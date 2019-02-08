Два сотрудника Росгвардии получили ранения при взрыве гранаты на учениях

Два сотрудника ОМОН Росгвардии получили ранения на учениях в Ульяновской области при взрыве гранаты, сообщает пресс-служба ведомства по Приволжскому округу.При проведении плановых занятий с сотрудниками ОМОНа Ульяновского областного управления Росгвардии по учебно-боевому гранатометанию на войсковом стрельбище произошла нештатная ситуация. Во время выполнения упражнения по метанию, боевая граната, брошенная одним из бойцов, упала на бруствер окопа и взорвалась рядом с находившимися там людьми. В результате подрыва двое сотрудников Росгвардии получили ранения различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе.Сообщается, что обоим сотрудникам на месте была оказана экстренная медицинская помощь, после чего их в доставили в ближайшую больницу, где незамедлительно прооперировали. В настоящее время оба раненных находятся под постоянным наблюдением врачей, один в тяжелом состоянии. Ранения получили 25-летний боец и его 49-летний инструктор - заместитель руководителя отряда ОМОНаКомандующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин направил на место происшествия специальную комиссию. Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента, произошедшего около 12 часов дня 7 февраля на стрельбище рядом с Новоульяновском.