Рособоронэкспорту разрешили поставлять автоматы АК 200-й серии за рубеж

АК 200-й серии соответствуют всем современным тенденциям развития стрелкового оружия

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) начинает продвижение на мировой рынок автоматов Калашникова 200-й серии, сообщает пресс-служба компании.Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что на автоматы Калашникова 200-й серии получены разрешительные экспортные документы. С этого момента компания может предлагать на продажу за рубеж автоматы АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205. Данные автоматы впервые будут показаны за рубежом на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби, где "Рособоронэкспорт" проведет их презентацию для иностранных заказчиков. Особенно высокий спрос на автоматы этой серии может возникнуть у стран Ближнего Востока.В концерне Калашников по данному поводу заявили, что в рамках выставки в Абу-Даби уже запланировали ряд переговоров с потенциальными заказчиками автоматов 200-й серии.- заявил генеральный директор Концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.Автоматы Калашникова 200-й серии выпускаются в калибрах 5,45Х39 (АК-200 и АК-205) и 7,62Х39 (АК-203 и АК-204). Все модели имеют регулируемый по длине приклад автомата и ряд эргономических решений, направленных на удобство применения оружия. Имеются планки Пикатинни для установки необходимого оборудования. Оружие сохранило все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания.