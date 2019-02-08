В США назвали имитацию ядерного удара ВВС Франции «посланием для России»
Учение французских ВВС по ядерному сдерживанию является «посланием для России», считает обозреватель телеканала Fox News Луис Касьяно.
Во вторник стало известно о проведении во Франции 11-часового учения, включающего задействование истребителя Rafale, вооруженного крылатой ракетой, которая способна нести ядерный заряд.
По словам представителя французского военного ведомства, такие учения проходят «с достаточно регулярными интервалами», но остаются редкими, поскольку в ходе их проведения отстреливаются настоящие ракеты со снятыми боеголовками.
Автор статьи связал эти маневры с напряженностью в отношениях США и РФ из-за ситуации вокруг Договора о РСМД, которая усилила тревогу европейских стран по поводу собственной безопасности.
Он уверен, что применение в учении истребителя с крылатой ракетой является «посланием» именно для России, хотя первыми о выходе из договора заявили Соединенные Штаты.
Напомним, ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США приостанавливают свои обязательство по ДРСМД. И если Москва в течение 6 месяцев не вернется к соблюдению договора, то он будет расторгнут окончательно.
Позже президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва также приостанавливает свое участие в соглашении, и потребовал больше не инициировать переговоров с США по этому вопросу. При этом он отметил, что российские предложения по решению проблем ДРСМД «остаются на столе». Президент добавил, что Россия начнет разработку новых вооружений, но ввязываться в дорогостоящую гонку вооружений не будет.
Во вторник стало известно о проведении во Франции 11-часового учения, включающего задействование истребителя Rafale, вооруженного крылатой ракетой, которая способна нести ядерный заряд.
По словам представителя французского военного ведомства, такие учения проходят «с достаточно регулярными интервалами», но остаются редкими, поскольку в ходе их проведения отстреливаются настоящие ракеты со снятыми боеголовками.
Автор статьи связал эти маневры с напряженностью в отношениях США и РФ из-за ситуации вокруг Договора о РСМД, которая усилила тревогу европейских стран по поводу собственной безопасности.
Он уверен, что применение в учении истребителя с крылатой ракетой является «посланием» именно для России, хотя первыми о выходе из договора заявили Соединенные Штаты.
Напомним, ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США приостанавливают свои обязательство по ДРСМД. И если Москва в течение 6 месяцев не вернется к соблюдению договора, то он будет расторгнут окончательно.
Позже президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва также приостанавливает свое участие в соглашении, и потребовал больше не инициировать переговоров с США по этому вопросу. При этом он отметил, что российские предложения по решению проблем ДРСМД «остаются на столе». Президент добавил, что Россия начнет разработку новых вооружений, но ввязываться в дорогостоящую гонку вооружений не будет.
- Использованы фотографии:
- ВВС Франции
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