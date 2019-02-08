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ЦНИИТОЧМАШ разработал новый комплекс защиты от высокоточного оружия

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ЦНИИИТОЧМАШ (входитт в Ростех) ведет разработку нового комплекса защиты бронетехники от высокоточных управляемых боеприпасов. Первыми комплекс получат новейшие самоходные артиллерийские орудия "Лотос", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

ЦНИИТОЧМАШ разработал новый комплекс защиты от высокоточного оружия

спецбоеприпасы оптико-электронного противодействия АОБ-5



Согласно распространенной пресс-службой информации, создаваемый инженерами ЦНИИТОЧМАШ новый комплекс защиты бронетехники от высокоточного оружия, основан на принципе оптико-электронного подавления систем наведения на цель атакующих управляемых боеприпасов. Комплекс будет штатно устанавливаться на 120-мм САО "Лотос". В состав комплекса входит аппаратура, которая фиксирует сам выстрел и сектор обстрела, а также система постановки оптико-электронных помех, которая с помощью аэрозольных боеприпасов нарушает управление атакующей ракеты.

Выстреливаемый в сторону атакующей цель противотанковой управляемой ракеты аэрозольный боеприпас, с помощью блока кассет с аэрозолеобразующей начинкой, образует облако помех в видимом, инфракрасном и радиочастотном диапазонах волн, тем самым сбивая ракету с цели.

Комплекс уже прошел предварительные испытания и подтвердил высокую эффективность аэрозольных боеприпасов при постановке оптико-электронных помех в расширенном, по сравнению с аналогами, диапазоне длин волн, заявили в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения.
Использованы фотографии:
ЦНИИточмаш
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