Кадыров прокомментировал задержание в Крыму зампостпреда Чечни
Конфликт между заместителем постпреда главы Чечни в Республике Крым Мурадом Саидовым и предпринимателем Ибрагимом Алиевым, привлекший внимание полицейских, произошел из-за взаимных претензий по бизнесу, приводит радиостанция Говорит Москва заявление Рамзана Кадырова.
В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что у участников потасовки в ресторане города Саки полицейскими были изъяты травматические пистолеты, которые имеют миллионы россиян. Всё изъятое оружие официально оформлено, и его ношение не является преступлением.
Он пояснил, что участники инцидента давно знакомы, поддерживают деловые отношения и ни с кем из посторонних в конфликт не вступали.
Днем ранее радиостанция сообщила, что задержанный в ресторане «Встреча» Саидов подозревается крымскими правоохранителями в вымогательстве. По словам источника издания, причиной драки стал отказ Алиева передать ему долю в бизнесе.
По поручению главы Чечни в случившемся разбираются также депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев.
После инцидента министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что Мурад Саидов не имеет никакого отношения к правительству республики, поскольку у постпредов в регионах нет заместителей. Однако Кадыров в своем комментарии уточнил, что Саидов является одним из помощников представителя, выполняющих работу на общественных началах. Кроме того, ранее Мурад Саидов упоминался в СМИ именно как заместитель постпреда.
В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что у участников потасовки в ресторане города Саки полицейскими были изъяты травматические пистолеты, которые имеют миллионы россиян. Всё изъятое оружие официально оформлено, и его ношение не является преступлением.
Он пояснил, что участники инцидента давно знакомы, поддерживают деловые отношения и ни с кем из посторонних в конфликт не вступали.
Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом,заявил Кадыров.
Днем ранее радиостанция сообщила, что задержанный в ресторане «Встреча» Саидов подозревается крымскими правоохранителями в вымогательстве. По словам источника издания, причиной драки стал отказ Алиева передать ему долю в бизнесе.
По поручению главы Чечни в случившемся разбираются также депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев.
После инцидента министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что Мурад Саидов не имеет никакого отношения к правительству республики, поскольку у постпредов в регионах нет заместителей. Однако Кадыров в своем комментарии уточнил, что Саидов является одним из помощников представителя, выполняющих работу на общественных началах. Кроме того, ранее Мурад Саидов упоминался в СМИ именно как заместитель постпреда.
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- kremlin.ru
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