Чтобы помнили: России верные сыны
Для большинства граждан России война в Сирии, о которой мы узнаём с экранов телевизоров и страниц газет, кажется очень далёкой и не такой страшной, как, например, Великая Отечественная война. Её не принято обсуждать в эфире политических ток-шоу в отличие от украинской темы, с которой зрители сталкиваются ежедневно, а то и многократно в течение одного и того же дня.
Крайне редки программы о том проявленном российскими воинами на сирийской земле и в сирийском небе героизме. И это притом, что участие российских военнослужащих в военной операции в Сирии стало для многих настоящим уроком мужества и отваги.
Благодаря солдатам и офицерам из России - лётчикам, военным инструкторам, бойцам сил специальных операций, сапёрам - удалось остановить распространение террористической угрозы по всему миру. Костяк террористических группировок ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра", запрещённых в РФ, ещё несколько лет назад стоявших буквально в сотне метров от резиденции сирийского президента, разгромлен. И разгромлен именно благодаря российской военной помощи сирийскому народу.
Имена героев современной армии России, проявившие верность долгу, честь, мужество и отдавшие свою жизнь в борьбе с терроризмом, навсегда будут вписаны в историю нашего государства. Именно эти отважные и бессмертные герои становятся примером для новых поколений:
Подполковник Олег Пешков
Полковник Ряфагать Хабибуллин
Старший лейтенант Александр Прохоренко
Сержант Андрей Тимошенков
Морпех (рядовой) Александр Позынич
Младший сержант Михаил Широкопояс
Сержант Антон Ерыгин
Лейтенант Евгений Долгин
Гвардии майор Роман Филипов
Подполковник Иван Черемисин
Буквально сегодня поступило подтверждение информации о гибели в САР сержанта Максима Плетнёва из Краснодарского края. 4 февраля его похоронили в родном Тихорецке.
Крайне редки программы о том проявленном российскими воинами на сирийской земле и в сирийском небе героизме. И это притом, что участие российских военнослужащих в военной операции в Сирии стало для многих настоящим уроком мужества и отваги.
Благодаря солдатам и офицерам из России - лётчикам, военным инструкторам, бойцам сил специальных операций, сапёрам - удалось остановить распространение террористической угрозы по всему миру. Костяк террористических группировок ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра", запрещённых в РФ, ещё несколько лет назад стоявших буквально в сотне метров от резиденции сирийского президента, разгромлен. И разгромлен именно благодаря российской военной помощи сирийскому народу.
Имена героев современной армии России, проявившие верность долгу, честь, мужество и отдавшие свою жизнь в борьбе с терроризмом, навсегда будут вписаны в историю нашего государства. Именно эти отважные и бессмертные герои становятся примером для новых поколений:
Подполковник Олег Пешков
Полковник Ряфагать Хабибуллин
Старший лейтенант Александр Прохоренко
Сержант Андрей Тимошенков
Морпех (рядовой) Александр Позынич
Младший сержант Михаил Широкопояс
Сержант Антон Ерыгин
Лейтенант Евгений Долгин
Гвардии майор Роман Филипов
Подполковник Иван Черемисин
Буквально сегодня поступило подтверждение информации о гибели в САР сержанта Максима Плетнёва из Краснодарского края. 4 февраля его похоронили в родном Тихорецке.
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