Подтвердилась информация о гибели российского сержанта в Сирии
Информационная служба РИА Новости со ссылкой на администрацию Тихорецкого района Кубани сообщает о гибели российского военнослужащего на территории Сирийской Арабской Республики. Речь идёт о сержанте ВДВ Максиме Плетнёве.
Заявлено, что российской военнослужащий погиб в Сирии 31 января во время выполнения боевого задания. 4 февраля прошла церемония прощания с сержантом Плетнёвым в Тихорецке.
Известно о том, что на момент гибели ему было 24 года.
Ранее информация о гибели Максима Плетнёва в Сирии была опубликована изданием «Тихорецкие вести». В газете отмечено, что он родился в станице Терновской, учился в местной школе, затем в гимназии Тихорецка. Проходил обучение в лётной школе в Ростовской области. В 2012 году стал военнослужащим Воздушно-десантных войск.
Точных сведений о том, как именно и в какой сирийской провинции погиб российский боец, не приводится. В районном издании отмечено, что Максим погиб как герой. Также добавляется информация о присутствии на похоронах в Тихорецке командования бригады, в которой Максим проходил военную службу.
Либеральные СМИ не смогли устроить характерной медийной истерики, так как информация была опубликована средствами массовой информации со ссылкой на официальное заявление местной администрации.
Заявлено, что российской военнослужащий погиб в Сирии 31 января во время выполнения боевого задания. 4 февраля прошла церемония прощания с сержантом Плетнёвым в Тихорецке.
Известно о том, что на момент гибели ему было 24 года.
Ранее информация о гибели Максима Плетнёва в Сирии была опубликована изданием «Тихорецкие вести». В газете отмечено, что он родился в станице Терновской, учился в местной школе, затем в гимназии Тихорецка. Проходил обучение в лётной школе в Ростовской области. В 2012 году стал военнослужащим Воздушно-десантных войск.
Точных сведений о том, как именно и в какой сирийской провинции погиб российский боец, не приводится. В районном издании отмечено, что Максим погиб как герой. Также добавляется информация о присутствии на похоронах в Тихорецке командования бригады, в которой Максим проходил военную службу.
Либеральные СМИ не смогли устроить характерной медийной истерики, так как информация была опубликована средствами массовой информации со ссылкой на официальное заявление местной администрации.
- Использованы фотографии:
- http://тихвести.рф
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter