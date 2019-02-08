Кадыров прокомментировал задержание в Крыму зампостпреда Чечни

Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом,

Конфликт между заместителем постпреда главы Чечни в Республике Крым Мурадом Саидовым и предпринимателем Ибрагимом Алиевым, привлекший внимание полицейских, произошел из-за взаимных претензий по бизнесу, приводит радиостанция Говорит Москва заявление Рамзана Кадырова.В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что у участников потасовки в ресторане города Саки полицейскими были изъяты травматические пистолеты, которые имеют миллионы россиян. Всё изъятое оружие официально оформлено, и его ношение не является преступлением.Он пояснил, что участники инцидента давно знакомы, поддерживают деловые отношения и ни с кем из посторонних в конфликт не вступали.заявил Кадыров.Днем ранее радиостанция сообщила, что задержанный в ресторане «Встреча» Саидов подозревается крымскими правоохранителями в вымогательстве. По словам источника издания, причиной драки стал отказ Алиева передать ему долю в бизнесе.По поручению главы Чечни в случившемся разбираются также депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев.После инцидента министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что Мурад Саидов не имеет никакого отношения к правительству республики, поскольку у постпредов в регионах нет заместителей. Однако Кадыров в своем комментарии уточнил, что Саидов является одним из помощников представителя, выполняющих работу на общественных началах. Кроме того, ранее Мурад Саидов упоминался в СМИ именно как заместитель постпреда.