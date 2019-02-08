Небензя: Косово выходит из-под контроля со стороны Запада

Приштина взяла курс на обострение кризиса. Становится очевидно, что ситуация выходит из-под контроля западных стран.

Приштина нарушает резолюцию, которая однозначно запрещает превращать силы безопасности в армию. Это приводит к новому витку нестабильности на Балканах.

Постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя в ходе своего выступления отметил, что коллективный Запад делает всё для сокрытия реального положения дел в Косово. По словам российского дипломата, Запад не желает, чтобы международное сообщество знало о реальном положении дел на этой территории. Небензя отметил рост проблем в связи с желанием Приштины усугубить кризис.Василий Небензя:Одним из факторов нестабильности является проявившееся желание косовских чиновников создать собственную армию, что запрещено соответствующей резолюцией СБ Организации Объединённых Наций.По словам российского постпреда, Приштина уже игнорирует требования Европы и США, призывающих отменить 100%-ные пошлины на ввоз товаров из Боснии и Герцеговины, из Сербии.Небензя:Небензя добавил, что свою армию Приштина может использовать против ВС Сербии.Напомним, что в Приштине ранее заявили о процессе создания собственных вооружённых сил, дав понять, что решение Совбеза ООН для Косово не указ.Россия, а также целый ряд других стран, не признают косовской «независимости», отмечая, что Косово является неотъемлемой частью Сербии, и напоминая о факте отделения Западом этого края насильственным путём без проведения референдума.