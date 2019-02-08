Госдеп обвинил Москву в начале гонки вооружений

Гонка вооружения началась еще 8 лет назад, кода Москва нарушила договор. Именно она инициировала эту угрозу,

Россия нарушила Договор о РСМД и начала гонку вооружений, в которую Соединенные Штаты ее не втягивали, передает ТАСС заявление заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.По ее словам, США всегда выполняли договор и все остальные соглашения о контроле над вооружением, даже тогда, когда Россия нарушила ДРСМД.сказала Томпсон на брифинге.Она добавила, что США никогда не пытались втянуть Россию в гонку вооружений, но если позволить стороне договора нарушать его без каких-либо последствий, то это «подорвет эффективность всего контроля над вооружениями».На просьбу журналиста прокомментировать заявления Москвы о нарушениях ДРСМД со стороны Вашингтона, Томпсон ответила, что никто кроме России не говорит, что эти системы (ПРО, расположенные в Европе) нарушают соглашение. И Вашингтон «продолжает предоставлять российской стороне поясняющую информацию» о том, почему эти комплексы не противоречат договору.По словам заместителя госсекретаря, Россия, конечно же, не права, обвиняя американцев в нарушениях.Их специалисты устраивали у нас проверки и наоборот, наши представители проводили встречи. Мы консультировались с союзниками и партнерами. Мы всегда обеспечивали соблюдение ДРСМД, это совершенно ясно, заключила она.Напомним, накануне российское военное ведомство предложило США уничтожить наземные установки Mk-41 в Европе, а также ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие Договор о РСМД.