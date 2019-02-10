Итоги недели. Национальное достояние

Квачков на свободе

В самом покушении много неясного. Прежде всего, а было ли покушение? Если было, то кому и зачем оно понадобилось. В «народного мстителя» верится с трудом, потому что место обитания «народных мстителей» — это интернет, на улицах, со взрывными устройствами и огнестрельным оружием мстители такого уровня в руки не даются. 9 лет дедушку пытались сгноить в застенках.

Однозначно! Рыжий себе рейтинг этим поднимал. Народ ведь у нас в России жалостливый. Рыжий рейтинг себе может поднять, только когда его завалят, вся Россия будет стоя этому аплодировать.

Наконец-то порядочный человек, несправедливо осужденный, выходит на свободу.

Кстати, а как обстоят дела с Хабаровым? Порядочные люди отбывают сроки, а воры растаскивают Россию и выводят деньги за рубеж, скупая миллиардную недвижимость.

Практически у всех серьёзных хапуг (скрытых и явных миллиардеров) двойное и тройное гражданство. Они все дернут за границу в случае серьёзного кризиса!

Они чужие для нас. Не наши они люди...

Он планировал вооруженные захваты воинских частей, затем поход на Москву. Вы кого тут на вилах поднимаете, вы вообще представляете такую мясорубку в центре страны? до Москвы бы он не дошел, а вот рядовых пацанов покрошил бы. Это герой? Чубайса убить не смогли, то есть обстрелять, подорвать получилось, но без нужного эффекта. Какая бы машина там бронированная не была, фугас из 152 не оставил бы шансов. Бред.

У нас никого так просто не сажают и не отпускают досрочно.

Так что, то, что вчера было мятежом, сегодня может стать линией партии.....

В истории нашей страны частенько бывало, что зек и следак менялись местами в камере.

Глас легитимного

Если человек заявляет, что он лох, значит он действительно лох, а не руководитель страны, которую он бросил, спасая свою шкуру.

Теперь Порошенко предстоит осмыслить это же. Только бежать придётся в США. Там его миллиарды пригодятся. Отберут.

Всё по программе. Украсть, спалить склад и объявить виновными спецслужбы "ахрэссора".

Песенка из времен ВС СССР про прапорщиков Петренко (на мотив "Дроздов")

Вот они расселись по складам,

бывшие сверхсрочники России,

я их узнаю по "Жигулям", "Жигулям",

купленных на деньги полковые...

А у меня конспирологическая версия:

П-сы завозят в страну запрещенное оборудование под вывеской "Тільки для себе", а потом это оборудование "похищают". Все кричат "Караул!", "Держи вора!" и т.д. А концы в воду.

О ракетах, и не только

Неэкологичный ядерный взрыв?! Что-то новенькое...

Фукусима - это демократичная радиоактивность, а у нас тоталитарная! Так что Фукусима - это какая надо фФукусима. И вообще, все что делает Россия,весь мир осуждает! А то, что делают "исключительные и уникальные", то весь мир поддерживает!

Мне Матрасия сейчас напоминает того самого Корейко, который вначале смеялся, следом отрицал, далее раздражался, потом торговался, далее находился в депрессии, но постепенно смирился с неизбежностью. У омэриканьських руководятлов наступает тяжёлая стадия "ПРИНЯТИЕ", наблюдаем за событиями. Вся прибрежная военная и гражданская инфраструктура двух побережий с половиной населения "града на холме" может быть смыта и уничтожена во мгновение ока - тяжко такое принять для "исключительных" проходимцев

А вы уверены, что -" Вся прибрежная военная и гражданская инфраструктура двух побережий с половиной населения "града на холме" может быть смыта и уничтожена во мгновение ока". Я вообще то сомневаюсь в этом. Свои своих уничтожать не будут!

Что нового написано про 26 ульяновских СУВОРОВЦЕВ (с червями в лёгких)? Где или, как они умудрились подцепить эхинококкозом? 26 воспитанников?

История более чем странная. Не исключаю конечно версию с собаками. Ибо, блогодаря усилиям зоошизиков, улицы городов заполонили орды бродячих псов.

Объявлена новая холодная война

Я просто не смог удержаться от объявления войны. 2 февраля — втройне символичная дата. Во-первых, ДРСМД приостановлен именно 2 февраля. Во-вторых, февраль — месяц зимний, холодный и коварный, чреватый непредсказуемыми ветрами и заморозками. В-третьих, 2 февраля — День сурка. Самый подходящий момент для новой холодной войны.

Я всегда мечтал делать хорошие деньги лёгким способом. А для этого есть только два пути. Первый — каждый день выигрывать в казино. Но это невозможно! Второй — наращивать гонку вооружений. Это даже выгоднее, чем добывать золото, нефть или алмазы. Ракеты, бомбы, истребители, рельсотроны и «Звезда смерти»! Этот источник доходов неисчерпаем. Он как вечный двигатель. Есть, конечно, одно затруднение: возникает и быстро растёт государственный долг. Сила трения, понимаешь… Но беда поправима! Мои экономические советники сказали, что долг заплатит проигравшая сторона. Своими богатствами, территорией, реками, рабсилой и культурным наследием. Проигравшей стороной будут не США.

А это они сейчас так общаются друг с другом, РФ и США, через объявления в газетках. Как-то по-детски всё это, конечно, но обстановка накалилась до того, что официально диалога не получается.

Трамп что-то явно кричит о наполеоновских планах, а Берлин в 1813 уже освобождали от Бонапарта. Нам главное, чтобы РСМД не было в Европе, Японии, Ю. Корее.

Похоже, что распространение ракет средней и малой дальности уже не остановят договоры. Слишком много желающих их иметь и имеющих возможность их производить.

США сами себя загнали в угол и сдали козыри прямо в руки России!

Почему развалили СССР. Ответ из советского Лондона

Они нас переиграли! Если верить архивным документам, то уже несколько десятков лет британцы практикуют в своих лучших школах и колледжах советскую систему образования! Пока мы, в отсталой рыночной России, внедряем устарелые западные методики и истязаем наших детей ЕГЭ, британцы используют передовой образовательный опыт Советского Союза. Того самого Союза, который когда-то дал миру Королёва, Гагарина, целую плеяду великих писателей, композиторов, учёных и педагогов!

Вот почему мы непоправимо отстали от Запада. А тем временем Британия вырвалась в научные лидеры мира. Вы никогда не задумывались, почему на каждом научном углу твердят об открытиях британских учёных? Причина очевидна: эти ушлые сэры и мистеры похитили советскую систему образования, эксплуатируют её и собирают урожай!

Теперь легко кивать: вот, они виноваты! Все мы виновны. Повелись на сказки о колбасе и счастье за бугром… Ком партия виновна особо! Миллионы коммунистов бездействовали, как бандерлоги перед удавом. Смотрели в рот ЦК КПСС…

Но большинство в этом боятся признаться. Я сам на референдуме голосовал за Ельцина и развал Союза. Мне тогда казалось важнее скинуть мешающее развитию центральное правительство. Ну а братские республики — они же все равно никуда от нас не денутся… Юношеский максимализм, а попросту говоря, глупость…

Я жалею о развале, с развалом СССР стал разваливаться ВЕСЬ МИР, всё к чертям посыпалось.

Я принимал в разрушении, но не разворовывании.

По поводу образования. Хватит байки рассказывать, какое совковое образование было великолепное, а буржуинское отстойное. Про нынешнее российское образование ничего не сказу, не имею личного опыта, а вот и в совке и у буржуинов поучиться сам успел. Могу сравнивать на личном опыте.

Я закончил обычную советскую школу и лабораторных по физике и по химии у нас не было. Совсем не было. Максимум учительницы устраивали демонстрацию того или иного лабораторного образца. В основном по физике. С химией вообще была засада. Информатика у нас была на бумаге, так как ни одного компьютера в школе не было. Писали алгоритмы ручкой на листике. Первый комп я увидел на первом курсе в универе. В самой школе можно было не напрягаться. Все, кто пошел не в ПТУ, а в старшие классы, получили аттестаты о среднем образовании. Кстати, все пэтэушники их тоже получили. В Израиле, к примеру, чуть больше половины выпускников средней школы получают аттестаты. Остальные — справку об окончании. Чему удивляться потом, что Израиль признает аттестаты лишь десятка стран в которые СССР и бСССР не входят. Но это всё среднее образование, с высшим было еще хуже. Про уровень заочников и вечерников скромно умолчу. Оставлю для фильмов ужасов. На дневном отделении я бы выдал дипломы не более 10% учащихся. Остальные реальными знаниями не обладали. Курсовые, лабораторные и экзамены сдавали кое-как с минимальным набором знаний. От сессии до сессии жили весело. Шпаргалки — норма жизни. Чертежи стеклили, курсовые списывали. Таким образом обесценили советский диплом.

Когда я попал к буржуинам, то те вежливо попросили меня сдать вступительные экзамены, несмотря на мой красный диплом. У местных хватало лишь распечатки оценок с первой степени. Экзамены сдавал устно. Нонсенс для местной высшей школы. После поступления потребовали ещё выучить пару предметов с первой степени, и, если оценки по ним будут высокие, то меня зачислят на вторую степень как полноправного студента. Причём одним из требуемых предметов была статистика. Они были в шоке, что в СССР инженеры не учили статистику и ограничивались лишь парой лекций по тервер на вышке.

Несколько отличий:

1. В советском вузе 99% материала давалось на лекции. По конспектам можно было отлично подготовиться к экзаменам и сдать их. У буржуинов на лекции дают 20-25% материала. Остальное студент должен учить сам. Причём экзамен всегда сложнее тех примеров, которые рассматривались на курсе. Так заставляют студента учиться самому, что незаменимо для будущего специалиста.

2. Экзамен у буржуинов был только письменный. Причём экзаменатором был не препод, а старушки-пенсионерки, которые раздавали бланки и следили, чтобы никто не списал. На бланке имён не ставили. Только номер АйДи. Поверял экзамены не препод, а докторант. Никакой блат не помогал.

3. Списать у буржуинов было нельзя никак. Это табу. Если поймают, то отчислят, и плакали денежки за обучение. Никто и не пробовал, а если бы и попробовал, то его сдали бы сразу сами студенты.

4. Были экзамены у буржуинов, где позволяли приносить любую литературу. Это только мешало.

5. …

П.С. Для уряк: совковое образование мне оплатили мои деды, работающие за трудодни в колхозах. У буржуинов я тоже лично за обучение не платил. Мне как отличнику они его сами оплатили и ещё дали стипендию, несмотря на то, что ни я, ни мои предки ни дня на них не работали. Кстати, своими высокими налогами в 50% от зарплаты потом я оплатил здесь обучение ещё сотне таких студентов, как я. Но и если бы я решил уехать от них, то никто не стал бы требовать от меня вернуть деньги за обучение.

Мало что из того, что пишет "профессор" Олег, мне нравится. Но этот комментарий на порядок лучше статьи. Кроме слова "совок", со всем текстом согласен.

Даёшь газ бесплатно!

Автор правильно рассуждает, только всё намного проще. Не нужны никакие врезки, когда под контролем приборы учёта. Для этого и держат солидных контролеров. Хочешь, плати «Газпрому» по установленным тарифам, но есть вариант платить налом на карман, и тогда цена становится в 2-3 раза ниже. Какой вариант выберет предприниматель?

И вы думаете, такое не происходит в других областях? Происходит, только масштаб чуть меньше.

Да и с электроэнергией история схожая. Причем воруют-то не только наверху, у нас в порядке вещей поставить магнитик на счетчик и хвастаться об этом товарищу. Так что начинать борьбу с коррупцией нужно с себя.

Не ставлю я магнитики на счетчики, Nick R… Я их себе на мозги ставлю, чтоб голова от возмущения не лопнула… А контролирующие органы, видно, такие себе магнитищи на мозги поставили, что головы начинают трещать, лишь когда карман наполовину пуст оказывается…

Вообще, там использовалась не одна, а несколько схем, в частности, схема "мёртвые души", когда в квартиру прописывают 10 несуществующих абонентов, за которых ещё и бюджет доплачивает, во какая красивая схема. Газ продают налево, долг растёт, компанию банкротят.

Вроде как совокупный долг Северного Кавказа — 140 миллиардов.

Ну а что такого? Народ должен пользоваться своими богатствами. Олигархи из «Газпрома» не обеднеют.

Полковник Квачков на свободе. Судьба сломана. Злоба на всех и вся нехилая, в том числе и после комментария в Фейсбуке от своего заклятого друга Анатолия по поводу «желаю счастливой старости».Тот же Чубайс явно считает Квачкова отработанным материалом, а себя в этой ситуации – победителем. Однако внимание на себя обращает отнюдь не реакция г-на Чубайса, а то, что эта фамилия после достаточно продолжительного затишья вновь стала частить в сводках. И после каждого такого упоминания становится понятно отношение подавляющего большинства российских граждан к этой фигуре.В этой связи возникает вопрос: решение суда Мордовии о том, чтобы освободить Владимира Квачкова из колонии, это случайность такая? Исключительно единоличное решение того самого прославившегося на всю страну Зубово-Полянского судебного органа? Или…Анатолий Борисович, он ведь менеджер эффективный, но как-то уж непозволительно долго длится эта феноменальная эффективность, всякий раз требующая миллиардных вливаний напрямую из государственного бюджета. Так что же – многочисленные упоминания означают, что краник перекроют, или же просто пригрезилось?..Виктор Фёдорович Янукович, он же - легитимный, снова на экранах. Его тут давеча отдельные, особенно ретивые мониторщики медийного пространства, даже похоронить успели, а в ответ – индейская народная изба, фигвам. Янукович предстал в классическом образе униженного, оскорблённого и обманутого. Правда, уместил всё это в одном термине: «лох». Мол, поверил Сикорскому со Штайнмайером, и… поэтому всё так произошло…Тем временем на Родине Виктора Фёдоровича пошла настоящая жара. До дня Х - около полутора месяцев. И все пустились в галоп. Уголовные дела, зелёнка, «Путин за углом», скандалы, интриги, расследования – всё, как положено в формате победившей демократии. 28 кандидатов, из которых два – Ю.В.Тимошенко, причём один – мужескАГО полу. Второго П.А.Порошенко в списках нет, зато есть Зеленский, который, как показала украинцам недавняя новогодняя ночь, может легко побывать и вместо П.А.Что по поводу обещаний? Практически все поголовно обещают вернуть Донбасс и Крым. Одни – «политико-дипломатически», другие – танковыми бросками и перекрёстными ракетными ударами. Надеются, как водится, на помощь главного союзника. А тот тем временем задаёт вопрос: друзи, а где ж мои оптические прицелы, которые я вам давеча… Отвечают: разберёмся, ваше благородие, – может, кошка закатила куда-то… непременно разберёмся… Вы только нам вышлите ещё хотя бы полсотенки «Джавелинов» - всё ж таки сильнейшая армия континента, а её прапорщикам и их семьям как-то харчеваться надо.В гонке вооружений никто сегодня не участвует. Ни американцы, ни китайцы, ни израильтяне, ни иранцы… Это, как говорится, ежу понятно… По телеку же сказали!Какая вообще может быть гонка вооружений, когда США заказали два авианосца за то ли 14, то ли 17 миллиардов, и когда для Китая построить пару десятков кораблей за месяц уже становится нормой.Ну, раз никто в гонке вооружений не участвует, стало быть, и мы не участвуем – тот же «Посейдон» ни за кем не гонится. Хотите – сами его догоняйте боевыми дельфинами. Как догоните, так расскажите…Наша ракета неограниченной дальности тоже к гонке вооружений никакого отношения не имеет. Это во времена холодной войны гонка могла быть, а сегодня, конеШНА, нет – ведь все кругом партнёры - товарооборот, инвестиции, все дела, бизнес-форумы… сами понимаете…Ну нет гонки, и нет. Слава Богу, как говорится.Однако есть, что называется, совсем. Более 30 воспитанников Суворовского училища Ульяновска заразились эхинококкозом. Речь идёт о попадании в их лёгкие (а у отдельных курсантов – в печень и даже в мозг) паразитов, которые активно развиваются, и борьба с которыми, мягко говоря, затруднительна. Весь вопрос в том, как вообще могло случиться массовое заражение (а оно первое в новейшей истории страны)? Мало того, почему это произошло в Суворовском училище? Не подворотня, не притон, вроде как.Это специальное учебное заведение, где контроль по определению жёсток и оправдан. Официально заявлено, что «заразились от собак». От каких?Неофициально озвученная версия – некачественная вода или продукты питания. Кто поставщик?Комментировать сложно по той причине, что факт, на самом деле, вопиющий.Будем надеяться, что медики сделают то, что должны сделать, а правоохранители не на бумаге, а на деле установят все обстоятельства заражения детей там, где этого заражения не должно было произойти по определению.В социальной сети «Свитер» североамериканский президент Трамп объявил России холодную войну, Cold War II. Причиной холодного нападения на Российскую Федерацию стала приостановка Договора РСМД, случившаяся 2 февраля.Мистер Трамп пишет:В интервью специальному корреспонденту «ВО» Ефиму Забулдыжному мистер Трамп охотно поделился своим мнением насчёт стратегических перспектив сторон, участвующих в новой войне.По словам мистера Трампа, если его предшественник, президент Барак Обама, «этот рохля, без толку просидевший восемь лет в Белом доме», был «ни рыба ни мясо» и мямлил, что, мол, холодной войны между США и Россией нет, то он, Дональд Трамп, готов открыто объяснить русским «политику партии». «Республиканской партии, — уточнил он, — а не какой-нибудь там Демократической».Правда, планом действий, которые американская сторона предпримет на фронтах новой войны, президент поделиться отказался. Он считает, что это военная тайна, за раскрытие которой ему светит импичмент. Однако он поделился с корреспондентом своей мечтой. Мечтой детства.В Лондоне открыли широкой публике секретные документы времён окончания первой холодной войны. По словам премьер-министра и лидера Консервативной партии Терезы Мэй, которые сначала записал, а потом перевёл на русский спецкор «ВО» Бронислав Мозгоклюев, нет смысла дальше хранить эту политическую тайну, ибо Россия, прошедшая через долгие годы Ельцина и Путина, уже никогда не возродится — слишком велико отставание от передовых стран Запада.Консерваторша Тереза не преминула ехидно заметить, что во времена пятилеток СССР во многом обгонял Запад. Космические успехи, авиастроение, наука, образование — всё у советского народа было передовым.«И недаром, — сказала премьерша, — с помощью холодной войны и пропаганды мы год за годом добивались падения советского Союза. Право быть передовым должно быть только у одной силы на планете. Никакого двухполярного или многополярного мира не бывает. Лидер мира — один. Развалив СССР, мы заполучили всё, что нам требовалось для скачка в светлое будущее. В то самое будущее, в которое хотели скакнуть строители коммунизма!»С англоязычными оригиналами рассекреченных документов внимательно ознакомился профессор российской Низшей школы экономики Иван Голозадов-Бесштанный.Эксперт восхитился британской предприимчивостью и умением перенимать и внедрять культурный опыт. Процитируем учёного:Напомним, согласно данным опроса «Левада-центра», почти 70% россиян сожалеют о распаде СССР и только четверть респондентов не жалеет.Устав бороться с кланом Арашуковых и его окружением, начальство «Газпрома» объявило о новой программе обеспечения голубым топливом великой России. По непроверенным слухам, Совет директоров компании назначил дополнительного менеджера высшего звена, специального директора, который отвечает за борьбу с коррупцией и утечку газа в неизвестном направлении.Под таким лозунгом Департамент газовых сношений «Газпрома» (ДГС) махом решил все проблемы, терзающие и отрасль, и Совет Федерации, и общество. Особенно последнее, поскольку так уж принято, что все убытки рано или поздно покрываются из карманов тех, кто платит честно и исправно.Отныне в России будет полная газовая справедливость.Газ внутри страны станет совершенно бесплатным!«Россия — великая страна, а «Газпром» — национальное достояние, — напомнил директор ДГС. — Дабы исключить все позорные факты коррупции и личной наживы, газовое руководство приняло решение поставлять всем гражданам и организациям, исключая зарубежные, энергоресурс бесплатно. Сколько нужно, столько и берите. Счётчики отменяются вместе с платой. Такая стратегия позволит полностью покончить с коррупцией в газовой отрасли».«Мы надеемся, — добавил менеджер, — что примеру «Газпрома» последует «Роснефть». Бензин в России тоже не должен являться предметом спекуляций. Даёшь бесплатное топливо! Ура, товарищи!»По мнению аналитика Вдуя Солнцедара из журнала «The National Protest», бесплатные газовые инициативы не только дают конкурентные преимущества экономике России, но и «попахивают коммунизмом».Белый дом не вправе сидеть сложа руки в такой ситуации, считает аналитик. По его мнению, Соединённым Штатам следует немедленно начать поставки сланцевых газа и нефти в Россию. За каждый кубометр, за каждый баррель, доставленный из США в РФ, американцы должны будут платить русским. При такой стратегии русские откажутся от бесплатного внутреннего газа.«Какой смысл иметь бесплатный газ, если можно иметь тот, за который тебе платят?» — прокомментировал собственную идею эксперт.По некоторым данным, в США уже поднят потолок госдолга и начато печатание долларов для отправки купюр вместе с газом в Россию. Первая партия долларов и газа ожидается с 30 по 32 февраля 2019 года.