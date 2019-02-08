Американские «Чёрные ястребы» обойдутся без T900
Для замены двигателей на тысячах «Черных Ястребов» американцы выбрали «синицу в руках». Возможно, это означает смену курса: за последние несколько десятилетий на реализацию амбициозных и неосуществленных «долгостроев» были направлены колоссальные средства.
- говорит исследователь и военный эксперт Сидни Фридберг.
С его слов, после постоянных улучшений конструкций 70-х годов существующее оружие – от БМП M2 Bradley до вертолета UH-60 Black Hawk – имеет избыточный вес, недостаточную мощность, и/или же модернизации этих систем препятствует заложенный в них потенциал.
Между тем, попытки американской армии совершить высокотехнологичный прорыв каждый раз терпели неудачу, поскольку поставленные цели были недостижимы и невыполнимы. Это касается, к примеру, вертолета-невидимки «Команч», супер-орудия «Крестоносец». Все они относились к программам с так называемым «высоким уровнем риска», которые продолжают привлекать внимание военных.
Однако недавнее событие говорит о том, что в Пентагоне уже пресыщены туманными перспективами. В конкурсе на новую силовую установку для винтокрылой машины UH-60 (основной вертолет средней грузоподъемности для армии США) двигатель GE T901 с одномоторной турбиной одержал победу над конкурирующей платформой ATEC T900, обладающей более сложной конструкцией. В итоге решено: обойдутся без Т900.
- заявляет авиационный аналитик Ричард Абулафия.
2000-сильный T700 GE не обладает выдающимися характеристиками, свойственными T900, однако получил широкое распространение в войсках – им оснащены тысячи машин.
- рассуждает ученый Габриэль Колл.
Старый T700 и его новая вариация – знакомы и надежны: один компрессор и одна турбина, оба вращаются на одном валу. Pratt-Honeywell ATEC T900 устроен иначе: два компрессора, две турбины, два вала. Это, очевидно, добавляет и веса, и сложности в обслуживании, однако позволяет переносить гораздо большую нагрузку, добиваясь максимальной эффективности и минимального износа. Почему же армия США выбирает проторенную дорогу? Неужели ряд предыдущих неудач заставит военных до бесконечности модернизировать старые системы? Не совсем.
Установка новых, более мощных двигателей позволит держать тысячи «Черных ястребов» в воздухе. Но, в конечном счете, военное командование хочет перейти на принципиально новые машины, способные на гораздо более высокие скорости. Нишу готовятся занять участники Программы по разработке семейства военных вертолетов от Bell и Sikorsky. И конкуренты как никогда близки к успеху. Прототип Bell, V-280 Valor, уже устанавливает рекорды скорости с парой массивных двигателей с комбинированной мощностью 10 тыс. л.с.
Горькая правда в том, что, потратив десятки миллиардов и почти 30 лет после окончания холодной войны, армия растрачивает ресурсы и время. Она должна срочно готовиться к борьбе против возрождающейся России и растущего Китая.
- говорит исследователь и военный эксперт Сидни Фридберг.
С его слов, после постоянных улучшений конструкций 70-х годов существующее оружие – от БМП M2 Bradley до вертолета UH-60 Black Hawk – имеет избыточный вес, недостаточную мощность, и/или же модернизации этих систем препятствует заложенный в них потенциал.
Между тем, попытки американской армии совершить высокотехнологичный прорыв каждый раз терпели неудачу, поскольку поставленные цели были недостижимы и невыполнимы. Это касается, к примеру, вертолета-невидимки «Команч», супер-орудия «Крестоносец». Все они относились к программам с так называемым «высоким уровнем риска», которые продолжают привлекать внимание военных.
Однако недавнее событие говорит о том, что в Пентагоне уже пресыщены туманными перспективами. В конкурсе на новую силовую установку для винтокрылой машины UH-60 (основной вертолет средней грузоподъемности для армии США) двигатель GE T901 с одномоторной турбиной одержал победу над конкурирующей платформой ATEC T900, обладающей более сложной конструкцией. В итоге решено: обойдутся без Т900.
GE, безусловно, был выбором с низким уровнем риска.
- заявляет авиационный аналитик Ричард Абулафия.
2000-сильный T700 GE не обладает выдающимися характеристиками, свойственными T900, однако получил широкое распространение в войсках – им оснащены тысячи машин.
GE продал не только более простую конструкцию. Его лучше знает заказчик, что в глазах самого клиента сильно снижает риски.
- рассуждает ученый Габриэль Колл.
Старый T700 и его новая вариация – знакомы и надежны: один компрессор и одна турбина, оба вращаются на одном валу. Pratt-Honeywell ATEC T900 устроен иначе: два компрессора, две турбины, два вала. Это, очевидно, добавляет и веса, и сложности в обслуживании, однако позволяет переносить гораздо большую нагрузку, добиваясь максимальной эффективности и минимального износа. Почему же армия США выбирает проторенную дорогу? Неужели ряд предыдущих неудач заставит военных до бесконечности модернизировать старые системы? Не совсем.
Установка новых, более мощных двигателей позволит держать тысячи «Черных ястребов» в воздухе. Но, в конечном счете, военное командование хочет перейти на принципиально новые машины, способные на гораздо более высокие скорости. Нишу готовятся занять участники Программы по разработке семейства военных вертолетов от Bell и Sikorsky. И конкуренты как никогда близки к успеху. Прототип Bell, V-280 Valor, уже устанавливает рекорды скорости с парой массивных двигателей с комбинированной мощностью 10 тыс. л.с.
- Использованы фотографии:
- ttps://www.ge.com; https://www.lockheedmartin.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter