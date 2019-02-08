В Индии заявили о разработках самолёта пятого поколения AMCA
Индийские разработчики решили показать, что эксперты зря сомневаются в «правильности» отказа властей от совместного с Россией создания истребителя пятого поколения FGFA. Напомним, что Индия вышла из этого проекта, заявив, что российский Су-57 параметрам пятого поколения не соответствует. Теперь в индийских СМИ приводится заявление представителей оборонной промышленности, в которых говорится о готовности создания истребителя нового поколения.
Разработками занимаются специалисты Агентства по развитию аэронавтики (ADA). Сам проект «усовершенствованного боевого самолёта среднего класса» носит название AMCA. В материале указывается и срок создания индийского истребителя нового поколения.
Из материала в СМИ Индии:
Добавлена информация об использовании технологии скрытности, а также о том, что первоначально на самолёты будут устанавливаться двигатели GE-414.
Представитель ADA:
Отмечается, что индийский самолёт нового поколения разрабатывается таким образом, чтобы (это цитата) «его геометрия позволяла дополнительно повышать скрытность для противника». Из-за «геометрических особенностей» поверхность самолёта позволит «отклонять и рассеивать радиолокационные волны, сводя к минимуму его радиолокационное свечение».
Также отмечена возможность использования специальных стелс-материалов. Откуда у Индии эти технологии, не сообщается.
Разработками занимаются специалисты Агентства по развитию аэронавтики (ADA). Сам проект «усовершенствованного боевого самолёта среднего класса» носит название AMCA. В материале указывается и срок создания индийского истребителя нового поколения.
Из материала в СМИ Индии:
Ожидается, что два демонстратора технологий следующего поколения (NGTD) усовершенствованного боевого самолета средней авиации (AMCA) совершат свой первый полёт к 2032 году.
Добавлена информация об использовании технологии скрытности, а также о том, что первоначально на самолёты будут устанавливаться двигатели GE-414.
Представитель ADA:
А после того, как мы разработаем собственные двигатели, мы начнём именно их устанавливать на новейшие истребители для ВВС Индии.
Отмечается, что индийский самолёт нового поколения разрабатывается таким образом, чтобы (это цитата) «его геометрия позволяла дополнительно повышать скрытность для противника». Из-за «геометрических особенностей» поверхность самолёта позволит «отклонять и рассеивать радиолокационные волны, сводя к минимуму его радиолокационное свечение».
Также отмечена возможность использования специальных стелс-материалов. Откуда у Индии эти технологии, не сообщается.
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