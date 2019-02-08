В Индии заявили о разработках самолёта пятого поколения AMCA

Ожидается, что два демонстратора технологий следующего поколения (NGTD) усовершенствованного боевого самолета средней авиации (AMCA) совершат свой первый полёт к 2032 году.

А после того, как мы разработаем собственные двигатели, мы начнём именно их устанавливать на новейшие истребители для ВВС Индии.

Индийские разработчики решили показать, что эксперты зря сомневаются в «правильности» отказа властей от совместного с Россией создания истребителя пятого поколения FGFA. Напомним, что Индия вышла из этого проекта, заявив, что российский Су-57 параметрам пятого поколения не соответствует. Теперь в индийских СМИ приводится заявление представителей оборонной промышленности, в которых говорится о готовности создания истребителя нового поколения.Разработками занимаются специалисты Агентства по развитию аэронавтики (ADA). Сам проект «усовершенствованного боевого самолёта среднего класса» носит название AMCA. В материале указывается и срок создания индийского истребителя нового поколения.Из материала в СМИ Индии:Добавлена информация об использовании технологии скрытности, а также о том, что первоначально на самолёты будут устанавливаться двигатели GE-414.Представитель ADA:Отмечается, что индийский самолёт нового поколения разрабатывается таким образом, чтобы (это цитата) «его геометрия позволяла дополнительно повышать скрытность для противника». Из-за «геометрических особенностей» поверхность самолёта позволит «отклонять и рассеивать радиолокационные волны, сводя к минимуму его радиолокационное свечение».Также отмечена возможность использования специальных стелс-материалов. Откуда у Индии эти технологии, не сообщается.