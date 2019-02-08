Мадуро отправляет открытое письмо американскому народу

Я скажу, что к нам уже обращались из некоторых стран с предложением дать убежище нелегитимному Мадуро и другим представителям его режима.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после сбора миллионов подписей от граждан страны против американского вмешательства решил отправить американцам открытое письмо. В этом письме Мадуро от имени народа Венесуэлы обращается к американскому народу с призывом к уважению права на мир.Мадуро отмечает, что копия письма будет доставлена в администрацию президента США, и американская администрация должна сделать выводы о реальной поддержке народом легитимно избранного президента Венесуэлы.По словам Мадуро, письмо подписали граждане Венесуэлы и другие граждане свободного мира.На этом фоне из США пришёл, если так можно выразиться, досрочный ответ. Спецпредставитель США по Венесуэле опосредованно обратился к Николасу Мадуро, предложив тому покинуть страну и отправиться к «друзьям на Кубу или в Россию». По словам спецпредставителя Эллиота Абрамса, у Мадуро в этих странах «есть друзья, которые его поддерживают в отличие от народа Венесуэлы».Абрамс:Из какой страны поступало такое обращение, Абрамс не сообщил.Между тем, ситуация в Венесуэле находится фактически в тупике. Те, кто представляет проамериканскую оппозицию, не переходят к более активным действиям, так как армия и другие силовые структуры остаются на стороне Николаса Мадуро. Со своей стороны, Мадуро не устраивает чисток в оппозиции, понимая, что это может спровоцировать новый виток кризиса в стране.