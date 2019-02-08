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Подтвердилась информация о гибели российского сержанта в Сирии

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Информационная служба РИА Новости со ссылкой на администрацию Тихорецкого района Кубани сообщает о гибели российского военнослужащего на территории Сирийской Арабской Республики. Речь идёт о сержанте ВДВ Максиме Плетнёве.

Подтвердилась информация о гибели российского сержанта в Сирии


Заявлено, что российской военнослужащий погиб в Сирии 31 января во время выполнения боевого задания. 4 февраля прошла церемония прощания с сержантом Плетнёвым в Тихорецке.

Известно о том, что на момент гибели ему было 24 года.

Ранее информация о гибели Максима Плетнёва в Сирии была опубликована изданием «Тихорецкие вести». В газете отмечено, что он родился в станице Терновской, учился в местной школе, затем в гимназии Тихорецка. Проходил обучение в лётной школе в Ростовской области. В 2012 году стал военнослужащим Воздушно-десантных войск.

Точных сведений о том, как именно и в какой сирийской провинции погиб российский боец, не приводится. В районном издании отмечено, что Максим погиб как герой. Также добавляется информация о присутствии на похоронах в Тихорецке командования бригады, в которой Максим проходил военную службу.

Либеральные СМИ не смогли устроить характерной медийной истерики, так как информация была опубликована средствами массовой информации со ссылкой на официальное заявление местной администрации.
Использованы фотографии:
http://тихвести.рф
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