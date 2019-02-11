РСЗО «Град» с механизированной зарядкой пакета направляющих
В настоящее время в России продолжаются работы по улучшению и наращиванию боевых возможностей реактивных систем залпового огня (РСЗО). Российские военные специалисты полагают, что данный класс артиллерийского вооружения как нельзя лучше соответствует новой военной доктрине нашего государства, впрочем, как и любой другой страны, которая стремится создать эффективные и мобильные вооруженные силы с небольшим числом профессиональных военнослужащих. В современном мире найдется мало образцов военной техники, немногочисленные расчеты которых управляли бы оружием со столь значительной ударной мощью.
На основе анализа находящихся на вооружении образцов российских и иностранных РСЗО представители Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ рассматривают возможность создания РСЗО «Град» с механизированной зарядкой пакета направляющих. Новая боевая машина представляет собой развитие хорошо зарекомендовавшей себя РСЗО «Град», являющейся одним из символов российской военной мощи и находящейся на вооружении огромного количества стран мира. Разрабатываемая в настоящее время компоновка новой боевой машины предусматривает использование шасси грузового автомобиля КамАЗ с колесной формулой 8х8 и возможностью перевозки 80 реактивных снарядов (2 комплекта), с механизированной перезарядкой пакета направляющих после залпа.
Каждый вид ракетно-артиллерийского вооружения, находящегося в распоряжении сухопутных войск, решает свои задачи на поле боя. К примеру, для поражения отдельных удаленных объектов противника особой важности (пункты управления, пусковые ракетных установок, склады) используются управляемые ракеты. Борьба же, к примеру, с бронетехникой противника, войсками, рассредоточенными на значительных площадях, проведение дистанционного минирования местности – это задача РСЗО, таких как «Град».
Полевая 122-мм дивизионная РСЗО «Град» по-прежнему не теряет своей актуальности. Данная реактивная система залпового огня предназначена для поражения живой силы на открытой местности и в укрытиях, бронетранспортеров и небронированной техники в районах сосредоточения, минометных и артиллерийских батарей, командных пунктов и иных целей. Разработка системы началась на основании постановления Правительства СССР еще от 30 мая 1960 года. Первые две опытные установки прошли заводские испытания уже в конце 1961 года. С 1 марта по 1 мая 1962 года установки комплекса «Град» проходили государственные полигонно-войсковые испытания на территории Ленинградского военного округа. На вооружение новая система была принята 28 марта 1963 года, а серийное производство РСЗО началось в 1964 году.
Реактивная система залпового огня «Град» состоит из непосредственно боевой машины БМ-21, которая может быть выполнена на шасси грузовых автомобилей Урал-375Д и Урал-4320; системы управления огнем, 122-мм неуправляемых реактивных снарядов; транспортно-заряжающей машины 9Т254. Боевая машина БМ-21 «Град» создавалась по классической схеме с расположением артиллерийской части в корме автомобильного шасси, базой для РСЗО был выбран автомобиль «Урал». Артиллерийская часть установки представляла собой пакет из 40 трубчатых направляющих, он был размещен на поворотном основании с возможностью наведения как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Направляющие имеют длину 3 метра, внутренний диаметр канала ствола равен 122,4 мм. Трубчатые направляющие расположены в четыре ряда по 10 труб в каждом, образуя вместе пакет направляющих. Механизмы наведения позволяют наводить данный пакет в вертикальной плоскости в диапазоне углов от 0 до +55 градусов, угол горизонтального обстрела равен 172 градусам (102 градуса влево от машины и 70 градусов вправо).
Реализованная система управления огнем позволяет стрелять не только залпом, но и одиночными выстрелами. При этом работой датчика импульсов, который и обеспечивает срабатывание пирозапалов двигателей неуправляемых реактивных снарядов, можно управлять как с помощью выносного пульта на расстоянии до 50 метров от автомобиля, так и из кабины БМ-21 с помощью находящегося в ней токораспределителя. Продолжительность полного залпа РСЗО «Град» составляет 20 секунд.
Дальнейшим развитием данной системы стала РСЗО 9К51М «Торнадо-Г». Главное отличие от предшественника РСЗО 9К51 «Град» заключается в значительно усовершенствованной системе управления огнем с использованием компьютера расчета баллистических показателей и спутниковой навигации. Данное решение позволяет выполнять наведение установки на координаты цели в автоматическом режиме. Государственные испытания «Торнадо-Г» были завершены в 2013 году, после чего система 9К51М была принята на вооружение российской армии.
В состав обновленной системы вошла модернизированная боевая машина БМ-21, старые и новые 122-мм реактивные снаряды, а также Комплекс средств автоматизированного управления огнем «Капустник-БМ». В кабине модернизированной боевой машины было установлено оборудование дистанционной установки, а также автоматизированная система управления огнем, разработанная специалистами ВНИИ «Сигнал». Новая автоматизированная система управления огнем позволяет вести огонь без проведения топогеодезической подготовки, при этом наведение пакета направляющих на цель производится без выхода экипажа из кабины. На специальном видеомониторе в автоматизированном режиме показывается информация о маршруте следования и положении пакета направляющих. Но, как известно, нет предела совершенству, а каждый наступивший новый день диктует новые вызовы для конструкторов.
В современных реалиях при ведении сухопутными войсками скоротечных и высокоманевренных боевых действий комплекс РСЗО должен отвечать следующим требованиям:
1. Обеспечивать поражение живой силы и военной техники противника в районах их сосредоточения и на рубежах боевого развертывания по всей глубине боевого порядка;
2. Наносить удары по войскам противника в походных колоннах и при развертывании их в предбоевой порядок;
3. Обладать дальностью стрельбы и подвижностью, позволяющими эффективно поражать групповые цели по всей ширине фронта боевых действий первого эшелона и заблаговременно выходить из боя до выхода на занимаемые позиции ударных группировок противника;
4. Обеспечивать достаточно высокую точность поражения залпом батареи (взвода) взводных и ротных опорных пунктов противника на минимальных дистанциях ведения огня;
5. Иметь возможность борьбы с танками противника, развертывающимися в боевой порядок;
6. Быть в постоянной боевой готовности к немедленному открытию огня.
Как отмечают в ГРАУ, одним из решений, которое позволяет удовлетворять требованиям №3 и №6, является наличие на боевой машине дополнительного запаса реактивных снарядов с возможностью их быстрой механизированной зарядки в пакет пусковых направляющих, освободившихся после совершения первого залпа. Концепцией дальнейшей модернизации РСЗО «Град» представляется новая боевая машина с обновленной артиллерийской частью, заимствованной от БМ-21, но получившей механизм зарядки и дополнительный второй возимый комплект боеприпасов. Просчитанные специалистами ГРАУ значения нагрузок, полученные в результате новой компоновки боевой машины на 80 реактивных снарядов (два залпа), удовлетворяют допустимой нагрузке шасси КамАЗа. Как отмечают российские военные специалисты, автоматизация операций зарядки пусковой установки и проведение необходимых подготовительных операций на боевой позиции позволят не только уменьшить численность боевого расчета РСЗО, но и сократят время свертывания-развертывания системы на местности, что, в свою очередь, положительным образом скажется на ее живучести.
Опыт боевого применения РСЗО демонстрирует нам, что они по-прежнему являются высокоэффективным оружием при ведении огня по площадям. Именно поэтому в последние годы интерес к созданию новых эффективных систем, а также устранению недостатков уже состоящих на вооружении комплексов не ослабевает. Одним из рассматриваемых вариантов повышения боевых характеристик существующей российской системы залпового огня «Град» является как раз увеличение количества возимых выстрелов пусковой установки с 40 до 80 штук, а также использование механизма зарядки второго боекомплекта. Как отмечают в ГРАУ, подобные изменения преследуют сразу несколько основных целей: повышают огневую мощь одной пусковой установки, уменьшают численность боевого расчета с четырех до двух человек, а также уменьшают время пребывания боевой машины на огневой позиции, что повышает коэффициент ее живучести в реальных боевых условиях. Такой вариант модернизации отвечает двум основным фактором повышения характеристик современных РСЗО: повышению огневой мощи и мобильности.
Повышение мобильности и могущества пусковых установок (ПУ) комплексов РСЗО достигается за счет устранения зависимости ПУ от взаимодействия с транспортно-заряжающей машиной (ТЗМ) и расположение дополнительных реактивных снарядов для второго залпа на самой ПУ. При таком размещении важной задачей становится создание боевой машины РСЗО новой конструкции, которая позволяет за короткий промежуток времени произвести перезарядку реактивных снарядов для выполнения второго залпа по противнику без привлечения ТЗМ или ручных трудозатрат со стороны расчета. Техническим решением данной задачи представляется совмещение функций боевой машины и транспортно-заряжающей машины на одной пусковой установке, то есть на одном шасси.
Разрабатываемая сегодня при участии специалистов ГРАУ установка предусматривает наличие второго боекомплекта с механизированной зарядкой на едином шасси с артиллерийской частью от БМ-21. В качестве шасси используется грузовой автомобиль повышенной проходимости «КамАЗ-63501» с колесной формулой 8х8. Предлагаемые изменения позволяют увеличить огневую мощь новой установки в два раза по сравнению с предыдущим аналогом, так как пусковая установка получает возможность произвести последовательно два залпа, выпустив по объектам противника 80 реактивных снарядов. При этом применение механизма перезарядки второго боекомплекта позволяет сократить время, необходимые на перевод установки из походного положения в боевое и обратно.
Обновленная боевая машина представляет собой самоходную реактивную установку, которая состоит из артиллерийской части, механизма зарядки второго боекомплекта и вездеходного шасси автомобиля «КамАЗ-63501». Артиллерийская часть состоит при этом из 40 пусковых направляющих, люльки, основания, поворотного, подъемного и уравновешивающего механизмов, погона, механизмов стопорения, рамы, пневмооборудования, электропривода, аппаратуры управления, прицельных приспособлений, вспомогательного оборудования и радиооборудования. Механизм зарядки первоначально предназначен для транспортировки дополнительного (второго) комплекта реактивных снарядов, а после отстрела первого комплекта для механизированной зарядки боевой машины.
Обновленная боевая машина позволит расчету вести огонь из кабины без предварительной подготовки огневой позиции, что обеспечивает возможность быстрого открытия огня. Возросшая мощность огня (до 80 выстрелов), высокая маневренность и дальность стрельбы позволят успешно решать все стоящие перед РСЗО задачи в условиях современного боя. При одинаковом количестве направляющих (40 штук) и времени залпа (20 секунд), общее количество возимых реактивных снарядов вырастет до 80 штук (в два раза), а время перезаряжания перспективной боевой машины сократиться с 6,5 до 2 минут. Использование нового вездеходного шасси с колесной формулой 8х8 не только повышает проходимость боевой машины на местности, но и обеспечивает рост максимальной скорости заряженной БМ с 75 км/ч (для предыдущих версий на «Уралах») до 90 км/ч. При этом неизбежно растут массо-габаритные характеристики боевой машины (в походном положении): длина до 10150 мм (для БМ-21 – 7350 мм), ширина до 2500 мм (для БМ-21 – 2400 мм), высота до 3325 мм (для БМ-21 – 3090 мм), масса без снарядов и расчета не более 13 440 кг (для БМ-21 – 10 870 кг).
Таким образом, как отмечают специалисты ГРАУ, предлагаемая перспективная боевая машина за счет совмещения ряда функций разных элементов комплекса РСЗО по многим параметрам превосходит классический образец боевой машины БМ-21 из состава комплекса «Град».
Источники информации:
Сборник «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации — 2018»
https://ria.ru
http://rbase.new-factoria.ru
Материалы из открытых источников
На основе анализа находящихся на вооружении образцов российских и иностранных РСЗО представители Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ рассматривают возможность создания РСЗО «Град» с механизированной зарядкой пакета направляющих. Новая боевая машина представляет собой развитие хорошо зарекомендовавшей себя РСЗО «Град», являющейся одним из символов российской военной мощи и находящейся на вооружении огромного количества стран мира. Разрабатываемая в настоящее время компоновка новой боевой машины предусматривает использование шасси грузового автомобиля КамАЗ с колесной формулой 8х8 и возможностью перевозки 80 реактивных снарядов (2 комплекта), с механизированной перезарядкой пакета направляющих после залпа.
Каждый вид ракетно-артиллерийского вооружения, находящегося в распоряжении сухопутных войск, решает свои задачи на поле боя. К примеру, для поражения отдельных удаленных объектов противника особой важности (пункты управления, пусковые ракетных установок, склады) используются управляемые ракеты. Борьба же, к примеру, с бронетехникой противника, войсками, рассредоточенными на значительных площадях, проведение дистанционного минирования местности – это задача РСЗО, таких как «Град».
Полевая 122-мм дивизионная РСЗО «Град» по-прежнему не теряет своей актуальности. Данная реактивная система залпового огня предназначена для поражения живой силы на открытой местности и в укрытиях, бронетранспортеров и небронированной техники в районах сосредоточения, минометных и артиллерийских батарей, командных пунктов и иных целей. Разработка системы началась на основании постановления Правительства СССР еще от 30 мая 1960 года. Первые две опытные установки прошли заводские испытания уже в конце 1961 года. С 1 марта по 1 мая 1962 года установки комплекса «Град» проходили государственные полигонно-войсковые испытания на территории Ленинградского военного округа. На вооружение новая система была принята 28 марта 1963 года, а серийное производство РСЗО началось в 1964 году.
Залп батареи РСЗО «Град», фото: Минобороны РФ
Реактивная система залпового огня «Град» состоит из непосредственно боевой машины БМ-21, которая может быть выполнена на шасси грузовых автомобилей Урал-375Д и Урал-4320; системы управления огнем, 122-мм неуправляемых реактивных снарядов; транспортно-заряжающей машины 9Т254. Боевая машина БМ-21 «Град» создавалась по классической схеме с расположением артиллерийской части в корме автомобильного шасси, базой для РСЗО был выбран автомобиль «Урал». Артиллерийская часть установки представляла собой пакет из 40 трубчатых направляющих, он был размещен на поворотном основании с возможностью наведения как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Направляющие имеют длину 3 метра, внутренний диаметр канала ствола равен 122,4 мм. Трубчатые направляющие расположены в четыре ряда по 10 труб в каждом, образуя вместе пакет направляющих. Механизмы наведения позволяют наводить данный пакет в вертикальной плоскости в диапазоне углов от 0 до +55 градусов, угол горизонтального обстрела равен 172 градусам (102 градуса влево от машины и 70 градусов вправо).
Реализованная система управления огнем позволяет стрелять не только залпом, но и одиночными выстрелами. При этом работой датчика импульсов, который и обеспечивает срабатывание пирозапалов двигателей неуправляемых реактивных снарядов, можно управлять как с помощью выносного пульта на расстоянии до 50 метров от автомобиля, так и из кабины БМ-21 с помощью находящегося в ней токораспределителя. Продолжительность полного залпа РСЗО «Град» составляет 20 секунд.
Дальнейшим развитием данной системы стала РСЗО 9К51М «Торнадо-Г». Главное отличие от предшественника РСЗО 9К51 «Град» заключается в значительно усовершенствованной системе управления огнем с использованием компьютера расчета баллистических показателей и спутниковой навигации. Данное решение позволяет выполнять наведение установки на координаты цели в автоматическом режиме. Государственные испытания «Торнадо-Г» были завершены в 2013 году, после чего система 9К51М была принята на вооружение российской армии.
В состав обновленной системы вошла модернизированная боевая машина БМ-21, старые и новые 122-мм реактивные снаряды, а также Комплекс средств автоматизированного управления огнем «Капустник-БМ». В кабине модернизированной боевой машины было установлено оборудование дистанционной установки, а также автоматизированная система управления огнем, разработанная специалистами ВНИИ «Сигнал». Новая автоматизированная система управления огнем позволяет вести огонь без проведения топогеодезической подготовки, при этом наведение пакета направляющих на цель производится без выхода экипажа из кабины. На специальном видеомониторе в автоматизированном режиме показывается информация о маршруте следования и положении пакета направляющих. Но, как известно, нет предела совершенству, а каждый наступивший новый день диктует новые вызовы для конструкторов.
Боевая машина из состава комплекса РСЗО«Торнадо-Г»
В современных реалиях при ведении сухопутными войсками скоротечных и высокоманевренных боевых действий комплекс РСЗО должен отвечать следующим требованиям:
1. Обеспечивать поражение живой силы и военной техники противника в районах их сосредоточения и на рубежах боевого развертывания по всей глубине боевого порядка;
2. Наносить удары по войскам противника в походных колоннах и при развертывании их в предбоевой порядок;
3. Обладать дальностью стрельбы и подвижностью, позволяющими эффективно поражать групповые цели по всей ширине фронта боевых действий первого эшелона и заблаговременно выходить из боя до выхода на занимаемые позиции ударных группировок противника;
4. Обеспечивать достаточно высокую точность поражения залпом батареи (взвода) взводных и ротных опорных пунктов противника на минимальных дистанциях ведения огня;
5. Иметь возможность борьбы с танками противника, развертывающимися в боевой порядок;
6. Быть в постоянной боевой готовности к немедленному открытию огня.
Как отмечают в ГРАУ, одним из решений, которое позволяет удовлетворять требованиям №3 и №6, является наличие на боевой машине дополнительного запаса реактивных снарядов с возможностью их быстрой механизированной зарядки в пакет пусковых направляющих, освободившихся после совершения первого залпа. Концепцией дальнейшей модернизации РСЗО «Град» представляется новая боевая машина с обновленной артиллерийской частью, заимствованной от БМ-21, но получившей механизм зарядки и дополнительный второй возимый комплект боеприпасов. Просчитанные специалистами ГРАУ значения нагрузок, полученные в результате новой компоновки боевой машины на 80 реактивных снарядов (два залпа), удовлетворяют допустимой нагрузке шасси КамАЗа. Как отмечают российские военные специалисты, автоматизация операций зарядки пусковой установки и проведение необходимых подготовительных операций на боевой позиции позволят не только уменьшить численность боевого расчета РСЗО, но и сократят время свертывания-развертывания системы на местности, что, в свою очередь, положительным образом скажется на ее живучести.
Изображение из сборника «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации — 2018»
Опыт боевого применения РСЗО демонстрирует нам, что они по-прежнему являются высокоэффективным оружием при ведении огня по площадям. Именно поэтому в последние годы интерес к созданию новых эффективных систем, а также устранению недостатков уже состоящих на вооружении комплексов не ослабевает. Одним из рассматриваемых вариантов повышения боевых характеристик существующей российской системы залпового огня «Град» является как раз увеличение количества возимых выстрелов пусковой установки с 40 до 80 штук, а также использование механизма зарядки второго боекомплекта. Как отмечают в ГРАУ, подобные изменения преследуют сразу несколько основных целей: повышают огневую мощь одной пусковой установки, уменьшают численность боевого расчета с четырех до двух человек, а также уменьшают время пребывания боевой машины на огневой позиции, что повышает коэффициент ее живучести в реальных боевых условиях. Такой вариант модернизации отвечает двум основным фактором повышения характеристик современных РСЗО: повышению огневой мощи и мобильности.
Повышение мобильности и могущества пусковых установок (ПУ) комплексов РСЗО достигается за счет устранения зависимости ПУ от взаимодействия с транспортно-заряжающей машиной (ТЗМ) и расположение дополнительных реактивных снарядов для второго залпа на самой ПУ. При таком размещении важной задачей становится создание боевой машины РСЗО новой конструкции, которая позволяет за короткий промежуток времени произвести перезарядку реактивных снарядов для выполнения второго залпа по противнику без привлечения ТЗМ или ручных трудозатрат со стороны расчета. Техническим решением данной задачи представляется совмещение функций боевой машины и транспортно-заряжающей машины на одной пусковой установке, то есть на одном шасси.
Разрабатываемая сегодня при участии специалистов ГРАУ установка предусматривает наличие второго боекомплекта с механизированной зарядкой на едином шасси с артиллерийской частью от БМ-21. В качестве шасси используется грузовой автомобиль повышенной проходимости «КамАЗ-63501» с колесной формулой 8х8. Предлагаемые изменения позволяют увеличить огневую мощь новой установки в два раза по сравнению с предыдущим аналогом, так как пусковая установка получает возможность произвести последовательно два залпа, выпустив по объектам противника 80 реактивных снарядов. При этом применение механизма перезарядки второго боекомплекта позволяет сократить время, необходимые на перевод установки из походного положения в боевое и обратно.
Изображение из сборника «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации — 2018»
Обновленная боевая машина представляет собой самоходную реактивную установку, которая состоит из артиллерийской части, механизма зарядки второго боекомплекта и вездеходного шасси автомобиля «КамАЗ-63501». Артиллерийская часть состоит при этом из 40 пусковых направляющих, люльки, основания, поворотного, подъемного и уравновешивающего механизмов, погона, механизмов стопорения, рамы, пневмооборудования, электропривода, аппаратуры управления, прицельных приспособлений, вспомогательного оборудования и радиооборудования. Механизм зарядки первоначально предназначен для транспортировки дополнительного (второго) комплекта реактивных снарядов, а после отстрела первого комплекта для механизированной зарядки боевой машины.
Обновленная боевая машина позволит расчету вести огонь из кабины без предварительной подготовки огневой позиции, что обеспечивает возможность быстрого открытия огня. Возросшая мощность огня (до 80 выстрелов), высокая маневренность и дальность стрельбы позволят успешно решать все стоящие перед РСЗО задачи в условиях современного боя. При одинаковом количестве направляющих (40 штук) и времени залпа (20 секунд), общее количество возимых реактивных снарядов вырастет до 80 штук (в два раза), а время перезаряжания перспективной боевой машины сократиться с 6,5 до 2 минут. Использование нового вездеходного шасси с колесной формулой 8х8 не только повышает проходимость боевой машины на местности, но и обеспечивает рост максимальной скорости заряженной БМ с 75 км/ч (для предыдущих версий на «Уралах») до 90 км/ч. При этом неизбежно растут массо-габаритные характеристики боевой машины (в походном положении): длина до 10150 мм (для БМ-21 – 7350 мм), ширина до 2500 мм (для БМ-21 – 2400 мм), высота до 3325 мм (для БМ-21 – 3090 мм), масса без снарядов и расчета не более 13 440 кг (для БМ-21 – 10 870 кг).
Таким образом, как отмечают специалисты ГРАУ, предлагаемая перспективная боевая машина за счет совмещения ряда функций разных элементов комплекса РСЗО по многим параметрам превосходит классический образец боевой машины БМ-21 из состава комплекса «Град».
Источники информации:
Сборник «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации — 2018»
https://ria.ru
http://rbase.new-factoria.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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