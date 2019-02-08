В ВСУ разработали ноу-хау для РПГ - "Вибочатор"

В соцсетях появилась информация об украинском «ноу-хау» в районе конфликта на Донбассе. Один из волонтеров ВСУ рассказал о модернизации пехотного вооружения, которую им приходится делать якобы из-за ограничений Минскими соглашениями. (Если бы Украина их ещё и соблюдала…)Суть изобретения такова: по всем договоренностям на востоке Украины, почти всё крупное вооружение запрещено, и в этих условиях ручной противотанковый гранатомет РПГ можно превратить в. Для этого украинские "изобретатели" разработали специальную шкалу, которая устанавливается (далее цитата): "между самим РПГ и его штатным прицелом". Называется это чудо техники. Якобы с этим изобретением РПГ становится ещё точнее. На шкале выставляется метраж, и точность попаданий становится "почти метр в метр".Как видно, изображение "ноу-хау" тщательно ретушируется. Видимо, считается особенно секретным.Но это ещё не все достижения «волонтеров-ученых». Был разработан специальный кронштейн и переходник для стрельбы из РПГ минами 82-го калибра. И по замыслу "изобретателей", с помощью этих устройств и «Вибочатора» из РПГ можно сделать небольшой «ручной миномёт» (сам волонтёр называет его "миномётик") и иметь в подразделении легкую и мобильную миномётную батарею.Напомним, что осенью 2018 года украинскими волонтерами был отправлен на передовую дрон-бомбардировщик. Он зависает над той или иной точкой территории ДНР (включая населённые пункты) и сбрасывает боеприпас, которым чаще всего является граната.