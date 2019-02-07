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В МИД РФ прокомментировали строительство в Норвегии порта для АПЛ

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию с оборудованием в норвежском Тромсё отдельной портовой инфраструктуры для приёма атомных подводных лодок. Решение о строительстве такой инфраструктуры было принято правительством Норвегии в рамках натовской программы по усилению военного присутствия в Арктике.

В МИД РФ прокомментировали строительство в Норвегии порта для АПЛ

На фото - АПЛ США на базе в Пёрл-Харборе



Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что в последнее время Норвегия всё активнее задействует свою территорию и акваторию для общенатовских целей, включая и самые масштабные за последние десятилетия военные учения.

Мария Захарова:
В 2019 году этот перечень пополнится вкладом в создание инфраструктуры для обслуживания подводных лодок в северной Атлантике. Недалеко от северонорвежского Тромсё будет оборудован отдельный порт для приема атомных субмарин.


По словам официального представителя МИД РФ, Осло продолжает курс на эскалацию отношений с РФ вопреки историческим традициям добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в Арктике, в том числе по Шпицбергену.

Мария Захарова добавила, что Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности в регионе.

Ранее сообщалось о масштабной модернизационной и реконструкционной военно-технической деятельности в Норвегии. Так, в этой граничащей с Россией стране НАТО ведутся работы на нескольких военных аэродромах для их дооснащения под принятие самолётов различного типа, включая стратегическую авиацию. А на острове Варде строится новая радиолокационная станция.
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