокументированию местности. Фотоснимки, которые также цифруются, являются важным звеном боевого планирования, включая ситуацию по размещению подразделений в зоне проведения операции.
Такие карты и снимки играют важную роль и в поисково-спасательных операциях, при принятии мер антитеррористического характера.
Оцифрованные карты сегодня позволяют усовершенствовать работу систем автоматического управления войсками и вооружениями. Это особый род деятельности военнослужащих в современных условиях, особенно когда речь заходит о сетецентрическом взаимодействии между отдельными звеньями контингента (нескольких контингентов).
Важно отметить и подготовку основы для обеспечения ракетных пусков, строительства аэродромов, стартовых площадок, создания полигонов для отработки боевых операций и испытания новейшего оружия.
В настоящий момент ведётся активное создание геопространственных материалов (так называемый «формат 360»), когда информация картографируется и фотодокументируется не в плоскостном варианте, а в режиме трёхмерной графики. Для планирования боевых операций это по-настоящему значимый инструмент, который позволяет держать под контролем оперативное пространство в зоне ответственности подразделения.
Военные топографы на своей службе используют различные технические комплексы, включая систему навигационно-геодезического обеспечения «Геоника-Т», подвижный комплекс навигации и геодезических функций ПНГК-1. Для создания планов населённых пунктов применяется комплекс автоматизированных рабочих мест АРМ-ЭК. Эти и другие технические средства обеспечивают точный результат работы по созданию топографических материалов, которые используются в том числе в качестве важной навигационной составляющей.
«Военное обозрение» поздравляет всех причастных с Днём военного топографа! Служба многократно претерпевала переименования и переподчинения, но сути и значимости её деятельности эти переименования и переподчинения не поменяли.
Образование топографической службы было связано с новыми военными реалиями. Командование пришло к выводу, что потери личного состава, вооружений и конницы (кавалерии) может быть связано не только с наступательным потенциалом противника или характером собственных оборонительных (наступательных) действий на поле боя, но и с особенностями местности. Используя ландшафтную составляющую для организации засад, для скрытности перемещений отдельных подразделений, а то и соединений, для внезапного удара, можно не просто получить локальное преимущество над противником, но и выиграть в гораздо более весомом плане – стратегическом. Даже сам выбор будущего поля баталии имел всё более растущую значимость. Понятно, что этот факт был знаком военачальникам и до 1812 года, однако ранее изучение местности не было системным и напрямую не подпадало под вопросы документирования тактики и стратегии ведения боевых действий.
Создание топографической службы в Русской армии коренным образом изменило ситуацию. Одна из составляющих формирования новой структуры – формирование портфеля топографических карт, которые обладали двойным назначением. Ведь их можно было использовать не только в военном деле, но и в деле гражданской инженерии – в том числе для строительства дорог, мостов, иных объектов инфраструктуры.
Именно военные топографические карты становились основой для развития железнодорожной отрасли в Российской империи. Также с их помощью рассматривались вопросы градостроительства, организации транспортной логистики. Это было по-настоящему ценным материалом, который сыграл важнейшую роль и с точки зрения экономического развития державы.
Каковы задачи топогеодезического обеспечения сегодня? По большому счёту, несмотря на прошедшие два с лишним века, эти задачи не изменились. Речь по-прежнему идёт о накоплении запасов топографических карт, каталогов геодезических и гравиметрических пунктов, их обновлении. При этом, естественно, изменились средства и методы. Цифровизация шагает по миру, и топографическая служба, что называется, в тренде. Военнослужащие топографических подразделений создают цифровые карты, которые можно оперативно направлять на электронные устройства для получения тем или иным формированием глубокой и качественной информации.
Важна работа и по фотодокументированию местности. Фотоснимки, которые также цифруются, являются важным звеном боевого планирования, включая ситуацию по размещению подразделений в зоне проведения операции.
Такие карты и снимки играют важную роль и в поисково-спасательных операциях, при принятии мер антитеррористического характера.
Оцифрованные карты сегодня позволяют усовершенствовать работу систем автоматического управления войсками и вооружениями. Это особый род деятельности военнослужащих в современных условиях, особенно когда речь заходит о сетецентрическом взаимодействии между отдельными звеньями контингента (нескольких контингентов).
Важно отметить и подготовку основы для обеспечения ракетных пусков, строительства аэродромов, стартовых площадок, создания полигонов для отработки боевых операций и испытания новейшего оружия.
В настоящий момент ведётся активное создание геопространственных материалов (так называемый «формат 360»), когда информация картографируется и фотодокументируется не в плоскостном варианте, а в режиме трёхмерной графики. Для планирования боевых операций это по-настоящему значимый инструмент, который позволяет держать под контролем оперативное пространство в зоне ответственности подразделения.
Военные топографы на своей службе используют различные технические комплексы, включая систему навигационно-геодезического обеспечения «Геоника-Т», подвижный комплекс навигации и геодезических функций ПНГК-1. Для создания планов населённых пунктов применяется комплекс автоматизированных рабочих мест АРМ-ЭК. Эти и другие технические средства обеспечивают точный результат работы по созданию топографических материалов, которые используются в том числе в качестве важной навигационной составляющей.
«Военное обозрение» поздравляет всех причастных с Днём военного топографа! Служба многократно претерпевала переименования и переподчинения, но сути и значимости её деятельности эти переименования и переподчинения не поменяли.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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