Чубайс отметился постом в Фейсбуке об освобождении Квачкова

Журналисты засыпают вопросами - что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке - восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал решение суда об освобождении полковника ГРУ Владимира Квачкова. Напомним: ранее стало известно о решении Зубово-Полянского суда Республики Мордовия об освобождении из мест заключения Владимира Квачкова в связи с декриминализацией статьи «Возбуждение ненависти либо вражды». Также стоит напомнить, что Квачков признавался виновным в организации покушения на Анатолия Чубайса (затем приговор отменялся за недоказанностью вины).Чубайс в своём аккаунте Фейсбука заявил о том, что он засыпан вопросами журналистами по поводу его соображений на счёт освобождения разжалованного офицера Главного разведывательного управления. По словам Чубайса, единственное, что он может пожелать Квачкову, -Из заметки:Этот пост вызвал немало комментариев со стороны обычных пользователей. Чубайсу напомнили о его собственном возрасте и добавили, что его пост циничен. Один из пользователей пожелал Анатолию Чубайсу «несчастной старости» и вкушения «рано или поздно тюремной пайки».Правда, нашлись и те, кто выразил «уважение» главе «Роснано» за его слова, назвав их «благородными».Для справки: полковник Владимир Квачков родился в 1948 году в Приморском крае. Участвовал в Афганской войне, в боевых действиях в Таджикистане. С 1994 года - в ГРУ. В своё время дал интервью радиостанции "Эхо Москвы", в котором назвал Чубайса. В итоге Квачкова задержали (после оправдания по делу о покушении на Чубайса), обвинив в "организации мятежа и терроризме". Сам офицер высмеял обвинения, заявив, что мятеж с арбалетами не готовят. В марте 2016 года Квачкова обвинили ещё и в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма. По словам полковника, "без Чубайса в этом обвинении не обошлось". В конечно итоге судом статья была переквалифицирована на упомянутую "действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды".