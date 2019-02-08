Ветеран ВВС США рассказал о советской таинственной «стене света»
Запуск советской ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер» сопровождала непонятная «полупрозрачная, молочно-белая стена», которую американские военные сначала приняли за «экзотическую систему» ПРО, рассказал изданию The Drive ветеран ВВС США Роберт Хопкинс.
По словам Хопкинса, такую картину он и его напарник наблюдали в конце 1988 года с борта разведывательного самолета RC-135S Cobra Ball. Самолет поднялся с базы Шемья на Аляске. В тот момент советские военные осуществили запуск ракеты «Пионер» (SS-20) в направлении полигона Кура. Экипаж самолета-разведчика собирал данные об испытании.
Хопкинс отметил, что в тот вечер не светила Луна и практически не было звезд. После запуска ракеты члены экипажа заметили какое-то странное явление, напоминавшее «полупрозрачную молочно-белую стену», движущуюся над территорией СССР в сторону Тихого океана. Пилоты сначала даже подумали, что это галлюцинация.
Позже о феномене доложили командованию. Расследованием занялся Отдел иностранных технологий ВВС США. Однако специалисты не нашли ответа. По одной из версий, этот эффект русскими был создан специально, чтобы ослепить американские спутники во время старта ракеты. Возможно, он вызван топливом ракеты или пусковой установкой.
Напомним, подвижный комплекс «Пионер» с твердотопливной баллистической ракетой средней дальности 15Ж45 (по классификации НАТО – SS-20) был принят на вооружение в 1976 году. В 1977 году началась разработка комплекса «Пионер УТТХ» с ракетой 15Ж53.
В 1991 году оба эти комплекса были уничтожены в соответствии с положениями Договора о РСМД. За 15 лет эксплуатации, а также в ходе испытаний и ликвидации было запущено 190 ракет. Все пуски были успешными.
По словам Хопкинса, такую картину он и его напарник наблюдали в конце 1988 года с борта разведывательного самолета RC-135S Cobra Ball. Самолет поднялся с базы Шемья на Аляске. В тот момент советские военные осуществили запуск ракеты «Пионер» (SS-20) в направлении полигона Кура. Экипаж самолета-разведчика собирал данные об испытании.
Хопкинс отметил, что в тот вечер не светила Луна и практически не было звезд. После запуска ракеты члены экипажа заметили какое-то странное явление, напоминавшее «полупрозрачную молочно-белую стену», движущуюся над территорией СССР в сторону Тихого океана. Пилоты сначала даже подумали, что это галлюцинация.
Позже о феномене доложили командованию. Расследованием занялся Отдел иностранных технологий ВВС США. Однако специалисты не нашли ответа. По одной из версий, этот эффект русскими был создан специально, чтобы ослепить американские спутники во время старта ракеты. Возможно, он вызван топливом ракеты или пусковой установкой.
Напомним, подвижный комплекс «Пионер» с твердотопливной баллистической ракетой средней дальности 15Ж45 (по классификации НАТО – SS-20) был принят на вооружение в 1976 году. В 1977 году началась разработка комплекса «Пионер УТТХ» с ракетой 15Ж53.
В 1991 году оба эти комплекса были уничтожены в соответствии с положениями Договора о РСМД. За 15 лет эксплуатации, а также в ходе испытаний и ликвидации было запущено 190 ракет. Все пуски были успешными.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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