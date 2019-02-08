В США рассказали о российских корнях украинской КР «Нептун»
Широко разрекламированная крылатая ракета (КР) «Нептун», является всего лишь «легкой» модернизацией противокорабельного комплекса Х-35 российского производства, пишет американский эксперт Марк Эпископос в своей статье для The National Interest.
По его словам, проект «Нептун», анонсированный КБ «Луч» в 2013 году, был задуман украинскими властями как фактор сдерживания России в Азовском море.
Дальность полета ракеты – до 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части – 150 кг. Варианты базирования: наземный, морской и воздушный, напоминает автор.
Что касается российской Х-35, то она была принята на вооружение в 2003 году. Её дальность и размер имеют меньшие показатели в отличие от украинской ракеты, однако конструктивно оба комплекса идентичны, говорится в статье.
Украина активно участвовала в производстве двигателя ракеты Х-35, поэтому не стоит удивляться тому, что украинская оборонка использует уже имеющиеся наработки для создания КР, а не тратит средства, на разработку принципиально новой ракеты, пишет эксперт.
Вместе с тем, по его словам, это не означает, что «Нептун» не избежал проблем – Украина всё еще ощущает последствия от разрыва производственных связей с РФ. Так, Х-35 и ее предшественники создавались в рамках масштабной советской кооперации. Киеву же приходится сегодня самостоятельно инвестировать в свои производства при очень слабом бюджете. Поэтому он и старается при любой возможности использовать советские наработки.
И хотя Украине удалось продвинуться немного вперед при создании «Нептуна», сам проект не впечатляет. Он является наглядной иллюстрацией тех неопределенностей и сложных вызовов, с которыми украинские власти столкнутся при модернизации вооруженных сил, заключает издание.
Ранее глава российской Академии геополитических проблем Константин Сивков заявил, что Киев не располагает необходимым научно-техническим потенциалом для создания принципиально новой ракеты. А все его заявления по поводу новейшего «Нептуна» – это «очередное раздувание щек».
По его словам, проект «Нептун», анонсированный КБ «Луч» в 2013 году, был задуман украинскими властями как фактор сдерживания России в Азовском море.
Дальность полета ракеты – до 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части – 150 кг. Варианты базирования: наземный, морской и воздушный, напоминает автор.
Что касается российской Х-35, то она была принята на вооружение в 2003 году. Её дальность и размер имеют меньшие показатели в отличие от украинской ракеты, однако конструктивно оба комплекса идентичны, говорится в статье.
Украина активно участвовала в производстве двигателя ракеты Х-35, поэтому не стоит удивляться тому, что украинская оборонка использует уже имеющиеся наработки для создания КР, а не тратит средства, на разработку принципиально новой ракеты, пишет эксперт.
Вместе с тем, по его словам, это не означает, что «Нептун» не избежал проблем – Украина всё еще ощущает последствия от разрыва производственных связей с РФ. Так, Х-35 и ее предшественники создавались в рамках масштабной советской кооперации. Киеву же приходится сегодня самостоятельно инвестировать в свои производства при очень слабом бюджете. Поэтому он и старается при любой возможности использовать советские наработки.
И хотя Украине удалось продвинуться немного вперед при создании «Нептуна», сам проект не впечатляет. Он является наглядной иллюстрацией тех неопределенностей и сложных вызовов, с которыми украинские власти столкнутся при модернизации вооруженных сил, заключает издание.
Ранее глава российской Академии геополитических проблем Константин Сивков заявил, что Киев не располагает необходимым научно-техническим потенциалом для создания принципиально новой ракеты. А все его заявления по поводу новейшего «Нептуна» – это «очередное раздувание щек».
- Использованы фотографии:
- СНБО Украины
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