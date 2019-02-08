США: Мы не планируем размещать КР наземного базирования в Европе
Официальный представитель главного оборонного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о предложении Минобороны РФ к американской стороне. По словам Конашенкова, американцам предложено приступить к уничтожению оружия, нарушающего Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Это развёрнутые пусковые установки Mk-41 наземного базирования, которые используются для запуска КР «Томагавк», а также ракет, выполняющих функции мишеней, по характеристикам, соответствующих баллистическим ракетам СМД.
Также Минобороны России потребовало от Вашингтона уничтожить ударные беспилотники, которые по своим характеристикам фактически являются идентичными крылатым ракетам наземного базирования.
Соответствующую ноту вручат военному атташе американского посольства в Москве.
Кроме того, российское военное ведомство призвало Пентагон уничтожить ударные беспилотные летательные аппараты, подпадающие по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре термина "крылатая ракета наземного базирования".
Игорь Конашенков отметил, что США нарушают подписанный в 1987 году Москвой и Вашингтоном договор в течение уже нескольких лет.
На этом фоне стало известно о заявлении замгоссекретаря США Андреа Томпсон по поводу перспектив размещения американских крылатых ракет СМД наземного базирования на Европейском континенте. Томпсон, отвечающая в Госдепе за вопросы контроля вооружений, заявила о том, что такого размещения в планах Вашингтона нет. При этом чиновница добавила, что США согласуют свою позицию с европейскими союзниками. Однако Томпсон не прокомментировала тот факт, что на объектах ПРО США в Восточной Европе установки с противоракетами, которые могут быть заменены на ракеты наступательного типа, уже фактически разворачиваются.
Это развёрнутые пусковые установки Mk-41 наземного базирования, которые используются для запуска КР «Томагавк», а также ракет, выполняющих функции мишеней, по характеристикам, соответствующих баллистическим ракетам СМД.
Также Минобороны России потребовало от Вашингтона уничтожить ударные беспилотники, которые по своим характеристикам фактически являются идентичными крылатым ракетам наземного базирования.
Соответствующую ноту вручат военному атташе американского посольства в Москве.
Кроме того, российское военное ведомство призвало Пентагон уничтожить ударные беспилотные летательные аппараты, подпадающие по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре термина "крылатая ракета наземного базирования".
Игорь Конашенков отметил, что США нарушают подписанный в 1987 году Москвой и Вашингтоном договор в течение уже нескольких лет.
На этом фоне стало известно о заявлении замгоссекретаря США Андреа Томпсон по поводу перспектив размещения американских крылатых ракет СМД наземного базирования на Европейском континенте. Томпсон, отвечающая в Госдепе за вопросы контроля вооружений, заявила о том, что такого размещения в планах Вашингтона нет. При этом чиновница добавила, что США согласуют свою позицию с европейскими союзниками. Однако Томпсон не прокомментировала тот факт, что на объектах ПРО США в Восточной Европе установки с противоракетами, которые могут быть заменены на ракеты наступательного типа, уже фактически разворачиваются.
- Использованы фотографии:
- http://www.meyer.navy.mil
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