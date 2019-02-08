Уничтожитель РЛС NGARM оспорил лидерство РФ и США в области противорадиолокационных ракет
Несмотря на тот факт, что на протяжении последних нескольких лет сформировалась чёткая тенденция к интенсификации применения планирующих управляемых авиабомб, а также малозаметных крылатых ракет в качестве основных инструментов для подавления средств ПВО и радиолокационных комплексов противника (ярким тому примером служит активное применение израильскими ВВС планирующих бомб GBU-39/B и ракет «Delilah-AL» против сирийских ЗРПК «Панцирь-С1» и радиолокационных обнаружителей метрового диапазона), работы известнейших конструкторских бюро и военно-промышленных корпораций над проектами перспективных противорадиолокационных ракет, а также программами интеграции существующих ПРЛР в боекомплекты тактической авиации 5-го поколения не прекращаются ни на миг.
Об этом свидетельствует как информация об адаптации тяжёлых дальнобойных противорадиолокационных ракет Х-31ПД к комплексу управления вооружением перспективного истребителя Су-57, о чём источники в командовании ВКС России сообщили ещё весной 2018 года, так и высокая степень заинтересованности лётного состава палубной авиации ВМС США, а также военно-воздушных сил западноевропейских и азиатских государств в противорадиолокационной ракете дальнего радиуса действия AGM-88E AARGM, серийно выпускаемой мощностями корпорации «Northrop Grumman». Объяснить сохраняющуюся актуальность развития данного типа ракетного вооружения для применения на ТВД XXI века достаточно просто, особенно в том случае, если перед дружественной эскадрильей оперативно-тактической авиации поставлена задача подавить эшелонированную ПВО-ПРО противника, представленную не парой-тройкой действующих батарей ЗРСК/ЗРПК (как в случае с «Панцирями-С1» близ Дамаска), а ещё и несколькими батареями современных ЗРК средней и большой дальности, способных перехватить большую часть различных барражирующих дозвуковых средств воздушного нападения ещё задолго до входа в радиусы действия ЗРС малой дальности.
Здесь как нельзя кстати приходятся сверхзвуковые противорадиолокационные ракеты, которые, в отличие от 0,7—0,9-махового высокоточного оружия, вгоняют расчёты зенитно-ракетных дивизионов противника в ещё более жёсткие временные рамки по селекционированию на фоне ложных целей и радиоэлектронных помех, завязке их трасс, а также «захвату». Как следствие, применение против зенитно-ракетной батареи SLAMRAAM или батареи противоракетного комплекса «Patriot PAC-3» роя из трёх десятков 3—4-маховых противорадиолокационных ракет Х-31ПД или Х-58УШК, запущенных двумя звеньями Су-30СМ, будет куда более продуктивным решением, нежели, к примеру, использование аналогичного количества медленных тактических ракет Х-59МК2 или СКР семейства «Калибр-ПЛ/НК», перехватить которые «Пэтриотам» и AIM-120C-7 наземного базирования будет значительно легче благодаря в 3—4 раза большему подлётному времени и возможности стрельбы по загоризонтным целям.
Как стало известно буквально несколько дней назад, свою непоколебимую нишу на поприще разработки современного противорадиолокационного ракетного вооружения решила занять индийская государственная «Организация оборонных исследований и разработок» DRDO («Defence Research and Development Organization»). «Точкой отсчёта» стали успешно проведенные натурные испытания головного прототипа перспективной противорадиолокационной ракеты средней/большой дальности NGARM («New Generation Anti-Radiation Missile»). Незамысловатое, на первый взгляд, опытное изделие, имеющее частичное конструктивное сходство с ещё одним детищем DRDO — ракетой класса «воздух-воздух» средней дальности «Astra Mk.1», было запущено с узла подвески Су-30МКИ ВВС Индии и преодолело воздушный отрезок протяжённостью порядка 100 км, после чего поразило радиоизлучающую цель условного противника в Бенгальском заливе. По данным специалистов DRDO и индийских ВВС, в ходе стрельбовых испытаний удалось определить полётную надёжность ракеты, эффективность головки самонаведения, ИНС, а также аэродинамические качества крыльев и рулей. Но в чём уникальность этой ракеты перед «нортроповской» ПРЛР AGM-88E AARGM, либо отечественной Х-58УШКЭ, разработанной ОАО «ГосМКБ «Радуга»? Ведь дальность действия в 100—110 км не наделяет её ровно никакими преимуществами перед первыми.
Ответ кроется в относительно небольшом диаметре корпуса ракеты (0,315 м), занимающем промежуточное положение между AARGM (0,254 м) и Х-58УШКЭ (0,38 м). Логично, что радиолокационная сигнатура у индийской ракеты (с учётом меньшей площади антенны пассивного радиолокационного датчика под обтекателем, чем у Х-58) составит около 0,1 кв. м против 0,2 кв. м у нашей противорадиолокационной ракеты, обладающей ещё большим размахом крыла. Дальность пеленгования индийской ракеты посредством радаров противника будет на 20% меньше, чем для Х-58. Вторым достоинством NGARM перед Х-58 является установка дополнительного активного радиолокационного канала наведения, представленного датчиком миллиметрового W-диапазона с частотами работы от 75 до 110 ГГц. Данная особенность позволит ракетам NGARM наносить удары не только по многочисленным радиоконтрастным объектам и отключенным РЛС, меняющим позиции, но и добиться минимального кругового вероятного отклонения (КВО) в 3—5 м, в то время как у Х-58 показатель КВО доходит до 20 м с вероятностью 0,8 (в случае с нашей ракетой все ставки делаются не на точность, а на мощнейшую 149-килограммовую боевую часть и энергию, выделяемую при столкновении полутонного объекта с поверхностью при скорости в 2М и более). Х-58УШКЭ имеет 2,5-кратное превосходство по дальности, достигающей 245 км при пуске из стратосферы.
Но какие качества NGARM может противопоставить столь же высокоточной штатовской противорадиолокационной ракете AGM-88 AARGM, имеющей меньшую ЭПР, дальность полёта в 170 км, а также дополнительную миллиметровую АРГСН WGU-48/B? Здесь в силу вступают скоростные возможности. Известно, что даже оснащённые усовершенствованным двухрежимным РДТТ «Thiokol» SR113-TC-1 ракеты AARGM имеют скорость полёта около 2400 км/ч. Имеющая же конструктивное родство с семейством «Astra» противорадиолокационная ракета NGARM, оснащённая трапециевидным крылом меньшего удлинения и двухрежимным РДТТ с аналогичным высокоэнергетическим твердотопливным зарядом, сможет разгоняться до скорости 3500—4000 км/ч, подбираясь (по данному показателю) к Х-58УШКЭ.
Это значит, что в дуэльной ситуации, когда, к примеру, станции предупреждения об облучении звена индийских истребителей Су-30МКИ «наспех» обнаружат излучение многофункционального радара пакистанского ЗРК HQ-16, у последнего останется гораздо меньше шансов на успешное отражение удара NGARM, нежели в случае с более медленными AGM-88E. Более того, меньшая масса передового детища DRDO в сравнении с Х-58 или Х-58УШКЭ предоставит экипажам индийских Су-30МКИ возможность параллельно выполнять как миссии по подавлению ПВО, так и по завоеванию господства в воздухе.
Источники информации:
http://delhidefencereview.com/2018/04/19/a-closer-look-at-drdos-new-generation-anti-radiation-missile/
https://www.naval-technology.com/projects/agm-88e-advanced-anti-radiation-guided-missile-aargm/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-898.html
http://bastion-karpenko.narod.ru/H-58USHKE.html
http://rbase.new-factoria.ru/news/ngarm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/slamraam/slamraam.shtml
Об этом свидетельствует как информация об адаптации тяжёлых дальнобойных противорадиолокационных ракет Х-31ПД к комплексу управления вооружением перспективного истребителя Су-57, о чём источники в командовании ВКС России сообщили ещё весной 2018 года, так и высокая степень заинтересованности лётного состава палубной авиации ВМС США, а также военно-воздушных сил западноевропейских и азиатских государств в противорадиолокационной ракете дальнего радиуса действия AGM-88E AARGM, серийно выпускаемой мощностями корпорации «Northrop Grumman». Объяснить сохраняющуюся актуальность развития данного типа ракетного вооружения для применения на ТВД XXI века достаточно просто, особенно в том случае, если перед дружественной эскадрильей оперативно-тактической авиации поставлена задача подавить эшелонированную ПВО-ПРО противника, представленную не парой-тройкой действующих батарей ЗРСК/ЗРПК (как в случае с «Панцирями-С1» близ Дамаска), а ещё и несколькими батареями современных ЗРК средней и большой дальности, способных перехватить большую часть различных барражирующих дозвуковых средств воздушного нападения ещё задолго до входа в радиусы действия ЗРС малой дальности.
Здесь как нельзя кстати приходятся сверхзвуковые противорадиолокационные ракеты, которые, в отличие от 0,7—0,9-махового высокоточного оружия, вгоняют расчёты зенитно-ракетных дивизионов противника в ещё более жёсткие временные рамки по селекционированию на фоне ложных целей и радиоэлектронных помех, завязке их трасс, а также «захвату». Как следствие, применение против зенитно-ракетной батареи SLAMRAAM или батареи противоракетного комплекса «Patriot PAC-3» роя из трёх десятков 3—4-маховых противорадиолокационных ракет Х-31ПД или Х-58УШК, запущенных двумя звеньями Су-30СМ, будет куда более продуктивным решением, нежели, к примеру, использование аналогичного количества медленных тактических ракет Х-59МК2 или СКР семейства «Калибр-ПЛ/НК», перехватить которые «Пэтриотам» и AIM-120C-7 наземного базирования будет значительно легче благодаря в 3—4 раза большему подлётному времени и возможности стрельбы по загоризонтным целям.
Как стало известно буквально несколько дней назад, свою непоколебимую нишу на поприще разработки современного противорадиолокационного ракетного вооружения решила занять индийская государственная «Организация оборонных исследований и разработок» DRDO («Defence Research and Development Organization»). «Точкой отсчёта» стали успешно проведенные натурные испытания головного прототипа перспективной противорадиолокационной ракеты средней/большой дальности NGARM («New Generation Anti-Radiation Missile»). Незамысловатое, на первый взгляд, опытное изделие, имеющее частичное конструктивное сходство с ещё одним детищем DRDO — ракетой класса «воздух-воздух» средней дальности «Astra Mk.1», было запущено с узла подвески Су-30МКИ ВВС Индии и преодолело воздушный отрезок протяжённостью порядка 100 км, после чего поразило радиоизлучающую цель условного противника в Бенгальском заливе. По данным специалистов DRDO и индийских ВВС, в ходе стрельбовых испытаний удалось определить полётную надёжность ракеты, эффективность головки самонаведения, ИНС, а также аэродинамические качества крыльев и рулей. Но в чём уникальность этой ракеты перед «нортроповской» ПРЛР AGM-88E AARGM, либо отечественной Х-58УШКЭ, разработанной ОАО «ГосМКБ «Радуга»? Ведь дальность действия в 100—110 км не наделяет её ровно никакими преимуществами перед первыми.
Демонстратор противорадиолокационной ракеты NGARM
Ответ кроется в относительно небольшом диаметре корпуса ракеты (0,315 м), занимающем промежуточное положение между AARGM (0,254 м) и Х-58УШКЭ (0,38 м). Логично, что радиолокационная сигнатура у индийской ракеты (с учётом меньшей площади антенны пассивного радиолокационного датчика под обтекателем, чем у Х-58) составит около 0,1 кв. м против 0,2 кв. м у нашей противорадиолокационной ракеты, обладающей ещё большим размахом крыла. Дальность пеленгования индийской ракеты посредством радаров противника будет на 20% меньше, чем для Х-58. Вторым достоинством NGARM перед Х-58 является установка дополнительного активного радиолокационного канала наведения, представленного датчиком миллиметрового W-диапазона с частотами работы от 75 до 110 ГГц. Данная особенность позволит ракетам NGARM наносить удары не только по многочисленным радиоконтрастным объектам и отключенным РЛС, меняющим позиции, но и добиться минимального кругового вероятного отклонения (КВО) в 3—5 м, в то время как у Х-58 показатель КВО доходит до 20 м с вероятностью 0,8 (в случае с нашей ракетой все ставки делаются не на точность, а на мощнейшую 149-килограммовую боевую часть и энергию, выделяемую при столкновении полутонного объекта с поверхностью при скорости в 2М и более). Х-58УШКЭ имеет 2,5-кратное превосходство по дальности, достигающей 245 км при пуске из стратосферы.
Но какие качества NGARM может противопоставить столь же высокоточной штатовской противорадиолокационной ракете AGM-88 AARGM, имеющей меньшую ЭПР, дальность полёта в 170 км, а также дополнительную миллиметровую АРГСН WGU-48/B? Здесь в силу вступают скоростные возможности. Известно, что даже оснащённые усовершенствованным двухрежимным РДТТ «Thiokol» SR113-TC-1 ракеты AARGM имеют скорость полёта около 2400 км/ч. Имеющая же конструктивное родство с семейством «Astra» противорадиолокационная ракета NGARM, оснащённая трапециевидным крылом меньшего удлинения и двухрежимным РДТТ с аналогичным высокоэнергетическим твердотопливным зарядом, сможет разгоняться до скорости 3500—4000 км/ч, подбираясь (по данному показателю) к Х-58УШКЭ.
Это значит, что в дуэльной ситуации, когда, к примеру, станции предупреждения об облучении звена индийских истребителей Су-30МКИ «наспех» обнаружат излучение многофункционального радара пакистанского ЗРК HQ-16, у последнего останется гораздо меньше шансов на успешное отражение удара NGARM, нежели в случае с более медленными AGM-88E. Более того, меньшая масса передового детища DRDO в сравнении с Х-58 или Х-58УШКЭ предоставит экипажам индийских Су-30МКИ возможность параллельно выполнять как миссии по подавлению ПВО, так и по завоеванию господства в воздухе.
Источники информации:
http://delhidefencereview.com/2018/04/19/a-closer-look-at-drdos-new-generation-anti-radiation-missile/
https://www.naval-technology.com/projects/agm-88e-advanced-anti-radiation-guided-missile-aargm/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-898.html
http://bastion-karpenko.narod.ru/H-58USHKE.html
http://rbase.new-factoria.ru/news/ngarm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/slamraam/slamraam.shtml
- Автор:
- Евгений Даманцев
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