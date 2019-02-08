Американские «Чёрные ястребы» обойдутся без T900

Горькая правда в том, что, потратив десятки миллиардов и почти 30 лет после окончания холодной войны, армия растрачивает ресурсы и время. Она должна срочно готовиться к борьбе против возрождающейся России и растущего Китая.

GE, безусловно, был выбором с низким уровнем риска.

GE продал не только более простую конструкцию. Его лучше знает заказчик, что в глазах самого клиента сильно снижает риски.