МО РФ повысит требования к поступающим в военные вузы
Минобороны повысит требования к абитуриентам – помимо предоставления результатов ЕГЭ будущие курсанты должны будут пройти специальные тесты профессионального отбора, сообщают Известия.
В дальнейшем такие тесты планируют применять и к кандидатам на службу по контракту.
Тесты для абитуриентов есть и сейчас, но они ориентированы на определение пригодности к тем или иным военным специальностям. Новые же тесты разделят кандидатов на 3 категории: пригодных к службе в подразделениях, участвующих в боевых действиях; имеющих управленческие способности; пригодных к службе на всех должностях, кроме тех, что предусмотрены первыми двумя.
Тесты размещены в военном интернете. Ответы на них будут отслеживаться специалистами в реальном времени. Задание можно пройти в любой точке России, где есть доступ к этой программе, например, в военкомате.
По словам эксперта, доцента РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, новая система тестирования поможет свести к минимуму ситуации, при которых выясняется, что государство зря потратило деньги на подготовку военнослужащего.
Он отметил, что есть люди, которые не могут длительное время работать с бумагами, а есть те, кто по своему психотипу не может командовать. Не следует отправлять в бой и того офицера, который не обладает для этого необходимыми морально-психологическими качествами – гораздо больше пользы он принесет на штабной работе.
С ним согласен военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, для военного ведомства важно научиться максимально эффективно использовать людские ресурсы, поэтому любую разумную систему, направленную на улучшение качества отбора будущих офицеров, можно только приветствовать.
В дальнейшем такие тесты планируют применять и к кандидатам на службу по контракту.
Тесты для абитуриентов есть и сейчас, но они ориентированы на определение пригодности к тем или иным военным специальностям. Новые же тесты разделят кандидатов на 3 категории: пригодных к службе в подразделениях, участвующих в боевых действиях; имеющих управленческие способности; пригодных к службе на всех должностях, кроме тех, что предусмотрены первыми двумя.
Тесты размещены в военном интернете. Ответы на них будут отслеживаться специалистами в реальном времени. Задание можно пройти в любой точке России, где есть доступ к этой программе, например, в военкомате.
По словам эксперта, доцента РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, новая система тестирования поможет свести к минимуму ситуации, при которых выясняется, что государство зря потратило деньги на подготовку военнослужащего.
Он отметил, что есть люди, которые не могут длительное время работать с бумагами, а есть те, кто по своему психотипу не может командовать. Не следует отправлять в бой и того офицера, который не обладает для этого необходимыми морально-психологическими качествами – гораздо больше пользы он принесет на штабной работе.
С ним согласен военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, для военного ведомства важно научиться максимально эффективно использовать людские ресурсы, поэтому любую разумную систему, направленную на улучшение качества отбора будущих офицеров, можно только приветствовать.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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