Чтобы помнили: России верные сыны

Для большинства граждан России война в Сирии, о которой мы узнаём с экранов телевизоров и страниц газет, кажется очень далёкой и не такой страшной, как, например, Великая Отечественная война. Её не принято обсуждать в эфире политических ток-шоу в отличие от украинской темы, с которой зрители сталкиваются ежедневно, а то и многократно в течение одного и того же дня.Крайне редки программы о том проявленном российскими воинами на сирийской земле и в сирийском небе героизме. И это притом, что участие российских военнослужащих в военной операции в Сирии стало для многих настоящим уроком мужества и отваги.Благодаря солдатам и офицерам из России - лётчикам, военным инструкторам, бойцам сил специальных операций, сапёрам - удалось остановить распространение террористической угрозы по всему миру. Костяк террористических группировок ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра", запрещённых в РФ, ещё несколько лет назад стоявших буквально в сотне метров от резиденции сирийского президента, разгромлен. И разгромлен именно благодаря российской военной помощи сирийскому народу.Имена героев современной армии России, проявившие верность долгу, честь, мужество и отдавшие свою жизнь в борьбе с терроризмом, навсегда будут вписаны в историю нашего государства. Именно эти отважные и бессмертные герои становятся примером для новых поколений:Буквально сегодня поступило подтверждение информации о гибели в САР сержанта Максима Плетнёва из Краснодарского края. 4 февраля его похоронили в родном Тихорецке.