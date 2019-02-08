В Москве умер советский актёр и режиссёр Сергей Юрский

В Москве на 84-ом году жизни умер народный артист России Сергей Юрский. Об этом сообщила пресс-служба театра Моссовета.Причина смерти не называется, но ранее было известно, что в двадцатых числах декабря прошлого года актер был госпитализирован в инфекционное отделение одной из московских больниц. Некоторые СМИ писали о тяжелом состоянии Юрского, однако в театре заявляли, что он находится на профилактическом лечении.Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Его мама была музыкальным педагогом, а отец трудился в качестве актера и режиссера. Сергей Юрьевич закончил театральный университет в Ленинграде и играл в труппе Большого драматического театра под руководством режиссера Г. Товстоногова. В 1968 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.Именно в 1968 году Сергей Юрский стал известен всему Советскому Союзу после выхода на экраны фильма "Золотой теленок", где он исполнил роль Остапа Бендера.С 1978 года Юрский жил и работал в Москве в Театре имени Моссовета, в котором поставил такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда — хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие. С 1991 года играл и ставил спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы". Кроме этого он снимался в кино и за свою кинематографическую жизнь Сергей Юрьевич исполнил свыше пятидесяти ролей. Он играл главные и эпизодические роли в фильмах: "Республика ШКИД", "Выбор цели", "Любовь и голуби", "Ищите женщину", "Место встречи изменить нельзя", "Королев" и во многих других.