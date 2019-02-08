Небензя: Косово выходит из-под контроля со стороны Запада
Постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя в ходе своего выступления отметил, что коллективный Запад делает всё для сокрытия реального положения дел в Косово. По словам российского дипломата, Запад не желает, чтобы международное сообщество знало о реальном положении дел на этой территории. Небензя отметил рост проблем в связи с желанием Приштины усугубить кризис.
Василий Небензя:
Одним из факторов нестабильности является проявившееся желание косовских чиновников создать собственную армию, что запрещено соответствующей резолюцией СБ Организации Объединённых Наций.
По словам российского постпреда, Приштина уже игнорирует требования Европы и США, призывающих отменить 100%-ные пошлины на ввоз товаров из Боснии и Герцеговины, из Сербии.
Небензя:
Небензя добавил, что свою армию Приштина может использовать против ВС Сербии.
Напомним, что в Приштине ранее заявили о процессе создания собственных вооружённых сил, дав понять, что решение Совбеза ООН для Косово не указ.
Россия, а также целый ряд других стран, не признают косовской «независимости», отмечая, что Косово является неотъемлемой частью Сербии, и напоминая о факте отделения Западом этого края насильственным путём без проведения референдума.
Василий Небензя:
Приштина взяла курс на обострение кризиса. Становится очевидно, что ситуация выходит из-под контроля западных стран.
Одним из факторов нестабильности является проявившееся желание косовских чиновников создать собственную армию, что запрещено соответствующей резолюцией СБ Организации Объединённых Наций.
По словам российского постпреда, Приштина уже игнорирует требования Европы и США, призывающих отменить 100%-ные пошлины на ввоз товаров из Боснии и Герцеговины, из Сербии.
Небензя:
Приштина нарушает резолюцию, которая однозначно запрещает превращать силы безопасности в армию. Это приводит к новому витку нестабильности на Балканах.
Небензя добавил, что свою армию Приштина может использовать против ВС Сербии.
Напомним, что в Приштине ранее заявили о процессе создания собственных вооружённых сил, дав понять, что решение Совбеза ООН для Косово не указ.
Россия, а также целый ряд других стран, не признают косовской «независимости», отмечая, что Косово является неотъемлемой частью Сербии, и напоминая о факте отделения Западом этого края насильственным путём без проведения референдума.
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